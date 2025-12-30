-->
Sindaco di Sant'Arcangelo:'su passaggio Fiamma Olimpica rammarico per esclusioni
30/12/2025
|Larrivo della Fiamma Olimpica in Piazza Don Bosco a Potenza e la solenne accensione del braciere hanno rappresentato per la Basilicata una vetrina di grande rilievo, un momento simbolico capace di offrire visibilità allintero territorio regionale.
Non è mio costume alimentare polemiche, tuttavia, condividendo pienamente quanto riportato nel comunicato pubblicato sul portale Basilicata Sport, nel quale è stata evidenziata lassenza, in questa importante occasione, di alcuni talenti lucani che negli anni hanno saputo distinguersi a livello nazionale e internazionale, ritengo doveroso sottolineare come eventi di tale portata richiedano una comunità regionale unita e coesa, capace di riconoscersi nei valori fondanti dello sport: impegno, sacrificio, rispetto, inclusione e senso di appartenenza.
Manifestazioni di questa rilevanza dovrebbero rappresentare una vetrina autentica per valorizzare tutti quei talenti che, competizione dopo competizione, portano lustro non solo alle proprie comunità di origine, ma allintera Basilicata, rappresentandone nel mondo la parte migliore.
In qualità di Sindaco della comunità di SantArcangelo, comunità di appartenenza delle atlete Terryana e Orsola DOnofrio, componenti della Nazionale Italiana di Kata femminile di Karate, sento il dovere istituzionale e morale di esprimere rammarico per la loro esclusione, da parte del CONI e della Fondazione Milano - Cortina, da un evento così significativo. Le due atlete, attraverso risultati di prestigio conseguiti in competizioni internazionali, hanno dimostrato con i fatti di essere autentiche ambasciatrici della propria terra, contribuendo a diffondere unimmagine positiva della Basilicata ben oltre i confini regionali e nazionali.
Lo sport, soprattutto quando si lega a simboli così alti come la Fiamma Olimpica, dovrebbe essere sempre occasione di unità, riconoscimento e valorizzazione del merito, è in questa direzione che, con spirito costruttivo e senso di responsabilità istituzionale, auspico una sempre maggiore attenzione verso tutti i talenti lucani che, con passione e dedizione, onorano la nostra regione.
sindaco di Sant'Arcangelo Salvatore La Grotta
