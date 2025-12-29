-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

'Scala Mobile Prima: è ora che l'amministrazione smetta di fare l'opposizione!'

29/12/2025

Le dichiarazioni dellAssessore Giuzio sulla chiusura della Scala Mobile Prima impongono una riflessione che vada oltre la polemica e riporti il dibattito sul terreno della responsabilità istituzionale. Governare una città significa assumersi fino in fondo il peso delle decisioni e delle conseguenze che ne derivano, non continuare, dopo oltre un anno e mezzo di mandato, a individuare altrove le cause di ogni criticità.

È legittimo e doveroso interloquire con altri livelli istituzionali, ma ciò non può trasformarsi in un'alibi permanente. Gli enti sovraordinati, Regione compresa, agiscono sulla base di atti formali e richieste che provengono dal Comune. Se oggi mancano risposte risolutive, la prima domanda da porsi riguarda lo stato della programmazione comunale e la capacità dellamministrazione di presentare strumenti adeguati e aggiornati.

A distanza di sedici mesi dallinsediamento della giunta Telesca, non risulta ancora elaborato un progetto di fattibilità aggiornato sulla Scala Mobile Prima. Lunico riferimento tecnico resta quello predisposto dallamministrazione precedente, segno evidente di una continuità non rivendicata ma di fatto subita. In assenza di nuovi atti, di una visione chiara e di una strategia definita, diventa difficile pretendere che altri enti possano farsi carico di responsabilità che competono innanzitutto al Comune.

Continuare a richiamare presunte colpe del passato non aiuta a risolvere i problemi del presente. Dopo un periodo così lungo di governo cittadino, questo atteggiamento appare sempre meno credibile e rischia di alimentare soltanto disorientamento e sfiducia nei cittadini. La responsabilità di chi amministra non si esaurisce nella denuncia, ma si misura nella capacità di produrre soluzioni, pianificazione e atti conseguenti.

La Scala Mobile Prima è uninfrastruttura essenziale per la mobilità urbana e per il funzionamento quotidiano della città. La sua chiusura rappresenta una difficoltà grave, che non può essere gestita con comunicazioni difensive o con il trasferimento sistematico delle responsabilità. Potenza ha bisogno di unamministrazione che governi con serietà e competenza, che assuma il proprio ruolo fino in fondo e che smetta di comportarsi come se fosse ancora allopposizione.

È su questo terreno che la giunta è chiamata oggi a misurarsi: meno giustificazioni, più responsabilità; meno narrazioni autoassolutorie, più atti concreti nellinteresse della città e dei cittadini.

Alfonso Nardella (Lega)
Vincenzo Aiello (Potenza Civica)



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/12/2025 - La UIL FPL al nuovo DG dellASP : programmazione, dialogo e riforme strutturali

Linsediamento del nuovo Direttore Generale dellASP, Dott. De Filippis, rappresenta per la UIL FPL lavvio di una fase che dovrà svilupparsi in continuità con le attività finora assicurate dalla gestione commissariale, con lobiettivo di rafforzare la governance e la capaci...-->continua
29/12/2025 - 'Scala Mobile Prima: è ora che l'amministrazione smetta di fare l'opposizione!'

Le dichiarazioni dellAssessore Giuzio sulla chiusura della Scala Mobile Prima impongono una riflessione che vada oltre la polemica e riporti il dibattito sul terreno della responsabilità istituzionale. Governare una città significa assumersi fino in fondo il ...-->continua
29/12/2025 - Provincia di Matera: ultimata stampa dei volumi sul Bosco Pantano di Policoro

Due tomi per complessive 800 pagine corredate da circa 450 immagini. E stato appena completato il lavoro del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Matera, Enrico de Capua, dal titolo Policoro: Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Ambiente e ...-->continua
28/12/2025 - FIALS Potenza: senza infermieri e autisti la postazione del 118 di San Nicola di Melfi non può restare aperta

Nel sistema dell'emergenza-urgenza la continuità rappresenta il primo indicatore di efficacia. Dove il servizio resta stabile, la rete regge, i tempi di intervento scorrono in modo ordinato e la sicurezza sanitaria trova una risposta adeguata. Dove invece la p...-->continua
28/12/2025 - Cifarelli PD: Dazi USA, Bankitalia lancia lallarme ma la Regione fa finta di niente

La Basilicata è tra le regioni italiane più esposte ai nuovi dazi americani. Lo certifica Banca dItalia. Ma mentre il mondo cambia, la geopolitica influenza leconomia e le catene del valore globali ridisegnano mercati e occupazione, la nostra Regione continu...-->continua
28/12/2025 - Pina Picierno in visita agli stabilimenti Calia e Apofruit su invito di Chiorazzo

A conclusione degli incontri svoltisi oggi presso lo stabilimento Calia Italia e Apofruit Italia, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, traccia un bilancio della visita in Basilicata della Vice Presidente del Parlamento...-->continua
27/12/2025 - Il Presidente ANCI in difesa del Centro Internazionale di Dialettologia

La chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia (Cid) sarebbe una ferita profonda per la nostra terra. Il Cid non è solo un centro di ricerca, ma è il cuore pulsante della memoria storica, culturale e linguistica della Basilicata. Da oltre vent'anni, il...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo