La voce della Politica
|Giuseppe De Filippis si insedia alla guida dellASP di Potenza
30/12/2025
|Il giorno 2 gennaio 2026 il Neodirettore Generale Dott. Giuseppe De Filippis si insedia presso la sede dellAzienda Sanitaria di Potenza.
Il Dott. De Filippis è nato a Napoli, ha 59 anni, e vanta un curriculum di eccellenza nel panorama della sanità pubblica italiana. Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Organizzazione dei Servizi Ospedalieri, ha una esperienza gestionale avendo ricoperto incarichi di vertice dal 2008 ad oggi in numerose aziende sanitarie e ospedaliere tra Piemonte e Lombardia. Prima di approdare allAzienda Sanitaria di Potenza è stato Direttore Generale in Umbria presso lAzienda Ospedaliera di Perugia. Precedentemente ha ricoperto lincarico di Direttore Sanitario dellAzienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.
Dal 2020 è Professore Associato presso il Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dellUniversità di Milano. La nomina a Direttore Generale dellAzienda Sanitaria di Potenza è arrivata il 17 dicembre scorso dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Vito Bardi.
La scelta di Giuseppe De Filippis alla guida dellAsp dice il Presidente Vito Bardi risponde alla volontà di immettere nel nostro territorio competenze di altissimo profilo nazionale. Il suo curriculum è di primordine: unesperienza consolidata nelle realtà più complesse del Nord Italia e una solida preparazione accademica che saranno fondamentali per affrontare le sfide della medicina territoriale e delle liste dattesa. LAssessore alla Sanità Cosimo Latronico ha così presentato la nomina del neodirettore dellASP:
De Filippis dice Latronico porta in Basilicata un profilo di alto livello, con una solida formazione in ambito medico, gestionale ed economico-sanitario e una pluriennale esperienza maturata in importanti aziende sanitarie e ospedaliere del Paese. Un percorso professionale che rappresenta un valore aggiunto per il rafforzamento dellorganizzazione dei servizi territoriali e per il miglioramento della qualità dellassistenza ai cittadini.
Congratulazioni per la nomina a Direttore Generale dellASP, del Dott. De Filippis esprime il Commissario uscente dellASP Massimo De Fino
Sono lieto di questa nomina, conosco il dott. Giuseppe De Filippis da tempo, e sono legato a lui da amicizia e stima, anche in seguito allottima collaborazione che abbiamo avuto nei rispettivi ruoli nelle strutture sanitarie dellUmbria, collaborazione che sono certo si ripeterà anche qui in Basilicata. Il CROB, che guido, e la ASP hanno progetti di integrazione, quali ad esempio la telemedicina e la assistenza domiciliare di pazienti oncologici che sicuramente avranno una maggior occasione di efficientamento. Auguro al nuovo Direttore Generale dellASP buon lavoro.
Il Neodirettore Generale avrà la sfida di far ripartire, allASP, una nuova stagione di riforme per la riorganizzazione dellazienda e per rimodulare la medina territoriale
UOSD Prevenzione della corruzione trasparenza e URP
