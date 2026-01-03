La crisi venezuelana colpisce duramente anche la comunità lucana nel Paese sudamericano. A fare il punto è Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo e della Confederazione Italiani nel Mondo (CIM), secondo cui alla fine del 2024 risultavano iscritti allAIRE 5.564 lucani residenti in Venezuela, su un totale di poco più di 116 mila italiani.



Scaglione denuncia condizioni di vita estremamente difficili per gli emigrati lucani, molti dei quali sono stati espropriati delle loro proprietà e impossibilitati a ricevere, da oltre tre anni, i sussidi regionali destinati agli indigenti. Molti hanno dovuto abbandonare i propri averi, mentre altri non possono nemmeno usufruire delle attrezzature dei laboratori medici precedentemente messe a disposizione dalla Regione Basilicata.



Gli emigranti lucani avevano garantito a quel Paese non solo flussi economici, ma anche democrazia, libertà di movimento e progresso  sottolinea Scaglione . È urgente attivarsi subito per salvaguardarne la salute e la certezza di vivere in democrazia.