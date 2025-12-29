In un clima di bilancio e prospettiva, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha tenuto oggi, 29 dicembre 2025, la conferenza stampa di fine anno per illustrare i risultati raggiunti dallinizio della sua seconda legislatura e tracciare la rotta per il 2026. Affiancato dagli assessori Pepe, Latronico, Cicala e Mongiello (Cupparo assente per motivi familiari), il Governatore ha scelto di parlare un linguaggio di merito e sostanza, rifuggendo le polemiche che spesso caratterizzano una comunicazione politica polarizzata e puntando invece su dati concreti e trasparenza. Il cuore dellintervento è stato un invito a guardare al bicchiere mezzo pieno di una regione che, nonostante le complessità globali, sta dimostrando una resilienza straordinaria e una chiara visione strategica. Lanno che si chiude è stato segnato indelebilmente dalla gestione della crisi idrica, unemergenza affrontata con decisioni definite forti e responsabili. Bardi ha rivendicato con orgoglio la risoluzione della crisi in soli 40 giorni, citando lutilizzo complementare delle acque del fiume Basento come una scelta necessaria per mitigare i disagi dei cittadini, nonostante le critiche di una minoranza rumorosa. Tuttavia, la vera sfida è ora strutturale: la Regione ha assicurato 114 milioni di euro per il completamento della diga del Rendina e sta lavorando al potenziamento della diga della Camastra e dello schema idrico Basento-Bradano. Lobiettivo è risolvere definitivamente la fragilità di un sistema ereditato dal passato, pronti anche a riaprire il confronto con la Puglia per una distribuzione più equa della risorsa e il riconoscimento delle dovute compensazioni. Sul fronte energetico, il Presidente ha affrontato con onestà la questione del Bonus Gas e dei conguagli. Pur ammettendo un errore comunicativo nella gestione iniziale delle bollette, Bardi ha sottolineato come la misura abbia garantito ai lucani un risparmio complessivo di circa 44 milioni di euro solo nel 2025, mantenendo linflazione regionale più bassa che altrove. Il calo drastico delle entrate estrattive (passate da 200 a 94 milioni per la quota gas) impone ora una riflessione sulla sostenibilità futura e una rinegoziazione degli accordi con le compagnie petrolifere, superando impostazioni ideologiche no oil del passato a favore di uno sviluppo concreto. Al contempo, la Basilicata è stata riconosciuta come regione allavanguardia per lobiettivo Energia pulita 2030 grazie agli investimenti sullidrogeno e lefficientamento energetico.



Il sostegno alleconomia reale è passato attraverso il varo di 24 bandi per un totale di 291 milioni di euro a favore di innovazione e occupazione. Bardi non ha nascosto la preoccupazione per la crisi dellautomotive, legata a scelte europee discutibili, ma ha confermato limpegno regionale con 10 milioni di euro destinati ai lavoratori in cassa integrazione per riaffermare la centralità di Melfi. Per i giovani, il governo ha messo in campo misure tangibili: dai bonus assunzione fino a 20.000 euro per i laureati alle 1.351 borse di studio universitarie, fino agli 1,5 milioni per i dottorati di ricerca. Anche lagricoltura ha mostrato segni di vitalità, superando lobiettivo di spesa con 80 milioni di euro erogati e celebrando il prestigioso riconoscimento IGP per la fragola lucana. Le infrastrutture rappresentano un altro pilastro del bilancio 2025. Con oltre 1,3 miliardi di euro intercettati per le tratte ferroviarie (Ferrandina-Matera, Potenza-Battipaglia, Potenza-Foggia) e 270 milioni destinati alla viabilità locale, la Regione punta a connettere stabilmente la Basilicata ai corridoi nazionali dellalta velocità. Procedono inoltre i lavori per gli eliporti di Tito e Melfi e lo sviluppo dellaviosuperficie Mattei, pensati come nodi di un sistema territoriale sempre più moderno. La sanità resta il banco di prova principale. Il Presidente ha evidenziato lo sblocco di 859 assunzioni nellanno in corso, con la previsione di altri 1.823 ingressi entro il 2027 per rafforzare i presidi sanitari. Sono stati inoltre investiti 5 milioni di euro per labbattimento delle liste di attesa e si sta accelerando sulle strutture PNRR (Case e Ospedali di comunità) e sulla telemedicina. Accanto alla sanità, le politiche sociali hanno visto stanziamenti superiori ai 30 milioni di euro, includendo il sostegno a 4.000 lavoratori forestali e servizi per lautonomia degli alunni disabili. Un passaggio significativo è stato dedicato alla cultura come motore di rigenerazione. Dalle grandi produzioni cinematografiche come Imma Tataranni alla messa in sicurezza della Biblioteca Stigliani di Matera, fino al percorso verso Matera 2026 Capitale mediterranea del dialogo, la Basilicata sta costruendo una solida reputazione internazionale. Questo dinamismo è supportato da un rinnovamento della pubblica amministrazione, che ha visto lassunzione di 300 nuove unità tra funzionari e dirigenti nellultimo triennio. In conclusione, Bardi ha toccato temi politici, citando la vittoria del centrodestra a Matera e la crescita di Forza Italia come segni di una coalizione inclusiva e vitale. Non nascondiamo le difficoltà, ma lavoriamo ogni giorno nellinteresse dei lucani, ha dichiarato, ribadendo la volontà di onorare il patto elettorale del 2024 con trasparenza e serietà. Il Presidente ha concluso ringraziando i uomini e donne del fare su cui si regge la società lucana, assicurando che la Regione continuerà a essere un partner affidabile per chiunque voglia contribuire alla crescita del territorio.