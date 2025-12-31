-->
|Senise, consigliere Sassone su deleghe a non eletti :''allora il popolo non è sovrano''
31/12/2025
|Lultimo consiglio comunale del primo anno di vita dellamministrazione di Eleonora Castronuovo ha lasciato strascichi politici sia per il metodo che nel merito. A sollevare una delle questioni più rilevanti tra quelle elencate nel corposo ordine del giorno della seduta del 30 dicembre è stato il consigliere di Forza Italia Nicola Maria Sassone.
Ecce Homines scrive in una nota il consigliere azzurro in merito al punto relativo allultimo punto, cioè al conferimento di deleghe di materia comunale a cittadini non eletti. Un punto sul quale è stato praticamente impossibile discutere in consiglio proprio perché presentato come comunicazione del sindaco e posto come ultimo argomento dellordine del giorno. Proprio su questo punto Sassone alza il tiro contro la maggioranza.
Finalmente, dopo aver modificato lo statuto si procede alla nomina di soggetti esterni. Con Il conferimento deleghe ai cittadini è evidente lincapacità di amministrate la cosa pubblica. Includere gente esterna, candidata ma non eletta, quindi non voluta dalla popolazione a rappresentarli, significa che la maggioranza non è autosufficiente. Con la presenza di 2 esterni pensa di raggiungere un corpo più solido. Da consigliere di minoranza mi chiedo, è possibile che non vi è un assessore ai lavori pubblici? È possibile che non vi è un assessore al bilancio?
Nonostante queste mancanze sostanziali, lobiettivo è quello di includere chi si è candidato ma non è stato eletto dal popolo. Se il popolo è sovrano in linea democratica, a Senise il popolo non è sovrano. A Senise esistono metodologie per superare il concetto democratico. Lobiettivo sembra non essere quello di strutturarsi per rispondere alle esigenze della comunità per operare con lobiettivo del bene comune, ma quello di cercare di includere ulteriori pezzi nella maggioranza che maggioranza non è. Questo è un atto grave, che va a ledere il principio della democrazia e della trasparenza. È un atto che rappresenta il fallimento di unamministrazione che ha iniziato il suo mandato da soli 7 mesi. Pur di tenere vicini quanti più cittadini possibili si è disposti ad andare oltre la democrazia. I voti valgono più del bene comune
Stilando un bilancio di fine anno, di solito a me non piace elencare quel che ho fatto. Penso subito a quel che posso fare dopo. Guardo al futuro certo di aver dato tutto me stesso con il massimo impegno e senso di responsabilità.
