|Pittella: ''Cordoglio per la scomparsa di Enrico Mascia''
29/12/2025
|"Con la scomparsa di Enrico Mascia viene a mancare una figura di grande spessore umano e istituzionale. Già sindaco di Policoro e Ammiraglio Ispettore Capo del Corpo Sanitario della Marina Militare, ha incarnato in modo esemplare il valore del servizio, mettendo le proprie competenze e la propria esperienza al servizio dello Stato e della comunità.
Nel suo percorso, civile e militare, ha sempre dimostrato rigore, senso di responsabilità e profondo rispetto delle istituzioni, lasciando un segno duraturo nella vita pubblica del territorio e nella memoria di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.
Alla famiglia, ai suoi cari e alla comunità di Policoro esprimo sentimenti di sincera vicinanza e profondo cordoglio". Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.
Pittella: ''Cordoglio per la scomparsa di Enrico Mascia''
