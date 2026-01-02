«Dal 1° gennaio è possibile presentare la richiesta per il carburante agricolo agevolato con una procedura più semplice, più veloce e più vicina alle reali esigenze delle aziende». Lo dichiara Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, annunciando lavvio delle domande per il 2026.



Un passaggio atteso dal mondo agricolo che questanno arriva con importanti semplificazioni amministrative, frutto di un lavoro di ascolto e confronto avviato dagli uffici regionali con gli utenti. Attraverso un questionario rivolto direttamente agli operatori, sono state raccolte segnalazioni e criticità che hanno consentito di snellire la procedura, eliminando passaggi inutili e riducendo i tempi di attesa.



«Meno burocrazia significa più tempo per lavorare e produrre  sottolinea lAssessore Cicala . Lobiettivo è mettere gli agricoltori nelle condizioni di operare con maggiore efficienza, senza appesantimenti amministrativi, valorizzando il dialogo diretto tra istituzioni e territorio».



Le modifiche introdotte sul portale SIARB rendono il sistema più funzionale e accessibile, migliorando lorganizzazione del lavoro agricolo e contribuendo alla continuità delle produzioni.



«Un settore primario più efficiente non produce benefici solo per chi lavora nei campi  conclude Cicala  ma per lintera comunità regionale: dalla tutela del territorio alla stabilità dei prezzi, fino alla sicurezza alimentare. Ogni azione messa in campo in agricoltura ha ricadute positive su tutti i cittadini della Basilicata».



