29/12/2025
|La chiusura della campagna di tesseramento di Forza Italia, avvenuta il 19 dicembre, restituisce un dato politico chiaro e incoraggiante: in Basilicata, e in modo significativo anche a Senise, cresce il consenso verso una forza politica che continua a rappresentare un punto di riferimento per i moderati, i liberali e per chi chiede politiche concrete, credibili e vicine ai bisogni reali delle comunità.
A Senise il risultato è particolarmente rilevante: dalle carica 50 tessere dello scorso anno si è passati ad oltre 250 adesioni. Un incremento netto che non è soltanto un dato numerico, ma il segno tangibile di un entusiasmo crescente, di una fiducia che si rinnova e diventa il segnale di un territorio che chiede visione e presenza.
Forza Italia, In Basilicata e nel Senisese, torna a essere una casa politica riconoscibile, capace di ascoltare e di rappresentare bisogni reali, grazie a una classe dirigente regionale impegnata, a partire dal Presidente Vito Bardi e dallAssessore allo Sviluppo e alle Attività Produttive Francesco Cupparo, che con il lavoro quotidiano interpreta concretamente i valori del partito: sviluppo, responsabilità, sostegno alle imprese e visione per il futuro.
In questo contesto si inserisce il laboratorio pilota sullintelligenza artificiale promosso da Sviluppo Basilicata in collaborazione con Synergie, rivolto ai più giovani. Unesperienza educativa che ha coinvolto i ragazzi in modo diretto e consapevole, aiutandoli a comprendere potenzialità e limiti dellAI e a sviluppare spirito critico e senso di responsabilità nelluso delle nuove tecnologie.
Come ha ribadito il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia è chiamata oggi a essere il partito della partecipazione, dellascolto e dellazione sui territori. I risultati ottenuti dimostrano che questa strada è quella giusta.
Lentusiasmo e la fiducia raccolti devono diventare energia politica, capacità di proposte e impegno quotidiano per costruire una Basilicata più moderna, inclusiva e capace di trattenere i propri talenti.
archivio
