La voce della Politica
|'Scala Mobile Prima: è ora che l'amministrazione smetta di fare l'opposizione!'
29/12/2025
|Le dichiarazioni dellAssessore Giuzio sulla chiusura della Scala Mobile Prima impongono una riflessione che vada oltre la polemica e riporti il dibattito sul terreno della responsabilità istituzionale. Governare una città significa assumersi fino in fondo il peso delle decisioni e delle conseguenze che ne derivano, non continuare, dopo oltre un anno e mezzo di mandato, a individuare altrove le cause di ogni criticità.
È legittimo e doveroso interloquire con altri livelli istituzionali, ma ciò non può trasformarsi in un'alibi permanente. Gli enti sovraordinati, Regione compresa, agiscono sulla base di atti formali e richieste che provengono dal Comune. Se oggi mancano risposte risolutive, la prima domanda da porsi riguarda lo stato della programmazione comunale e la capacità dellamministrazione di presentare strumenti adeguati e aggiornati.
A distanza di sedici mesi dallinsediamento della giunta Telesca, non risulta ancora elaborato un progetto di fattibilità aggiornato sulla Scala Mobile Prima. Lunico riferimento tecnico resta quello predisposto dallamministrazione precedente, segno evidente di una continuità non rivendicata ma di fatto subita. In assenza di nuovi atti, di una visione chiara e di una strategia definita, diventa difficile pretendere che altri enti possano farsi carico di responsabilità che competono innanzitutto al Comune.
Continuare a richiamare presunte colpe del passato non aiuta a risolvere i problemi del presente. Dopo un periodo così lungo di governo cittadino, questo atteggiamento appare sempre meno credibile e rischia di alimentare soltanto disorientamento e sfiducia nei cittadini. La responsabilità di chi amministra non si esaurisce nella denuncia, ma si misura nella capacità di produrre soluzioni, pianificazione e atti conseguenti.
La Scala Mobile Prima è uninfrastruttura essenziale per la mobilità urbana e per il funzionamento quotidiano della città. La sua chiusura rappresenta una difficoltà grave, che non può essere gestita con comunicazioni difensive o con il trasferimento sistematico delle responsabilità. Potenza ha bisogno di unamministrazione che governi con serietà e competenza, che assuma il proprio ruolo fino in fondo e che smetta di comportarsi come se fosse ancora allopposizione.
È su questo terreno che la giunta è chiamata oggi a misurarsi: meno giustificazioni, più responsabilità; meno narrazioni autoassolutorie, più atti concreti nellinteresse della città e dei cittadini.
Alfonso Nardella (Lega)
Vincenzo Aiello (Potenza Civica)
|29/12/2025 - La UIL FPL al nuovo DG dellASP : programmazione, dialogo e riforme strutturali
Linsediamento del nuovo Direttore Generale dellASP, Dott. De Filippis, rappresenta per la UIL FPL lavvio di una fase che dovrà svilupparsi in continuità con le attività finora assicurate dalla gestione commissariale, con lobiettivo di rafforzare la governance e la capaci...-->continua
|29/12/2025 - Provincia di Matera: ultimata stampa dei volumi sul Bosco Pantano di Policoro
Due tomi per complessive 800 pagine corredate da circa 450 immagini. E stato appena completato il lavoro del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Matera, Enrico de Capua, dal titolo Policoro: Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Ambiente e ...-->continua
|28/12/2025 - FIALS Potenza: senza infermieri e autisti la postazione del 118 di San Nicola di Melfi non può restare aperta
Nel sistema dell'emergenza-urgenza la continuità rappresenta il primo indicatore di efficacia. Dove il servizio resta stabile, la rete regge, i tempi di intervento scorrono in modo ordinato e la sicurezza sanitaria trova una risposta adeguata. Dove invece la p...-->continua
|28/12/2025 - Cifarelli PD: Dazi USA, Bankitalia lancia lallarme ma la Regione fa finta di niente
La Basilicata è tra le regioni italiane più esposte ai nuovi dazi americani. Lo certifica Banca dItalia. Ma mentre il mondo cambia, la geopolitica influenza leconomia e le catene del valore globali ridisegnano mercati e occupazione, la nostra Regione continu...-->continua
|28/12/2025 - Pina Picierno in visita agli stabilimenti Calia e Apofruit su invito di Chiorazzo
A conclusione degli incontri svoltisi oggi presso lo stabilimento Calia Italia e Apofruit Italia, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, traccia un bilancio della visita in Basilicata della Vice Presidente del Parlamento...-->continua
|27/12/2025 - Il Presidente ANCI in difesa del Centro Internazionale di Dialettologia
La chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia (Cid) sarebbe una ferita profonda per la nostra terra. Il Cid non è solo un centro di ricerca, ma è il cuore pulsante della memoria storica, culturale e linguistica della Basilicata. Da oltre vent'anni, il...-->continua
