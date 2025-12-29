Lo stanziamento di oltre 1,2 milioni di euro per il ripristino della linea ferroviaria interrotta in corrispondenza del viadotto Tiera è ora ufficiale. Lemendamento presentato dalla Lega, poi transitato nel disegno di legge di bilancio, dopo lapprovazione al Senato, è diventato legge dello Stato con il voto odierno della Camera, sbloccando così le risorse necessarie per intervenire su uninfrastruttura strategica per mobilità e sicurezza della Basilicata

Lemendamento, in origine, è stato formalmente sottoscritto e depositato dai senatori Minasi, Testor e Dreosto della Lega, che hanno sostenuto con determinazione linserimento della misura in manovra, mettendo al centro la priorità territoriale manifestata dalla Regione Basilicata.

In finanziaria è stato premiato il gioco di squadra e il lavoro della Lega e dellintero gruppo parlamentare  afferma il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe . Lemendamento è transitato integralmente nel disegno di legge di bilancio ed oggi è legge dello Stato. È una svolta per un territorio che attendeva un segnale concreto per il ripristino di un collegamento essenziale per la comunità

Un percorso condiviso che ha visto un ruolo centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui la Regione ha interagito costantemente fin dalle fasi tecniche e politiche di definizione della misura relativa a unopera la cui titolarità è della Provincia di Potenza.

Abbiamo ritenuto opportuno giocare un ruolo di regia istituzionale per creare un raccordo operativo tra i diversi attori interessati. Il Ministero delle Infrastrutture ha recepito le nostre istanze e un particolare ringraziamento va al vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, per lattenzione ormai consueta che dimostra verso le esigenze della Basilicata.

Le risorse stanziate rappresentano il primo passo per avviare i lavori necessari a ripristinare la funzionalità della linea ferroviaria interrotta dal cedimento strutturale del viadotto. Con lassegnazione, si apre la fase operativa per definire tempi, modalità e priorità degli interventi.

Adesso  conclude Pepe  si passa al lavoro sul campo. Insieme alla Provincia e a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), continueremo a promuovere linterazione per fare in modo che la ferrovia sia ripristinata il prima possibile, restituendo collegamenti, sicurezza e servizi migliori per cittadini e imprese.



