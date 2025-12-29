La chiusura della campagna di tesseramento di Forza Italia, avvenuta il 19 dicembre, restituisce un dato politico chiaro e incoraggiante: in Basilicata, e in modo significativo anche a Senise, cresce il consenso verso una forza politica che continua a rappresentare un punto di riferimento per i moderati, i liberali e per chi chiede politiche concrete, credibili e vicine ai bisogni reali delle comunità.

A Senise il risultato è particolarmente rilevante: dalle carica 50 tessere dello scorso anno si è passati ad oltre 250 adesioni. Un incremento netto che non è soltanto un dato numerico, ma il segno tangibile di un entusiasmo crescente, di una fiducia che si rinnova e diventa il segnale di un territorio che chiede visione e presenza.

Forza Italia, In Basilicata e nel Senisese, torna a essere una casa politica riconoscibile, capace di ascoltare e di rappresentare bisogni reali, grazie a una classe dirigente regionale impegnata, a partire dal Presidente Vito Bardi e dallAssessore allo Sviluppo e alle Attività Produttive Francesco Cupparo, che con il lavoro quotidiano interpreta concretamente i valori del partito: sviluppo, responsabilità, sostegno alle imprese e visione per il futuro.

In questo contesto si inserisce il laboratorio pilota sullintelligenza artificiale promosso da Sviluppo Basilicata in collaborazione con Synergie, rivolto ai più giovani. Unesperienza educativa che ha coinvolto i ragazzi in modo diretto e consapevole, aiutandoli a comprendere potenzialità e limiti dellAI e a sviluppare spirito critico e senso di responsabilità nelluso delle nuove tecnologie.

Come ha ribadito il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia è chiamata oggi a essere il partito della partecipazione, dellascolto e dellazione sui territori. I risultati ottenuti dimostrano che questa strada è quella giusta.

Lentusiasmo e la fiducia raccolti devono diventare energia politica, capacità di proposte e impegno quotidiano per costruire una Basilicata più moderna, inclusiva e capace di trattenere i propri talenti.