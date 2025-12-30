-->
|Piani di Gestione Forestale, sbloccati i cofinanziamenti
30/12/2025
|«Abbiamo sbloccato un percorso amministrativo fermo da anni, garantendo finalmente ai Comuni lucani le risorse necessarie per dotarsi dei Piani di Gestione Forestale: strumenti indispensabili per la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi e la valorizzazione del patrimonio boschivo».
Lo dichiara Carmine Cicala, assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.
Lintervento riguarda il cofinanziamento a favore di 16 Comuni lucani per la redazione dei Piani di Gestione (Assestamento) Forestale ed è stato reso possibile grazie allazione dellUfficio Foreste del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha attivato un nuovo percorso amministrativo in stretta collaborazione con il MASAF.
«Questo risultato sottolinea Rocco Luigi Capobianco, dirigente dellUfficio Foreste e Tutela del Territorio consente di rafforzare in modo concreto il sistema della pianificazione forestale comunale e di sostenere gli enti locali nel governo attivo e sostenibile del patrimonio boschivo».
La pianificazione forestale rappresenta uno strumento strategico per garantire la conservazione degli ecosistemi, la prevenzione del rischio idrogeologico e degli incendi, la valorizzazione delle filiere forestali e laccesso ai finanziamenti pubblici, in coerenza con le normative nazionali, gli indirizzi europei e gli impegni internazionali.
In Basilicata risultano attualmente oltre 100.000 ettari di superficie forestale assestata, pari a circa il 28% del totale regionale. Di questi, 87.000 ettari appartengono a 82 Comuni, un dato in costante crescita grazie alle risorse del PSR Basilicata 2014-2022, Misura 16.8, e della Strategia Forestale Nazionale.
Grazie alla programmazione delle risorse della Strategia Forestale Nazionale, lUfficio Foreste ha potuto cofinanziare i Comuni di Anzi, Brienza, Brindisi di Montagna, Calciano, Garaguso, Melfi, Pescopagano, Ripacandida, Ruoti, Ruvo del Monte, Salandra, San Paolo Albanese, SantAngelo le Fratte, Trecchina, Trivigno e Viggiano, già beneficiari ai sensi della L.R. 42/1998.
«Per oltre otto anni aggiunge lassessore Cicala molti Comuni, pur essendo beneficiari per legge del cofinanziamento regionale, sono stati costretti ad anticipare risorse proprie per dotarsi dei piani di gestione forestale. Con questo intervento poniamo rimedio a una situazione che ha penalizzato gli enti locali e rallentato la pianificazione forestale».
Con questa prima azione sono stati saldati integralmente i contributi a favore di 7 Comuni ed erogato un ulteriore acconto ai restanti 9, per un importo complessivo di 250.000 euro.
«Nel corso del 2026 conclude Cicala completeremo i finanziamenti per tutti i Comuni interessati, compresi Accettura e Corleto Perticara, e attiveremo nuovi bandi a favore di enti pubblici e privati».
Le opportunità offerte dalla Strategia Forestale Nazionale riguardano anche altri 11 Comuni Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Grottole, Maratea, Matera, Missanello, Montalbano Jonico, Nemoli, Rivello, Tursi, Valsinni e Vietri di Potenza i cui piani sono attualmente in fase di istruttoria.
«Le foreste e il settore forestale conclude lassessore rappresentano una componente essenziale della transizione ecologica e della bioeconomia. Continueremo ad accompagnare il comparto verso modelli di gestione attiva e sostenibile, capaci di rafforzare il presidio del territorio e valorizzare il paesaggio».
