La voce della Politica
|Volantini diffamatori contro Delia DEugenio, solidarietà di Europa Verde-AVS Basilicata
30/12/2025
|Europa Verde-AVS Basilicata esprime la più ferma e totale vicinanza, solidarietà e sostegno alla segretaria provinciale di Europa Verde-AVS, Delia DEugenio, fatta oggetto in questi giorni di lettere e volantini anonimi diffamatori, rivolti non solo alla sua persona ma anche alla sua famiglia.
Condanniamo senza esitazione questi metodi vili, intimidatori e squadristi, che nulla hanno a che vedere con il confronto politico democratico e svelano invece il volto peggiore di una politica del fango, codarda e anonima. Sono pratiche che ricordano i peggiori metodi del lontano Ventennio che, purtroppo ancora oggi, con analoga violenza alcuni vorrebbero mutuare e che come tali vanno denunciate e respinte con forza.
A Delia va il nostro pieno sostegno anche per la scelta di reagire a testa alta, con dignità e determinazione, affidandosi agli strumenti della legalità e della giustizia. La sua storia personale, il suo impegno professionale e civile, la sua coerenza e onestà sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano un patrimonio per la nostra comunità politica. Sia chiaro, non saranno calunnie o attacchi anonimi a fermarci. Al contrario, questi tentativi maldestri rafforzano la nostra convinzione di essere dalla parte giusta e ci spingono ad andare avanti con ancora maggiore determinazione, trasparenza e coraggio.
Donato Lettieri e Michela Trivigno (Portavoce Europa Verde Basilicata)
