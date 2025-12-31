Si è svolta una call di circa due ore che ha visto la partecipazione di numerose associazioni aderenti al CRCU, impegnate in un confronto ampio, approfondito ed esaustivo sui temi centrali della rappresentanza e della tutela dei consumatori.



Nel corso della discussione è emersa con forza la necessità di recuperare e rafforzare la coesione, la centralità e lautorevolezza delle associazioni dei consumatori, sia allinterno del CRCU sia nel rapporto con la Regione, affinché il loro ruolo sia pienamente riconosciuto ed efficace a tutela degli interessi collettivi.



Nel dibattito è stato inoltre chiarito che nessuna associazione dei consumatori ha mai osteggiato il bonus gas: al contrario, la misura è stata da sempre ritenuta molto positiva. Ciò che è stato duramente contestato è stato il disastro nella sua applicazione, con gravi inefficienze che oggi stanno ricadendo direttamente sui cittadini. Le associazioni hanno sottolineato come tali criticità siano il risultato dellincapacità della Regione Basilicata nella gestione della misura, ribadendo che il problema non è lo strumento in sé, ma la sua concreta attuazione.



Sul tema dei servizi essenziali, in particolare acqua e gas, le associazioni dei consumatori hanno più volte richiesto un confronto diretto con il presidente della Regione, Vito Bardi, anche attraverso comunicazioni ufficiali inviate tramite posta elettronica certificata. Tali richieste sono rimaste senza risposta, e il presidente Bardi non ha mai voluto affrontare questi temi con le associazioni, nonostante le ripetute sollecitazioni.



Il confronto ha inoltre evidenziato alcune criticità di natura amministrativa e normativa che rendono necessario un intervento di revisione, finalizzato a garantire un corretto funzionamento delle attività e una relazione più strutturata, trasparente e continuativa tra gli organi istituzionali e le associazioni dei consumatori.



A conclusione dellincontro, è stata condivisa la decisione di convocare, subito dopo le festività correnti, un nuovo appuntamento più ampio e partecipato, esteso a tutte le associazioni del CRCU, con lobiettivo di rafforzare lunità identitaria del sistema e di elaborare proposte concrete di modifica amministrativa e legislativa da sottoporre agli organi regionali competenti.



ACU, ADOC, ADUSBEF, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI,

LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, UNC