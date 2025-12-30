«Abbiamo sbloccato un percorso amministrativo fermo da anni, garantendo finalmente ai Comuni lucani le risorse necessarie per dotarsi dei Piani di Gestione Forestale: strumenti indispensabili per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la valorizzazione del patrimonio boschivo».

Lo dichiara Carmine Cicala, assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.



Lintervento riguarda il cofinanziamento a favore di 16 Comuni lucani per la redazione dei Piani di Gestione (Assestamento) Forestale ed è stato reso possibile grazie allazione dellUfficio Foreste del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha attivato un nuovo percorso amministrativo in stretta collaborazione con il MASAF.



«Questo risultato  sottolinea Rocco Luigi Capobianco, dirigente dellUfficio Foreste e Tutela del Territorio  consente di rafforzare in modo concreto il sistema della pianificazione forestale comunale e di sostenere gli enti locali nel governo attivo e sostenibile del patrimonio boschivo».



La pianificazione forestale rappresenta uno strumento strategico per garantire la conservazione degli ecosistemi, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, la valorizzazione delle filiere forestali e laccesso ai finanziamenti pubblici, in coerenza con le normative nazionali, gli indirizzi europei e gli impegni internazionali.



In Basilicata risultano attualmente oltre 100.000 ettari di superficie forestale assestata, pari a circa il 28% del totale regionale. Di questi, 87.000 ettari appartengono a 82 Comuni, un dato in costante crescita grazie alle risorse del PSR Basilicata 2014-2022, Misura 16.8, e della Strategia Forestale Nazionale.



Grazie alla programmazione delle risorse della Strategia Forestale Nazionale, lUfficio Foreste ha potuto cofinanziare i Comuni di Anzi, Brienza, Brindisi di Montagna, Calciano, Garaguso, Melfi, Pescopagano, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, Salandra, San Paolo Albanese, SantAngelo le Fratte, Trecchina, Trivigno e Viggiano, già beneficiari ai sensi della L.R. 42/1998.



«Per oltre otto anni  aggiunge lassessore Cicala  molti Comuni, pur essendo beneficiari per legge del cofinanziamento regionale, sono stati costretti ad anticipare risorse proprie per dotarsi dei piani di gestione forestale. Con questo intervento poniamo rimedio a una situazione che ha penalizzato gli enti locali e rallentato la pianificazione forestale».



Con questa prima azione sono stati saldati integralmente i contributi a favore di 7 Comuni ed erogato un ulteriore acconto ai restanti 9, per un importo complessivo di 250.000 euro.



«Nel corso del 2026  conclude Cicala  completeremo i finanziamenti per tutti i Comuni interessati, compresi Accettura e Corleto Perticara, e attiveremo nuovi bandi a favore di enti pubblici e privati».



Le opportunità offerte dalla Strategia Forestale Nazionale riguardano anche altri 11 Comuni  Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Grottole, Maratea, Matera, Missanello, Montalbano Jonico, Nemoli, Rivello, Tursi, Valsinni e Vietri di Potenza  i cui piani sono attualmente in fase di istruttoria.



«Le foreste e il settore forestale  conclude lassessore  rappresentano una componente essenziale della transizione ecologica e della bioeconomia. Continueremo ad accompagnare il comparto verso modelli di gestione attiva e sostenibile, capaci di rafforzare il presidio del territorio e valorizzare il paesaggio».

