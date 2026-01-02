-->
|Basilicata. Infanzia, fondi per servizi ludico-ricreativi
2/01/2026
|Per rafforzare i servizi ludico-ricreativi a favore dellinfanzia, su proposta dellassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, la Giunta ha approvato due Avvisi pubblici: Un Parco in ogni Comune e Giochi allaria aperta. Il primo intende promuovere interventi finalizzati alla realizzazione, ammodernamento o adeguamento di spazi ludico-ricreativi indoor, parchi gioco e spazi verdi in aree di proprietà comunali (outdoor), con particolare attenzione ai Parchi Gioco Inclusivi. Liniziativa spiega lassessore Cupparo ha lobiettivo di favorire lintegrazione e la socializzazione comunitaria; valorizzare il territorio e migliorarne la fruizione; o promuovere laccessibilità e linclusione sociale; dotare anche i territori delle aree interne, o comunque più marginali e periferici, di infrastrutture e spazi ludico-ricreativi; garantire un sano sviluppo cognitivo e sociale dei bambini. La dotazione finanziaria complessiva dell Avviso è pari a 3.275.000 euro a valere sui fondi FSC 2021- 2027. I soggetti destinatari dellA.P. sono i Comuni della regione, proprietari di aree/strutture pubbliche, che intendono realizzare, ammodernare o adeguare spazi ludicoricreativi indoor (Parchi Indoor), parchi gioco/spazi verdi pubblici da attrezzare per attività ludicoricreative (Parchi Outdoor). Il contributo concedibile a valere sullAvviso è pari a massimo 150.000,00 euro per ciascuna operazione candidata, nellambito di detto limite il contributo concedibile è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi. Ciascuna operazione candidata deve prevedere un importo minimo pari a 30.000,00 euro.
LA.P. Giochi allaria aperta prevede contributi per la creazione e lampliamento di spazi attrezzati in aree esterne, destinati ai privati che offrono servizi per la prima infanzia di nido, micro-nido, sezioni primavera e ludoteca. Questa misura evidenzia Cupparo intende rafforzare lofferta dei servizi educativi sul territorio regionale attraverso la concessione di contributi ai soggetti privati autorizzati, ai sensi della D.G.R. n. 194/2017, dal Comune ove erogano i servizi educativi per la prima infanzia di nido e micro nido (bambini tra 3 e 36 mesi di età), sezioni primavera (bambini tra 24 e 36 mesi) e servizi educativi di ludoteca, finalizzati alla creazione, allampliamento e alla riqualificazione di spazi attrezzati in aree esterne.
LAvviso continua lassessore ha lobiettivo di ridurre i divari nellofferta di servizi educativi per la prima infanzia, con particolare riferimento agli asili nido, e quello di migliorare la qualità complessiva del sistema. La creazione e lampliamento degli spazi attrezzati nelle aree esterne a disposizione dei bambini ha lobiettivo di promuoverne lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale allinterno delle strutture dedicate alla prima infanzia, in linea con le finalità dellart. 1 del D.Lgs. 65/2017, anche per garantire pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. La dotazione finanziaria complessiva dellavviso è pari a 3.275.000 euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027 nellambito dellAccordo per la Coesione della Regione Basilicata.
