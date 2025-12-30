-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Piani di Gestione Forestale, sbloccati i cofinanziamenti

30/12/2025

«Abbiamo sbloccato un percorso amministrativo fermo da anni, garantendo finalmente ai Comuni lucani le risorse necessarie per dotarsi dei Piani di Gestione Forestale: strumenti indispensabili per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la valorizzazione del patrimonio boschivo».
Lo dichiara Carmine Cicala, assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.

Lintervento riguarda il cofinanziamento a favore di 16 Comuni lucani per la redazione dei Piani di Gestione (Assestamento) Forestale ed è stato reso possibile grazie allazione dellUfficio Foreste del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha attivato un nuovo percorso amministrativo in stretta collaborazione con il MASAF.

«Questo risultato  sottolinea Rocco Luigi Capobianco, dirigente dellUfficio Foreste e Tutela del Territorio  consente di rafforzare in modo concreto il sistema della pianificazione forestale comunale e di sostenere gli enti locali nel governo attivo e sostenibile del patrimonio boschivo».

La pianificazione forestale rappresenta uno strumento strategico per garantire la conservazione degli ecosistemi, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, la valorizzazione delle filiere forestali e laccesso ai finanziamenti pubblici, in coerenza con le normative nazionali, gli indirizzi europei e gli impegni internazionali.

In Basilicata risultano attualmente oltre 100.000 ettari di superficie forestale assestata, pari a circa il 28% del totale regionale. Di questi, 87.000 ettari appartengono a 82 Comuni, un dato in costante crescita grazie alle risorse del PSR Basilicata 2014-2022, Misura 16.8, e della Strategia Forestale Nazionale.

Grazie alla programmazione delle risorse della Strategia Forestale Nazionale, lUfficio Foreste ha potuto cofinanziare i Comuni di Anzi, Brienza, Brindisi di Montagna, Calciano, Garaguso, Melfi, Pescopagano, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, Salandra, San Paolo Albanese, SantAngelo le Fratte, Trecchina, Trivigno e Viggiano, già beneficiari ai sensi della L.R. 42/1998.

«Per oltre otto anni  aggiunge lassessore Cicala  molti Comuni, pur essendo beneficiari per legge del cofinanziamento regionale, sono stati costretti ad anticipare risorse proprie per dotarsi dei piani di gestione forestale. Con questo intervento poniamo rimedio a una situazione che ha penalizzato gli enti locali e rallentato la pianificazione forestale».

Con questa prima azione sono stati saldati integralmente i contributi a favore di 7 Comuni ed erogato un ulteriore acconto ai restanti 9, per un importo complessivo di 250.000 euro.

«Nel corso del 2026  conclude Cicala  completeremo i finanziamenti per tutti i Comuni interessati, compresi Accettura e Corleto Perticara, e attiveremo nuovi bandi a favore di enti pubblici e privati».

Le opportunità offerte dalla Strategia Forestale Nazionale riguardano anche altri 11 Comuni  Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Grottole, Maratea, Matera, Missanello, Montalbano Jonico, Nemoli, Rivello, Tursi, Valsinni e Vietri di Potenza  i cui piani sono attualmente in fase di istruttoria.

«Le foreste e il settore forestale  conclude lassessore  rappresentano una componente essenziale della transizione ecologica e della bioeconomia. Continueremo ad accompagnare il comparto verso modelli di gestione attiva e sostenibile, capaci di rafforzare il presidio del territorio e valorizzare il paesaggio».



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
30/12/2025 - L'assessore Latronico fa visita a PeperonAut

Lassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, ha fatto visita a PeperonAut di Senise, il progetto dedicato allinclusione lavorativa e sociale di ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Una realtà che trasforma lassistenza in opportuni...-->continua
30/12/2025 - Bolognetti: C'è un "cibo" che nutre i nostri cuori e le nostre menti

Se c'è un passaggio dei Vangeli che rileggo spesso è questo: "Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché loperaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque c...-->continua
30/12/2025 - Silletti su utilizzo spray urticante nelle carceri

"La recente introduzione della sperimentazione dellutilizzo dello spray urticante a base di Oleoresin Capsicum come strumento di dissuasione e autodifesa in dotazione alla Polizia Penitenziaria solleva in me riflessioni profonde di carattere istituzionale, gi...-->continua
30/12/2025 - Cupparo: industria e giovani nel 2025

Lanno è stato caratterizzato da una massiccia immissione di liquidità nel sistema produttivo e da un forte impegno sulla tenuta dellindotto automobilistico. Così lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sintetizza lattività svolta nel 2025. L...-->continua
30/12/2025 - Pepe: infrastrutture, il bilancio del 2025

Un piano dazione fondato sulla programmazione rigorosa, sulla capacità di intercettare risorse nazionali ed europee e, soprattutto, su una visione unitaria della Basilicata come terra di connessioni e non di isolamento. Lassessore regionale alle Infrastruttu...-->continua
30/12/2025 - Latronico: sanità, il bilancio del 2025

Il 2025 segna per la sanità lucana un punto di svolta decisivo, definito dallassessore regionale alla Salute e alle Politiche Sociali, Cosimo Latronico, come lanno della responsabilità e del rilancio. Al centro dellazione amministrativa è stata posta una...-->continua
30/12/2025 - Piani di Gestione Forestale, sbloccati i cofinanziamenti

«Abbiamo sbloccato un percorso amministrativo fermo da anni, garantendo finalmente ai Comuni lucani le risorse necessarie per dotarsi dei Piani di Gestione Forestale: strumenti indispensabili per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la valoriz...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo