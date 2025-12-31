La fine di un anno spesso è anche tempo di bilanci.

Molti cittadini ci fermano per strada chiedendoci informazioni sull'andamento dell'amministrazione comunale di Senise. E questa domanda ci crea un forte imbarazzo.

Tale imbarazzo è dovuto al fatto che questa nuova amministrazione, a parte le solite passerelle e feste organizzate dalle e per le loro associazioni (spesso anche familiari), appare completamente assente dall'affrontare con successo le sfide importanti che attendono Senise. Si ha la percezione che ci sia ancora il commissario prefettizio.

A distanza di 7 mesi non hanno ancora provveduto a redigere un programma amministrativo concreto, che vada al di la di quello presentato per legge in consiglio comunale, assolutamente vago e improvvisato.

Di solito un'amministrazione si pone degli obiettivi secondo un cronoprogramma, tanti decidono realizzare alcuni punti importati nei primi 100 giorni, ma "i nostri amministratori" nel silenzio assordante e nella confort zone della casa comunale , stanno rinchiusi, lontani dal territorio e dalla gente, dando un senso di impotenza e di abbandono all'intera comunità. Il tempo passa e i problemi si sommano. Qualche lavoro che si vede in giro, assieme ad un avanzo importante di amministrazione, sono il lascito dell'amministrazione Castronuovo (Giuseppe) . Escono soltanto per partecipare agli eventi in cui c'è la presenza del consigliere regionale di Senise e assieme ai soliti pochi intimi. Lo avevamo detto in campagna elettorale che questo sarebbe stato. Assistiamo alle continue quanto inutili passerelle di personaggi famosi, con il corredo delle solite foto sorridenti. E' sempre più netta la sensazione di un'amministrazione votata sempre e solo per essere funzionale alla carriera politica di un singolo. La comunità appare sempre più frammentata , si sceglie di escludere chi non è allineato al pensiero unico(quale ???) e di elargire mance elettorali a chi si dimostra fedele e funzionale, amico e parente. Ma un minimo di etica della cosa pubblica, uno scatto di reni di dignità esiste ancora? Conoscendo il sindaco ma anche altri della maggioranza che ci amministra, come persone serie, mi meraviglio che non si rendano conto di come rischiano di disperdere questa credibilità continuando con questo andazzo. Se si continua in questo modo si rischia davvero di eguagliare la peggior amministrazione della storia di Senise, quella a guida Spagnuolo.

La gente osserva tutto, anche noi dell'opposizione.

Le regione basilicata ha assegnato al Comune di Senise in questi mesi, tramite i fondi residui del progetto speciale Senisese, euro 650.000 per i progetti Ripas oltre a euro 700.000 per i lavori di riqualificaziione della piscina comunale e euro 510.000 dall'arlab per il rifacimento della struttura che ospita il centro per l'impiego. Non vengano a dire che la maggioranza che governa la regione non ha attenzioni per la nostra comunità.

Hanno preparato le schede dei progetti RIPAS chiusi nelle loro stanze senza coinvolgere la comunità e il consiglio comunale .Dov'è l'apertura al dialogo e alla condivisione tanto sbandierata? Vedremo cosa accadrà nell'attuazione di tali progetti.



In campagna elettorale avevano promesso di essere trasparenti, di comunicare ciò che accadeva nella casa comunale, di coinvolgere la popolazione. Tutto disatteso, fino ad ora.

Si erano risentiti quando dissi in un comizio che avevano il foglio rosa e che necessitavano di tempo prima di essere operativi (prendere la patente) ed affrontare immediatamente i problemi e le sfide che investono il nostro territorio. Nell'ultimo consiglio comunale Il Sindaco ha affermato che in questi mesi ha dovuto studiare e conoscere il funzionamento della macchina amministrativa , confermando di fatto ciò che avevo detto in quel comizio.

Noi ai cittadini abbiamo detto sempre la verità, a differenza del consigliere regionale di Senise che mi chiamò bugiardo, nel suo comizio finale, riguardo la vicenda della falsa disponibilità a far parlare la lista Rinascita Senisese. Le bugie si sa hanno le gambe corte e dopo solo 10 minuti il candidato sindaco Uccelli ha smentito quanto affermato prima dal "bugiardo regionale", che lui si, ha tanto da vergognarsi.

Da parte nostra continuerà l'azione di opposizione vera , ferma , decisa, ma siamo anche pronti a dare il nostro contributo quando ci viene richiesto, come testimonia il lavoro svolto nelle commissioni. Auspichiamo però che anche sulle questioni di maggior importanza ci sia un dialogo.

I problemi della nostra comunità sono tanti e sotto gli occhi di tutti. Ci vuole tanto lavoro, visione per il futuro, programmazione seria, decisione nell'affrontare i problemi più urgenti. Non bastano solo telefonate, mail e pec, bisogna muoversi e andare a Potenza a Roma a Bruxelles se necessario. E soprattutto andare per gli interessi di Senise, cercando di non farsi strumentalizzare da chi quotidianamente esercita goffamente questa attività.

Chiediamo un radicale cambio di rotta e di passo a questa amministrazione. Continuando in questo modo non vediamo nulla di buono per il presente e per il futuro della nostra comunità. Auspichiamo che alla richiesta del Sindaco riguardo il senso di comunità smarrito, seguano azioni che vadano realmente in tale direzione.

Auguriamo un anno migliore a tutta la cittadinanza, soprattutto a chi soffre in silenzio, a chi vive nel disagio, a chi non può permettersi di diventare imprenditore (caro vicesindaco Messuti) , a chi con dignità e con sacrifici vive la quotidianità e aspetta un futuro migliore.



Amedeo Castelluccio

Capogruppo in consiglio comunale" Senise Futura"