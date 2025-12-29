-->
|Lo stanziamento di oltre 1,2 milioni di euro per il ripristino della linea ferroviaria interrotta in corrispondenza del viadotto Tiera è ora ufficiale. Lemendamento presentato dalla Lega, poi transitato nel disegno di legge di bilancio, dopo lapprovazione al Senato, è diventato legge dello Stato con il voto odierno della Camera, sbloccando così le risorse necessarie per intervenire su uninfrastruttura strategica per mobilità e sicurezza della Basilicata
Lemendamento, in origine, è stato formalmente sottoscritto e depositato dai senatori Minasi, Testor e Dreosto della Lega, che hanno sostenuto con determinazione linserimento della misura in manovra, mettendo al centro la priorità territoriale manifestata dalla Regione Basilicata.
In finanziaria è stato premiato il gioco di squadra e il lavoro della Lega e dellintero gruppo parlamentare afferma il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe . Lemendamento è transitato integralmente nel disegno di legge di bilancio ed oggi è legge dello Stato. È una svolta per un territorio che attendeva un segnale concreto per il ripristino di un collegamento essenziale per la comunità
Un percorso condiviso che ha visto un ruolo centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui la Regione ha interagito costantemente fin dalle fasi tecniche e politiche di definizione della misura relativa a unopera la cui titolarità è della Provincia di Potenza.
Abbiamo ritenuto opportuno giocare un ruolo di regia istituzionale per creare un raccordo operativo tra i diversi attori interessati. Il Ministero delle Infrastrutture ha recepito le nostre istanze e un particolare ringraziamento va al vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, per lattenzione ormai consueta che dimostra verso le esigenze della Basilicata.
Le risorse stanziate rappresentano il primo passo per avviare i lavori necessari a ripristinare la funzionalità della linea ferroviaria interrotta dal cedimento strutturale del viadotto. Con lassegnazione, si apre la fase operativa per definire tempi, modalità e priorità degli interventi.
Adesso conclude Pepe si passa al lavoro sul campo. Insieme alla Provincia e a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), continueremo a promuovere linterazione per fare in modo che la ferrovia sia ripristinata il prima possibile, restituendo collegamenti, sicurezza e servizi migliori per cittadini e imprese.
