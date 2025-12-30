-->
|
La voce della Politica
|Pepe: infrastrutture, il bilancio del 2025
30/12/2025
|Un piano dazione fondato sulla programmazione rigorosa, sulla capacità di intercettare risorse nazionali ed europee e, soprattutto, su una visione unitaria della Basilicata come terra di connessioni e non di isolamento. Lassessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, presenta il quadro complessivo degli interventi messi in campo nel corso del 2025, delineando una strategia che integra la difesa del suolo, la modernizzazione delle reti di trasporto e il rafforzamento della protezione civile. Il nostro lavoro ha una missione chiara: migliorare e realizzare le infrastrutture, modificando la loro concezione da semplice necessità a leva essenziale di sviluppo, coesione e qualità della vita, ha detto lassessore Pepe. La sicurezza del territorio rappresenta il punto di partenza imprescindibile. Per questo motivo, la Regione ha destinato 150,5 milioni di euro complessivi per interventi mirati sulla viabilità comunale, sulle strade delle aree interne e sulla rete provinciale. Entrando nel dettaglio, 65,5 milioni di euro sono stati assegnati alle province attraverso i fondi FSC 20212027, con una ripartizione che vede 41,5 milioni destinati alla Provincia di Potenza e 24 milioni alla Provincia di Matera. A tal proposito, in seguito ad una concertazione puntuale e responsabile, sono state individuate singolarmente le arterie stradali su cui intervenire, prestando lattenzione prioritaria su quelle che hanno evidentemente una valenza strategica, ovvero che collegato più centri di interesse. Dopodiché, 45 milioni di euro sono stati destinati alla viabilità comunale o cd di nessuno, purché ci fosse il requisito della strategicità della proposta, favorendo il più possibile laggregazione tra i comuni. Liter è in fase di conclusione, difatti nelle prossime settimane è attesa la graduatoria definitiva. Per ultimo, ulteriori 40 milioni di euro, a valere sui fondi FESR FSE+, sono stati indirizzati alla viabilità delle aree interne per garantire collegamenti affidabili e continuità territoriale anche nei contesti più fragili.
Parallelamente alle infrastrutture viarie, la Basilicata sta vivendo una vera e propria rivoluzione del ferro. Il programma di interventi ferroviari sostenuto dalla Regione ha una rilevanza strategica senza precedenti. La realizzazione e ladeguamento della tratta FerrandinaMatera, con un investimento di circa 525 milioni di euro finanziato tramite il PNRR e fondi nazionali, mira finalmente a superare lo storico isolamento della Città dei Sassi dalla rete nazionale. A questo si aggiungono gli oltre 410 milioni per la GrassanoBernalda, fondamentale per larea jonica, e i massicci investimenti per lammodernamento delle linee PotenzaFoggia (442 milioni) e PotenzaBattipaglia (128 milioni), interventi che promettono di incrementare drasticamente laffidabilità e la sicurezza dei collegamenti interni. Ad ogni modo, resta da raggiungere il traguardo dellAlta Velocità: grazie a un tavolo tecnico di ascolto, RFI ha recepito come meritevole di approfondimento la proposta della Regione Basilicata per un tracciato che ponga le basi per lintegrazione del nostro territorio nei grandi corridoi nazionali. I primi mesi del nuovo anno saranno decisivi.
Il lavoro dellassessorato non si è limitato alle grandi opere, ma ha toccato la quotidianità dei cittadini attraverso il rinnovo del parco mezzi. Sono stati investiti 23,7 milioni di euro di fondi regionali per lacquisto di 100 nuovi autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale, garantendo maggiore comfort e minore impatto ambientale, 40 dei quali sono già stati messi su strada. Sul fronte trasporto su ferro, è stata conclusa in anticipo la fornitura di 8 nuovi treni Pop per un valore di 52 milioni di euro. Matera sarà inoltre protagonista della mobilità sostenibile con il progetto Treen Metrotranvia dei Sassi, che prevede la fornitura di 7 treni elettrici grazie a un investimento di 45 milioni di euro.
La difesa del suolo e la resilienza idrica costituiscono un altro asse portante dellazione di Pepe. Sono stati assegnati oltre 40 milioni di euro per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, anche frutto di una sinergia tra Regione e Ministero dellAmbiente. Sul fronte delle infrastrutture idriche, spicca il finanziamento di 113,7 milioni di euro per il completamento e ladeguamento della Diga del Rendina, unopera strategica per lapprovvigionamento del territorio. Proseguono inoltre i lavori per il collegamento tra le dighe di Acerenza e Genzano di Lucania allinterno dello schema BasentoBradano, sostenuti da circa 23 milioni di euro tra fondi PNRR e Piano invasi.
Il prossimo passo è provare finalmente a far partire i lavori del cd distretto G per 85 milioni di euro, purtroppo da troppi anni bloccati.
Infine, limpegno per la sicurezza si è concretizzato nel rafforzamento della Protezione Civile. È stata garantita la continuità del servizio antincendio con elicotteri (1,45 milioni di euro) e, soprattutto, è stata completata lattivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112. Questo nuovo sistema consente risposte più rapide e coordinate, assicurando ai lucani una rete di soccorso moderna ed efficiente. Dalle strade ai binari, dalle dighe alla sicurezza dei cittadini, la Basilicata che stiamo costruendo è una regione che accorcia le distanze e tutela il proprio capitale umano e naturale, ha concluso lassessore Pepe.
|
archivio
|La Voce della Politica
|30/12/2025 - L'assessore Latronico fa visita a PeperonAut
Lassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha fatto visita a PeperonAut di Senise, il progetto dedicato allinclusione lavorativa e sociale di ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Una realtà che trasforma lassistenza in opportuni...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Bolognetti: C'è un "cibo" che nutre i nostri cuori e le nostre menti
Se c'è un passaggio dei Vangeli che rileggo spesso è questo: "Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché loperaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque c...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Silletti su utilizzo spray urticante nelle carceri
"La recente introduzione della sperimentazione dellutilizzo dello spray urticante a base di Oleoresin Capsicum come strumento di dissuasione e autodifesa in dotazione alla Polizia Penitenziaria solleva in me riflessioni profonde di carattere istituzionale, gi...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Cupparo: industria e giovani nel 2025
Lanno è stato caratterizzato da una massiccia immissione di liquidità nel sistema produttivo e da un forte impegno sulla tenuta dellindotto automobilistico. Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sintetizza lattività svolta nel 2025. L...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Pepe: infrastrutture, il bilancio del 2025
Un piano dazione fondato sulla programmazione rigorosa, sulla capacità di intercettare risorse nazionali ed europee e, soprattutto, su una visione unitaria della Basilicata come terra di connessioni e non di isolamento. Lassessore regionale alle Infrastruttu...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Latronico: sanità, il bilancio del 2025
Il 2025 segna per la sanità lucana un punto di svolta decisivo, definito dallassessore regionale alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, come lanno della responsabilità e del rilancio. Al centro dellazione amministrativa è stata posta una...-->continua
|
|
|30/12/2025 - Piani di Gestione Forestale, sbloccati i cofinanziamenti
«Abbiamo sbloccato un percorso amministrativo fermo da anni, garantendo finalmente ai Comuni lucani le risorse necessarie per dotarsi dei Piani di Gestione Forestale: strumenti indispensabili per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la valoriz...-->continua
|
|