-->
|
La voce della Politica
|CRCU, confronto tra le associazioni: criticità sul bonus gas e silenzio della Regione
31/12/2025
|Si è svolta una call di circa due ore che ha visto la partecipazione di numerose associazioni aderenti al CRCU, impegnate in un confronto ampio, approfondito ed esaustivo sui temi centrali della rappresentanza e della tutela dei consumatori.
Nel corso della discussione è emersa con forza la necessità di recuperare e rafforzare la coesione, la centralità e lautorevolezza delle associazioni dei consumatori, sia allinterno del CRCU sia nel rapporto con la Regione, affinché il loro ruolo sia pienamente riconosciuto ed efficace a tutela degli interessi collettivi.
Nel dibattito è stato inoltre chiarito che nessuna associazione dei consumatori ha mai osteggiato il bonus gas: al contrario, la misura è stata da sempre ritenuta molto positiva. Ciò che è stato duramente contestato è stato il disastro nella sua applicazione, con gravi inefficienze che oggi stanno ricadendo direttamente sui cittadini. Le associazioni hanno sottolineato come tali criticità siano il risultato dellincapacità della Regione Basilicata nella gestione della misura, ribadendo che il problema non è lo strumento in sé, ma la sua concreta attuazione.
Sul tema dei servizi essenziali, in particolare acqua e gas, le associazioni dei consumatori hanno più volte richiesto un confronto diretto con il presidente della Regione, Vito Bardi, anche attraverso comunicazioni ufficiali inviate tramite posta elettronica certificata. Tali richieste sono rimaste senza risposta, e il presidente Bardi non ha mai voluto affrontare questi temi con le associazioni, nonostante le ripetute sollecitazioni.
Il confronto ha inoltre evidenziato alcune criticità di natura amministrativa e normativa che rendono necessario un intervento di revisione, finalizzato a garantire un corretto funzionamento delle attività e una relazione più strutturata, trasparente e continuativa tra gli organi istituzionali e le associazioni dei consumatori.
A conclusione dellincontro, è stata condivisa la decisione di convocare, subito dopo le festività correnti, un nuovo appuntamento più ampio e partecipato, esteso a tutte le associazioni del CRCU, con lobiettivo di rafforzare lunità identitaria del sistema e di elaborare proposte concrete di modifica amministrativa e legislativa da sottoporre agli organi regionali competenti.
ACU, ADOC, ADUSBEF, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI,
LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, UNC
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/12/2025 - Provincia di Potenza, a Melfi via alla messa in sicurezza di un ponte
Al via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Ponte lungo la S.P. 43 bis Foggiano, nel Comune di Melfi.
Lintervento, finanziato con un investimento complessivo di oltre 500 mila euro, si svilupperà nel corso del 2026, garantendo il ripristino...-->continua
|
|
|31/12/2025 - CRCU, confronto tra le associazioni: criticità sul bonus gas e silenzio della Regione
Si è svolta una call di circa due ore che ha visto la partecipazione di numerose associazioni aderenti al CRCU, impegnate in un confronto ampio, approfondito ed esaustivo sui temi centrali della rappresentanza e della tutela dei consumatori.
Nel corso...-->continua
|
|
|31/12/2025 - Castelluccio: ''Sette mesi di silenzio: Senise senza guida e senza visione''
La fine di un anno spesso è anche tempo di bilanci.
Molti cittadini ci fermano per strada chiedendoci informazioni sull'andamento dell'amministrazione comunale di Senise. E questa domanda ci crea un forte imbarazzo.
Tale imbarazzo è dovuto al fatto c...-->continua
|
|
|31/12/2025 - Senise, consigliere Sassone su deleghe a non eletti :''allora il popolo non è sovrano''
Lultimo consiglio comunale del primo anno di vita dellamministrazione di Eleonora Castronuovo ha lasciato strascichi politici sia per il metodo che nel merito. A sollevare una delle questioni più rilevanti tra quelle elencate nel corposo ordine del giorno de...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Sindaco di Sant'Arcangelo:'su passaggio Fiamma Olimpica rammarico per esclusioni
Larrivo della Fiamma Olimpica in Piazza Don Bosco a Potenza e la solenne accensione del braciere hanno rappresentato per la Basilicata una vetrina di grande rilievo, un momento simbolico capace di offrire visibilità allintero territorio regionale.
N...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Araneo (M5S): ''Famiglie con SLA abbandonate, il tempo non aspetta la burocrazia''
Sono passati giorni da quando ho raccolto le testimonianze di famiglie lucane che convivono con la SLA e con patologie gravissime. Giorni che, per chi vive queste condizioni, non sono fatti di attesa astratta, ma di tempo reale che scorre, di energie che si co...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Volantini diffamatori contro Delia DEugenio, solidarietà di Europa Verde-AVS Basilicata
Europa Verde-AVS Basilicata esprime la più ferma e totale vicinanza, solidarietà e sostegno alla segretaria provinciale di Europa Verde-AVS, Delia DEugenio, fatta oggetto in questi giorni di lettere e volantini anonimi diffamatori, rivolti non solo alla sua p...-->continua
|
|