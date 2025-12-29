Desidero esprimere un sincero apprezzamento per liniziativa assunta dai sindaci del SeniseseLagonegresePollino che, con responsabilità e senso delle istituzioni, hanno chiesto un confronto in Regione per riportare al centro dellagenda politica regionale le difficoltà reali della sanità territoriale e di prossimità.

Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, commentando lincontro svoltosi oggi in Regione con i sindaci dellarea sud della Basilicata.

Il contributo dei sindaci e delle comunità locali - prosegue Chiorazzo - è fondamentale perché ci riporta tutti alla realtà complessa e difficile che vivono i territori, a partire dalle aree interne, ma ormai sempre più estesa anche ai contesti più urbanizzati. Una realtà fatta di disservizi continui, carenze di personale sanitario e diritti alla salute troppo spesso negati.

Il coinvolgimento strutturato dei sindaci non cè stato nelle fasi precedenti, quando la Regione ha assunto poche e confuse decisioni sulla sanità territoriale. Arriva solo oggi, dopo il grido dallarme dei territori, quando la situazione è ormai critica. Non è un caso se solo ora lassessore ha sentito la necessità di riunire sindaci, funzionari dellASP e i direttori delle aziende sanitarie, compreso il San Carlo. Questo - sottolinea Chiorazzo - conferma che lascolto dei territori non è stato parte di un metodo di governo, ma una reazione tardiva allemergenza.

La sanità lucana - aggiunge il Vice Presidente - continua a pagare lassenza di una visione strutturale. Dopo sette anni di governi guidati da Vito Bardi, la Basilicata non ha ancora una programmazione sanitaria seria. Alle buone intenzioni e agli annunci, che si ripetono da anni, non sono seguiti risultati concreti. Ingenti risorse sono state utilizzate per ripianare i buchi della sanità, ma persistono gravi carenze di medici, a cominciare dalle guardie mediche e dai medici di famiglia, le liste di attesa non si riducono e, nonostante proclami roboanti, il Piano Sanitario Regionale continua a non vedere la luce.

Non basta - continua Chiorazzo - elencare le risorse investite, soprattutto se i risultati continuano a non essere visibili. È legittimo chiedersi se quelle risorse siano state utilizzate bene. A oggi, ad esempio, lassessore alla Sanità Cosimo Latronico continua a non rispondere alla domanda molto semplice di quante e quali prestazioni sanitarie sono state effettivamente erogate ai lucani attraverso la telemedicina, a fronte di decine di milioni di euro investiti.

Lo stesso vale - aggiunge Chiorazzo - per i circa 50 milioni di euro destinati al progetto Basilicata On Health, sottratti ai progetti di sviluppo sostenibile, che avrebbero dovuto rafforzare proprio la sanità di prossimità e territoriale. Anche su questo fronte attendiamo ancora risposte chiare.

Da mesi - ricorda Chiorazzo - chiediamo di rivedere le Aggregazioni Funzionali Territoriali, riconoscendo, come fatto in altre regioni a partire dalla Campania, la specificità dei piccoli comuni lucani, che rappresentano oltre il 90% del territorio regionale, e prevedendo incentivi economici per i medici di guardia e di medicina generale, almeno 1.000 euro mensili aggiuntivi.

È sempre positivo - conclude Chiorazzo - che la Regione ascolti i territori, ma lascolto non può arrivare solo quando i problemi si incancreniscono e le tensioni sociali diventano insostenibili, come sta accadendo da tempo. Sin dallinizio del mandato abbiamo offerto disponibilità e contributi di merito per affrontare insieme la difficile situazione della sanità lucana. Purtroppo, il governo regionale e la maggioranza di centrodestra hanno preferito per anni lisolamento e lautoreferenzialità. Forse è arrivato davvero il momento di cambiare metodo, di ascoltare permanentemente i sindaci e le forze sociali.