Lultimo consiglio comunale del primo anno di vita dellamministrazione di Eleonora Castronuovo ha lasciato strascichi politici sia per il metodo che nel merito. A sollevare una delle questioni più rilevanti tra quelle elencate nel corposo ordine del giorno della seduta del 30 dicembre è stato il consigliere di Forza Italia Nicola Maria Sassone.

Ecce Homines scrive in una nota il consigliere azzurro in merito al punto relativo allultimo punto, cioè al conferimento di deleghe di materia comunale a cittadini non eletti. Un punto sul quale è stato praticamente impossibile discutere in consiglio proprio perché presentato come comunicazione del sindaco e posto come ultimo argomento dellordine del giorno. Proprio su questo punto Sassone alza il tiro contro la maggioranza.

Finalmente, dopo aver modificato lo statuto si procede alla nomina di soggetti esterni. Con Il conferimento deleghe ai cittadini è evidente lincapacità di amministrate la cosa pubblica. Includere gente esterna, candidata ma non eletta, quindi non voluta dalla popolazione a rappresentarli, significa che la maggioranza non è autosufficiente. Con la presenza di 2 esterni pensa di raggiungere un corpo più solido. Da consigliere di minoranza mi chiedo, è possibile che non vi è un assessore ai lavori pubblici? È possibile che non vi è un assessore al bilancio?

Nonostante queste mancanze sostanziali, lobiettivo è quello di includere chi si è candidato ma non è stato eletto dal popolo. Se il popolo è sovrano in linea democratica, a Senise il popolo non è sovrano. A Senise esistono metodologie per superare il concetto democratico. Lobiettivo sembra non essere quello di strutturarsi per rispondere alle esigenze della comunità per operare con lobiettivo del bene comune, ma quello di cercare di includere ulteriori pezzi nella maggioranza che maggioranza non è. Questo è un atto grave, che va a ledere il principio della democrazia e della trasparenza. È un atto che rappresenta il fallimento di unamministrazione che ha iniziato il suo mandato da soli 7 mesi. Pur di tenere vicini quanti più cittadini possibili si è disposti ad andare oltre la democrazia. I voti valgono più del bene comune

Stilando un bilancio di fine anno, di solito a me non piace elencare quel che ho fatto. Penso subito a quel che posso fare dopo. Guardo al futuro certo di aver dato tutto me stesso con il massimo impegno e senso di responsabilità.