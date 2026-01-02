-->
|
La voce della Politica
|Sasso di Castalda, Opera condannata a maxi-risarcimento per lAlbergo Diffuso
2/01/2026
|Il Sindaco Rocchino Nardo e l'Amministrazione del Comune di Sasso di Castalda comunicano che, con sentenza n. 2969/2025, pubblicata il 31.12.2025, Tribunale di Potenza ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dal Comune nei confronti di Opera s.c. a r.l., condannando la stessa al pagamento della somma di 206.750,00, oltre al pagamento delle spese legali.
Si chiude così una vicenda giudiziaria iniziata nel lontano 2014, allorquando il Comune di Sasso di Castalda, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Corleto, del Foro di Lagonegro, conveniva in giudizio Opera S.c. a r.l. che aveva trasformato illegittimamente, così come ha accertato anche il Giudice, gli immobili dell'albergo diffuso di località Manca in un Centro di Accoglienza per Migranti e Rifugiati, contravvenendo così agli obblighi contrattuali.
L'occupazione dei locali della Manca da parte di oltre 50 migranti per diversi mesi comportava enormi disagi al piccolo borgo lucano, attenzionato anche dalla Prefettura di Potenza, oltre a precludere lo sviluppo del turismo diffuso e vanificare così gli sforzi in tal senso dell'Ente Comunale.
"Mettiamo finalmente il punto ad una vicenda giudiziaria lunga e complessa" dichiara il sindaco Rocchino Nardo "che ha visto il Comune di Sasso di Castalda giustamente avere la meglio nei confronti di chi ha impedito all'Ente di cogliere opportunità di rilancio e di sviluppo turistico, per propri interessi personali.
Siamo in attesa di chiudere definitivamente la vicenda con la restituzione degli immobili di Via Manca ancora in possesso di Opera S.c.a r.l. in merito alla quale vi è un'altra causa in corso da oltre dieci anni".
"Ringrazio l'Avv. Giovanni Corleto per aver consentito, ancora una volta, al Comune di Sasso di Castalda, di aver ragione dei priori diritti innanzi alle aule del Tribunale".
|
archivio
|La Voce della Politica
|2/01/2026 - Sasso di Castalda, Opera condannata a maxi-risarcimento per lAlbergo Diffuso
Il Sindaco Rocchino Nardo e l'Amministrazione del Comune di Sasso di Castalda comunicano che, con sentenza n. 2969/2025, pubblicata il 31.12.2025, Tribunale di Potenza ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dal Comune nei confronti di Opera s.c. a r.l., condann...-->continua
|
|
|2/01/2026 - Gasolio agricolo, procedure più semplici e tempi ridotti
«Dal 1° gennaio è possibile presentare la richiesta per il carburante agricolo agevolato con una procedura più semplice, più veloce e più vicina alle reali esigenze delle aziende». Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e For...-->continua
|
|
|2/01/2026 - Centri convenzionati, più fondi per la riabilitazione estensiva
La programmazione delle attività sanitarie ex artt. 25 (specialistica ambulatoriale) e 26 (riabilitazione estensiva) della legge 833, definita con le delibere della Giunta regionale dellestate scorsa, ha sbloccato una situazione che si trascinava da tempo e h...-->continua
|
|
|2/01/2026 - Basilicata. Infanzia, fondi per servizi ludico-ricreativi
Per rafforzare i servizi ludico-ricreativi a favore dellinfanzia, su proposta dellassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, la Giunta ha approvato due Avvisi pubblici: Un Parco in ogni Comune e Giochi allaria aperta. Il primo intende promuove...-->continua
|
|
|1/01/2026 - Potenza. Basilicata Possibile dice no alla chiusura della filiale BdM di Gallitello
Il Consiglio Comunale di Potenza del 30 dicembre u.s. ha approvato allunanimità lOdG presentato dal capogruppo di LBP prof. Giuseppe Biscaglia che lancia un messaggio chiaro e inequivocabile alla Banca del Mezzogiorno: la chiusura della filiale Potenza 6 ...-->continua
|
|
|31/12/2025 - Amministrazione di Policoro decreta lutto cittadino per la scomparsa dellAmmiraglio Enrico Mascia, ex sindaco
La città di Policoro piange la scomparsa dellAmmiraglio Dott. Enrico Mascia, già sindaco e figura di riferimento della comunità. La notizia, resa ufficiale dallAmministrazione Comunale il 29 dicembre 2025, ha suscitato profonda commozione tra cittadini e ist...-->continua
|
|
|31/12/2025 - Provincia di Potenza, a Melfi via alla messa in sicurezza di un ponte
Al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Ponte lungo la S.P. 43 bis Foggiano, nel Comune di Melfi.
Lintervento, finanziato con un investimento complessivo di oltre 500 mila euro, si svilupperà nel corso del 2026, garantend...-->continua
|
|