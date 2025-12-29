-->
|
La voce della Politica
|Chiorazzo: Chiorazzo: la sanità lucana ha bisogno di programmazione non di annunci''
29/12/2025
|Desidero esprimere un sincero apprezzamento per liniziativa assunta dai sindaci del SeniseseLagonegresePollino che, con responsabilità e senso delle istituzioni, hanno chiesto un confronto in Regione per riportare al centro dellagenda politica regionale le difficoltà reali della sanità territoriale e di prossimità.
Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando lincontro svoltosi oggi in Regione con i sindaci dellarea sud della Basilicata.
Il contributo dei sindaci e delle comunità locali - prosegue Chiorazzo - è fondamentale perché ci riporta tutti alla realtà complessa e difficile che vivono i territori, a partire dalle aree interne, ma ormai sempre più estesa anche ai contesti più urbanizzati. Una realtà fatta di disservizi continui, carenze di personale sanitario e diritti alla salute troppo spesso negati.
Il coinvolgimento strutturato dei sindaci non cè stato nelle fasi precedenti, quando la Regione ha assunto poche e confuse decisioni sulla sanità territoriale. Arriva solo oggi, dopo il grido dallarme dei territori, quando la situazione è ormai critica. Non è un caso se solo ora lassessore ha sentito la necessità di riunire sindaci, funzionari dellASP e i direttori delle aziende sanitarie, compreso il San Carlo. Questo - sottolinea Chiorazzo - conferma che lascolto dei territori non è stato parte di un metodo di governo, ma una reazione tardiva allemergenza.
La sanità lucana - aggiunge il Vice Presidente - continua a pagare lassenza di una visione strutturale. Dopo sette anni di governi guidati da Vito Bardi, la Basilicata non ha ancora una programmazione sanitaria seria. Alle buone intenzioni e agli annunci, che si ripetono da anni, non sono seguiti risultati concreti. Ingenti risorse sono state utilizzate per ripianare i buchi della sanità, ma persistono gravi carenze di medici, a cominciare dalle guardie mediche e dai medici di famiglia, le liste di attesa non si riducono e, nonostante proclami roboanti, il Piano Sanitario Regionale continua a non vedere la luce.
Non basta - continua Chiorazzo - elencare le risorse investite, soprattutto se i risultati continuano a non essere visibili. È legittimo chiedersi se quelle risorse siano state utilizzate bene. A oggi, ad esempio, lassessore alla Sanità Cosimo Latronico continua a non rispondere alla domanda molto semplice di quante e quali prestazioni sanitarie sono state effettivamente erogate ai lucani attraverso la telemedicina, a fronte di decine di milioni di euro investiti.
Lo stesso vale - aggiunge Chiorazzo - per i circa 50 milioni di euro destinati al progetto Basilicata On Health, sottratti ai progetti di sviluppo sostenibile, che avrebbero dovuto rafforzare proprio la sanità di prossimità e territoriale. Anche su questo fronte attendiamo ancora risposte chiare.
Da mesi - ricorda Chiorazzo - chiediamo di rivedere le Aggregazioni Funzionali Territoriali, riconoscendo, come fatto in altre regioni a partire dalla Campania, la specificità dei piccoli comuni lucani, che rappresentano oltre il 90% del territorio regionale, e prevedendo incentivi economici per i medici di guardia e di medicina generale, almeno 1.000 euro mensili aggiuntivi.
È sempre positivo - conclude Chiorazzo - che la Regione ascolti i territori, ma lascolto non può arrivare solo quando i problemi si incancreniscono e le tensioni sociali diventano insostenibili, come sta accadendo da tempo. Sin dallinizio del mandato abbiamo offerto disponibilità e contributi di merito per affrontare insieme la difficile situazione della sanità lucana. Purtroppo, il governo regionale e la maggioranza di centrodestra hanno preferito per anni lisolamento e lautoreferenzialità. Forse è arrivato davvero il momento di cambiare metodo, di ascoltare permanentemente i sindaci e le forze sociali.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/12/2025 - Ponte Tiera, stanziamento è legge dello Stato
Lo stanziamento di oltre 1,2 milioni di euro per il ripristino della linea ferroviaria interrotta in corrispondenza del viadotto Tiera è ora ufficiale. Lemendamento presentato dalla Lega, poi transitato nel disegno di legge di bilancio, dopo lapprovazione al Senato, è dive...-->continua
|
|
|29/12/2025 - Chiorazzo: Chiorazzo: la sanità lucana ha bisogno di programmazione non di annunci''
Desidero esprimere un sincero apprezzamento per liniziativa assunta dai sindaci del SeniseseLagonegresePollino che, con responsabilità e senso delle istituzioni, hanno chiesto un confronto in Regione per riportare al centro dellagenda politica regionale l...-->continua
|
|
|29/12/2025 - Consiglieri regionali PD su conferenza stampa di fine anno del Governo regionale
La conferenza stampa di fine anno del Presidente Bardi dichiarano i Consiglieri regionali del Partito Democratico Piero Lacorazza, Piero Marrese e Roberto Cifarelli è apparsa più orientata alla polemica politica che alla necessaria assunzione di responsabi...-->continua
|
|
|29/12/2025 - Sanità territoriale ed emergenzaurgenza, confronto con i sindaci dell'area sud
Si è svolto questo pomeriggio, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, lincontro convocato dallassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, con i 26 sindaci dei Comuni del distretto LagonegresePollino, dedicato ai temi del...-->continua
|
|
|29/12/2025 - ZES Cultura, Nicola Morea (Azione): Depositata una mozione in Consiglio Regiona
«La ZES Cultura aggiunge rappresenta unidea capace di ridefinire il ruolo di Matera come capitale culturale permanente e di offrire una prospettiva concreta di sviluppo allintero territorio lucano. Il lavoro svolto dal già sindaco della città, Raffaello ...-->continua
|
|
|29/12/2025 - Forza Italia cresce in Basilicata e a Senise: entusiasmo e fiducia verso un partito vicino ai territori
La chiusura della campagna di tesseramento di Forza Italia, avvenuta il 19 dicembre, restituisce un dato politico chiaro e incoraggiante: in Basilicata, e in modo significativo anche a Senise, cresce il consenso verso una forza politica che continua a rapprese...-->continua
|
|
|29/12/2025 - Pittella: ''Cordoglio per la scomparsa di Enrico Mascia''
"Con la scomparsa di Enrico Mascia viene a mancare una figura di grande spessore umano e istituzionale. Già sindaco di Policoro e Ammiraglio Ispettore Capo del Corpo Sanitario della Marina Militare, ha incarnato in modo esemplare il valore del servizio, metten...-->continua
|
|