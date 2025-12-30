-->

Giuseppe De Filippis si insedia alla guida dellASP di Potenza

30/12/2025

Il giorno 2 gennaio 2026 il Neodirettore Generale Dott. Giuseppe De Filippis si insedia presso la sede dellAzienda Sanitaria di Potenza.
Il Dott. De Filippis è nato a Napoli, ha 59 anni, e vanta un curriculum di eccellenza nel panorama della sanità pubblica italiana. Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, ha una esperienza gestionale avendo ricoperto incarichi di vertice dal 2008 ad oggi in numerose aziende sanitarie e ospedaliere tra Piemonte e Lombardia. Prima di approdare allAzienda Sanitaria di Potenza è stato Direttore Generale in Umbria presso lAzienda Ospedaliera di Perugia. Precedentemente ha ricoperto lincarico di Direttore Sanitario dellAzienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.
Dal 2020 è Professore Associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dellUniversità di Milano. La nomina a Direttore Generale dellAzienda Sanitaria di Potenza è arrivata il 17 dicembre scorso dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Vito Bardi.
La scelta di Giuseppe De Filippis alla guida dellAsp  dice il Presidente Vito Bardi  risponde alla volontà di immettere nel nostro territorio competenze di altissimo profilo nazionale. Il suo curriculum è di primordine: unesperienza consolidata nelle realtà più complesse del Nord Italia e una solida preparazione accademica che saranno fondamentali per affrontare le sfide della medicina territoriale e delle liste dattesa. LAssessore alla Sanità Cosimo Latronico ha così presentato la nomina del neodirettore dellASP:
De Filippis  dice Latronico  porta in Basilicata un profilo di alto livello, con una solida formazione in ambito medico, gestionale ed economico-sanitario e una pluriennale esperienza maturata in importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Paese. Un percorso professionale che rappresenta un valore aggiunto per il rafforzamento dellorganizzazione dei servizi territoriali e per il miglioramento della qualità dellassistenza ai cittadini.
Congratulazioni per la nomina a Direttore Generale dellASP, del Dott. De Filippis esprime il Commissario uscente dellASP Massimo De Fino
Sono lieto di questa nomina, conosco il dott. Giuseppe De Filippis da tempo, e sono legato a lui da amicizia e stima, anche in seguito allottima collaborazione che abbiamo avuto nei rispettivi ruoli nelle strutture sanitarie dellUmbria, collaborazione che sono certo si ripeterà anche qui in Basilicata. Il CROB, che guido, e la ASP hanno progetti di integrazione, quali ad esempio la telemedicina e la assistenza domiciliare di pazienti oncologici che sicuramente avranno una maggior occasione di efficientamento. Auguro al nuovo Direttore Generale dellASP buon lavoro.
Il Neodirettore Generale avrà la sfida di far ripartire, allASP, una nuova stagione di riforme per la riorganizzazione dellazienda e per rimodulare la medina territoriale

