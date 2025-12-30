-->
30/12/2025
|LUnione dei Comuni del Lagonegrese esprime apprezzamento per lincontro svoltosi presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, convocato dallassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, con i sindaci del distretto LagonegresePollino, dedicato ai temi dellemergenzaurgenza e della sanità territoriale.
Come Unione dei Comuni, riteniamo positivo il clima di confronto operativo instaurato e la disponibilità dimostrata dalla Regione Basilicata e dalla Direzione generale delle aziende sanitarie ad ascoltare le istanze provenienti dai territori, in particolare dalle aree interne, che più di altre risentono delle criticità legate alla carenza di personale e alla complessità organizzativa del sistema sanitario.
Accogliamo con favore la comunicazione ufficiale secondo cui non vi sarà alcuna sospensione del servizio notturno dei Punti di Primo Intervento di Lauria, Maratea e Chiaromonte, elemento essenziale per garantire sicurezza, tempestività e continuità delle cure ai cittadini del Lagonegrese e dellintero comprensorio.
Un ringraziamento va allassessore Cosimo Latronico per lattenzione riservata ai Comuni e per limpegno illustrato nel percorso di attuazione del DM 77/2022, così come al Direttore Generale dellASP, Giuseppe De Filippis, per la partecipazione attiva, e al Direttore Generale Facente Funzione, Massimo De Fino, per il contributo e la disponibilità dimostrata nel corso dei lavori.
LUnione dei Comuni del Lagonegrese intende inoltre evidenziare come le istanze provenienti dal territorio, già formalmente rappresentate attraverso una specifica nota inviata alle sedi competenti, abbiano ancora una volta dimostrato che il primo e fondamentale passo per affrontare e risolvere le criticità è rappresentato da una comunicazione costante, trasparente e strutturata tra gli enti.
Il metodo del confronto diretto e della condivisione, richiesto con forza dai sindaci e oggi recepito, costituisce il vero collante tra lAzienda sanitaria e i territori, rappresentati da amministratori locali che operano esclusivamente nellinteresse delle proprie comunità. Un approccio basato sul dialogo consente di prevenire disservizi che, troppo spesso, non derivano da mancanza di volontà, ma da malintesi operativi e da scelte assunte a livello strategico-direttivo senza un adeguato coinvolgimento dei territori.
Particolare attenzione è stata dedicata alla carenza dei medici di continuità assistenziale, criticità che incide in modo significativo sulla tenuta dei servizi sanitari nelle aree interne. In tal senso, lUnione dei Comuni apprende positivamente che sono state avviate le procedure di reclutamento, così come valuta con favore lassunzione di cinque medici destinati al servizio medicale del 118, quale primo passo concreto verso il rafforzamento del sistema di emergenzaurgenza.
Proprio in questa direzione, nei primi giorni del nuovo anno il neo Direttore generale effettuerà una visita nel territorio del Lagonegrese, insieme alle parti attive coinvolte, con lobiettivo di fare un serio e concreto punto sulla situazione del servizio di continuità assistenziale. Liniziativa è finalizzata non solo a concretizzare le carenze già evidenziate, ma anche a pervenire a una puntuale determinazione delle criticità accertate e, soprattutto, ad avviare azioni attive e concrete sulle proposte formalmente avanzate dai Comuni.
Tra queste, in particolare: il rafforzamento del servizio 118 con autoambulanze dotate di medico a bordo; lavvio definitivo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT); lassegnazione degli infermieri di comunità; nonché la realizzazione delle piste di atterraggio notturno, infrastrutture da tempo programmate e finanziate ma non ancora operative a causa della mancanza di una compiuta pianificazione tecnico-autorizzativa. In tale ambito risultano ancora da definire gli interventi relativi alle aree interne dei 21 Comuni del comprensorio Mercure Sinni Serrapotamo, per i quali si auspica un rapido superamento delle attuali criticità procedurali.
Il messaggio del Presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese
«Siamo soddisfatti perché si sta cercando di avviare un nuovo percorso tra i Comuni e lAzienda sanitaria, che mira finalmente a dirimere le problematiche annose del sistema di medicina territoriale. Quello di oggi è il frutto di una serie di attività e interlocuzioni già avvenute nei mesi passati e che oggi, più che mai, si rendono necessarie per evitare che comunicazioni non sempre opportune e prive di condivisione possano generare panico e disorientamento tra le popolazioni».
«Le nostre comunità, quelle dellintera area sud della Basilicata, comprendono circa 27 Comuni, che rappresentano oltre un terzo dei Comuni della provincia di Potenza e circa un quarto dellintera Regione, composta da 131 Comuni. Escludendo i due capoluoghi, si tratta di unarea vasta che rappresenta un numero significativo di cittadini e che merita pari condizioni: la salute non ha colori politici».
«Dal confronto di oggi usciamo sollevati, più coesi e determinati. Lazione comune è la vera leva per il futuro e questo percorso è reso possibile anche grazie alla collaborazione dimostrata dal livello di governo regionale, nella persona dellassessore Cosimo Latronico, che ha saputo cogliere il valore del dialogo con i territori».
Il Presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese
|