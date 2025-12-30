-->

Mongiello: Oltre mezzo milione di euro a 10 Comuni lucani

30/12/2025

Su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, la Giunta regionale ha approvato una importante delibera che assegna contributi per un totale di 544.533,14 euro a dieci Comuni lucani.
I fondi sono destinati a potenziare il ciclo dei rifiuti, l'acquisto di attrezzature tecnologiche e la bonifica di siti inquinati o interessati dallabbandono di detriti.

Continuiamo a sostenere concretamente le amministrazioni locali nella sfida quotidiana per la tutela del nostro territorio. Questi finanziamenti non sono semplici trasferimenti monetari, ma investimenti strategici per migliorare la qualità della vita dei cittadini e lefficienza dei servizi comunali, dichiara Mongiello.



Lintervento tocca diverse aree della regione, con una particolare attenzione alle criticità ambientali. In particolare sulle Bonifiche e sul decoro urbano sono stati destinati 130 mila euro a Castelluccio Superiore per la riqualificazione di aree degradate dallabbandono di rifiuti, mentre a Balvano 70 mila euro serviranno per la rimozione di strutture contenenti amianto. Sul capitolo del monitoraggio ambientale è stato assegnato un fondo di 50 mila euro al Comune di Marsicovetere per lesecuzione di piani dindagine sui valori di fondo dei suoli, unattività essenziale per la sicurezza ambientale nelle aree interessate da procedimenti complessi. I restanti contributi permetteranno ai Comuni di Anzi, Barile, Maratea, Rotonda, Ruvo del Monte, Spinoso e Tito di rinnovare il parco mezzi (con veicoli a basso impatto per i centri storici) e acquistare nuove attrezzature per la raccolta differenziata.



Il decoro delle nostre comunità e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti sono i pilastri della transizione ecologica che stiamo portando avanti. Lobiettivo è duplice: da un lato eliminare le sorgenti di inquinamento, dallaltro dotare i sindaci degli strumenti necessari per una gestione dei rifiuti moderna, efficace e vicina alle esigenze delle famiglie.

L'erogazione dei fondi avverrà sulla base della rendicontazione delle attività, garantendo così la massima trasparenza e la velocità di esecuzione degli interventi, ritenuti dalla Giunta di carattere urgente per la pubblica sicurezza e la salvaguardia sanitaria.



