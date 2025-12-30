-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Silletti su utilizzo spray urticante nelle carceri

30/12/2025

"La recente introduzione della sperimentazione dellutilizzo dello spray urticante a base di Oleoresin Capsicum come strumento di dissuasione e autodifesa in dotazione alla Polizia Penitenziaria solleva in me riflessioni profonde di carattere istituzionale, giuridico e umano, soprattutto in relazione alle condizioni di vita e di lavoro allinterno degli istituti penitenziari. Desidero innanzitutto riconoscere il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dalla Polizia Penitenziaria, chiamata a operare in contesti complessi, spesso segnati da tensioni, carenze strutturali e dalla presenza di persone detenute in condizioni di particolare fragilità psicofisica. La sicurezza del personale è un valore imprescindibile e va garantita con strumenti adeguati, formazione continua e condizioni di lavoro dignitose. Allo stesso tempo, sento il dovere di ribadire che lintroduzione di strumenti di coercizione o di forza, anche se classificati come 'non letali', deve essere valutata con estrema attenzione e secondo rigorosi criteri di proporzionalità, necessità e tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale". Lo dichiara la Garante dei detenuti della Regione Basilicata, Tiziana Silletti, precisando che: "Lutilizzo di spray urticanti, sebbene concepito come mezzo di difesa, può comportare effetti fisici e psicologici rilevanti e non può prescindere dal rispetto degli standard di umanità della pena sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali".

"Ritengo, pertanto, indispensabile che la fase di sperimentazione - precisa Silletti - sia accompagnata da protocolli chiari, da una formazione qualificata degli operatori, da sistemi di tracciabilità di ogni utilizzo e da un monitoraggio costante e trasparente, affinché tale strumento resti davvero residuale e limitato a situazioni di stretta necessità. La valutazione finale dovrà essere pubblica e approfondita, tenendo conto non solo delle esigenze di sicurezza, ma anche dellimpatto sul clima detentivo e sul benessere complessivo delle persone recluse. Ogni riflessione su strumenti alternativi o ulteriori dotazioni deve inserirsi, a mio avviso, in un quadro normativo chiaro e pienamente compatibile con i diritti umani, evitando scorciatoie che rischiano di semplificare una realtà complessa e delicata. É fondamentale sottolineare che dietro ogni uniforme e dietro ogni porta chiusa ci sono persone. Persone chiamate a garantire sicurezza spesso in condizioni difficili e persone detenute che, pur avendo commesso errori, non devono mai perdere il diritto alla dignità, alla salute e allumanità".

"La sicurezza - conclude la Garante dei detenuti della Regione Basilicata - non può essere costruita solo attraverso strumenti, ma soprattutto attraverso relazioni, prevenzione, cura e rispetto. È su questo equilibrio fragile ma necessario che si misura il grado di civiltà di un sistema penitenziario e, in definitiva, di una comunità intera". ‎



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
30/12/2025 - Bolognetti: C'è un "cibo" che nutre i nostri cuori e le nostre menti

Se c'è un passaggio dei Vangeli che rileggo spesso è questo: "Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché loperaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggi...-->continua
30/12/2025 - Silletti su utilizzo spray urticante nelle carceri

"La recente introduzione della sperimentazione dellutilizzo dello spray urticante a base di Oleoresin Capsicum come strumento di dissuasione e autodifesa in dotazione alla Polizia Penitenziaria solleva in me riflessioni profonde di carattere istituzionale, gi...-->continua
30/12/2025 - Cupparo: industria e giovani nel 2025

Lanno è stato caratterizzato da una massiccia immissione di liquidità nel sistema produttivo e da un forte impegno sulla tenuta dellindotto automobilistico. Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sintetizza lattività svolta nel 2025. L...-->continua
30/12/2025 - Pepe: infrastrutture, il bilancio del 2025

Un piano dazione fondato sulla programmazione rigorosa, sulla capacità di intercettare risorse nazionali ed europee e, soprattutto, su una visione unitaria della Basilicata come terra di connessioni e non di isolamento. Lassessore regionale alle Infrastruttu...-->continua
30/12/2025 - Latronico: sanità, il bilancio del 2025

Il 2025 segna per la sanità lucana un punto di svolta decisivo, definito dallassessore regionale alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, come lanno della responsabilità e del rilancio. Al centro dellazione amministrativa è stata posta una...-->continua
30/12/2025 - Piani di Gestione Forestale, sbloccati i cofinanziamenti

«Abbiamo sbloccato un percorso amministrativo fermo da anni, garantendo finalmente ai Comuni lucani le risorse necessarie per dotarsi dei Piani di Gestione Forestale: strumenti indispensabili per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la valoriz...-->continua
30/12/2025 - Mongiello: Oltre mezzo milione di euro a 10 Comuni lucani

Su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, la Giunta regionale ha approvato una importante delibera che assegna contributi per un totale di 544.533,14 euro a dieci Comuni lucani.
I fondi...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo