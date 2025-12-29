-->
La voce della Politica
Provincia di Matera: ultimata stampa dei volumi sul Bosco Pantano di Policoro
29/12/2025
|Due tomi per complessive 800 pagine corredate da circa 450 immagini. E stato appena completato il lavoro del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Matera, Enrico de Capua, dal titolo Policoro: Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Ambiente e Storia di un Territorio, promosso dallEnte presieduto da Francesco Mancini.
Questo pregevole lavoro di Enrico De Capua - ha evidenziato il Presidente ha le caratteristiche di un volume enciclopedico, cosa che molto raramente si riscontra nellambito delle produzioni scientifiche in campo ambientale. Oltre allelevato spessore qualitativo della trattazione, infatti, da essa potrebbero agevolmente estrapolarsi varie pubblicazioni tematiche. Un lavoro di meticolosa analisi scientifica e di accurata ricerca storica sviluppato a cura di un singolo autore.
Lopera è il risultato di un enorme, appassionato, lavoro di studi ed osservazioni scientifiche condotte negli anni e di una loro sistemazione organica riguardanti Policoro, il suo territorio, la sua foresta. Un lavoro di ricerca da parte dellautore reso ancora più interessante in quanto affiancato da unanalisi critica che, per quanto riguarda la storia, ha lulteriore pregio di non esaurirsi in una mera ricostruzione cronologica, che, invece, risulta sempre arricchita da ampie ed acute riflessioni sullevoluzione e lo stato attuale di un territorio e delle sue politiche ambientali.
Mancini ha poi aggiunto che lautore ci offre una rilevante mole di informazioni e testimonianze, tra laltro inedite, ed argomentazioni che rappresentano un solido punto di riferimento, non solo per lo studente universitario, come manuale da consultare, ma anche per lambientalista esperto e per tutti coloro che vogliono capire e districarsi nel grande tema della conoscenza e dellevoluzione dellambiente. Da profano della materia azzardo nel dire che risulta chiara, finalmente, la caratteristica di questa particolare foresta di Policoro che emerge dalla descrizione ecologica e selvicolturale operata dallautore, ovvero una delle ultime foreste ripariali di pianura.
Enrico de Capua ha il merito di spaziare in modo altamente rigoroso, con grande efficacia e, voglio sottolineare, con rara eleganza, chiarezza e raffinatezza descrittiva, su aspetti non solo naturalistici ma anche storici, giuridici, filosofici, etici, relativi alle tematiche ambientali di quel particolare contesto territoriale: un compito certamente non facile, che rende la lettura del volume gradevole e comprensibile anche nei passaggi più tecnici e scientifici. Colpisce, tra le altre cose, la scrupolosità e la accuratezza delle analisi da lui elaborate che partono da una preliminare ricostruzione storica della città di Policoro: un lavoro nel lavoro che potrebbe costituire una trattazione meritevole di una pubblicazione a sé stante.
Mancini ha infine definito lopera di De Capua rilevante per la conoscenza del territorio. E unesemplificativa testimonianza che va ben oltre limpegno quotidiano. In queste epoche di rivoluzione digitale, ogni libro rappresenta un importante strumento di consapevolezza, azione civica, costruzione di cultura a favore della intera comunità e di cui può fregiarsi la nostra Istituzione.
Ci riserviamo di organizzare un evento di presentazione per unopportuna divulgazione di questo pregevole lavoro enciclopedico, ha concluso il Presidente della Provincia di Matera.
La Voce della Politica
29/12/2025
