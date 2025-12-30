Presentato oggi a Potenza lottavo rapporto Ires Cgil Basilicata sulleconomia e il lavoro regionale. Nel primo semestre 2025 leconomia lucana ha continuato a ristagnare: il Pil regionale ha segnato una lieve flessione dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, in controtendenza rispetto alla crescita moderata di Italia e Mezzogiorno. Debole il tessuto imprenditoriale, con un saldo natalità-mortalità delle imprese negativo (-0,1%), e il settore industriale in difficoltà, soprattutto a causa del comparto automobilistico e delle tensioni commerciali internazionali. In crescita il comparto costruzioni, soprattutto opere pubbliche legate al PNRR, e il turismo, con arrivi e presenze in aumento. Loccupazione è rimasta stabile (+0,2%), sostenuta dal lavoro dipendente, mentre i lavoratori autonomi sono diminuiti (-5,7%). Disoccupazione ufficiale al 5,9%, reale al 12,2%, con una diminuzione dei disoccupati del 14%. Consumi stabili e reddito delle famiglie in lieve aumento (+2,1%), ma persistono incertezze e debolezza della domanda interna.