Le dichiarazioni dellAssessore Giuzio sulla chiusura della Scala Mobile Prima impongono una riflessione che vada oltre la polemica e riporti il dibattito sul terreno della responsabilità istituzionale. Governare una città significa assumersi fino in fondo il peso delle decisioni e delle conseguenze che ne derivano, non continuare, dopo oltre un anno e mezzo di mandato, a individuare altrove le cause di ogni criticità.



È legittimo e doveroso interloquire con altri livelli istituzionali, ma ciò non può trasformarsi in un'alibi permanente. Gli enti sovraordinati, Regione compresa, agiscono sulla base di atti formali e richieste che provengono dal Comune. Se oggi mancano risposte risolutive, la prima domanda da porsi riguarda lo stato della programmazione comunale e la capacità dellamministrazione di presentare strumenti adeguati e aggiornati.



A distanza di sedici mesi dallinsediamento della giunta Telesca, non risulta ancora elaborato un progetto di fattibilità aggiornato sulla Scala Mobile Prima. Lunico riferimento tecnico resta quello predisposto dallamministrazione precedente, segno evidente di una continuità non rivendicata ma di fatto subita. In assenza di nuovi atti, di una visione chiara e di una strategia definita, diventa difficile pretendere che altri enti possano farsi carico di responsabilità che competono innanzitutto al Comune.



Continuare a richiamare presunte colpe del passato non aiuta a risolvere i problemi del presente. Dopo un periodo così lungo di governo cittadino, questo atteggiamento appare sempre meno credibile e rischia di alimentare soltanto disorientamento e sfiducia nei cittadini. La responsabilità di chi amministra non si esaurisce nella denuncia, ma si misura nella capacità di produrre soluzioni, pianificazione e atti conseguenti.



La Scala Mobile Prima è uninfrastruttura essenziale per la mobilità urbana e per il funzionamento quotidiano della città. La sua chiusura rappresenta una difficoltà grave, che non può essere gestita con comunicazioni difensive o con il trasferimento sistematico delle responsabilità. Potenza ha bisogno di unamministrazione che governi con serietà e competenza, che assuma il proprio ruolo fino in fondo e che smetta di comportarsi come se fosse ancora allopposizione.



È su questo terreno che la giunta è chiamata oggi a misurarsi: meno giustificazioni, più responsabilità; meno narrazioni autoassolutorie, più atti concreti nellinteresse della città e dei cittadini.



Alfonso Nardella (Lega)

Vincenzo Aiello (Potenza Civica)