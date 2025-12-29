-->

Provincia di Matera: ultimata stampa dei volumi sul Bosco Pantano di Policoro

29/12/2025

Due tomi per complessive 800 pagine corredate da circa 450 immagini. E stato appena completato il lavoro del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Matera, Enrico de Capua, dal titolo Policoro: Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano. Ambiente e Storia di un Territorio, promosso dallEnte presieduto da Francesco Mancini.
Questo pregevole lavoro di Enrico De Capua - ha evidenziato il Presidente  ha le caratteristiche di un volume enciclopedico, cosa che molto raramente si riscontra nellambito delle produzioni scientifiche in campo ambientale. Oltre allelevato spessore qualitativo della trattazione, infatti, da essa potrebbero agevolmente estrapolarsi varie pubblicazioni tematiche. Un lavoro di meticolosa analisi scientifica e di accurata ricerca storica sviluppato a cura di un singolo autore.
Lopera è il risultato di un enorme, appassionato, lavoro di studi ed osservazioni scientifiche condotte negli anni e di una loro sistemazione organica riguardanti Policoro, il suo territorio, la sua foresta. Un lavoro di ricerca da parte dellautore reso ancora più interessante in quanto affiancato da unanalisi critica che, per quanto riguarda la storia, ha lulteriore pregio di non esaurirsi in una mera ricostruzione cronologica, che, invece, risulta sempre arricchita da ampie ed acute riflessioni sullevoluzione e lo stato attuale di un territorio e delle sue politiche ambientali.
Mancini ha poi aggiunto che lautore ci offre una rilevante mole di informazioni e testimonianze, tra laltro inedite, ed argomentazioni che rappresentano un solido punto di riferimento, non solo per lo studente universitario, come manuale da consultare, ma anche per lambientalista esperto e per tutti coloro che vogliono capire e districarsi nel grande tema della conoscenza e dellevoluzione dellambiente. Da profano della materia azzardo nel dire che risulta chiara, finalmente, la caratteristica di questa particolare foresta di Policoro che emerge dalla descrizione ecologica e selvicolturale operata dallautore, ovvero una delle ultime foreste ripariali di pianura.
Enrico de Capua ha il merito di spaziare in modo altamente rigoroso, con grande efficacia e, voglio sottolineare, con rara eleganza, chiarezza e raffinatezza descrittiva, su aspetti non solo naturalistici ma anche storici, giuridici, filosofici, etici, relativi alle tematiche ambientali di quel particolare contesto territoriale: un compito certamente non facile, che rende la lettura del volume gradevole e comprensibile anche nei passaggi più tecnici e scientifici. Colpisce, tra le altre cose, la scrupolosità e la accuratezza delle analisi da lui elaborate che partono da una preliminare ricostruzione storica della città di Policoro: un lavoro nel lavoro che potrebbe costituire una trattazione meritevole di una pubblicazione a sé stante.
Mancini ha infine definito lopera di De Capua rilevante per la conoscenza del territorio. E unesemplificativa testimonianza che va ben oltre limpegno quotidiano. In queste epoche di rivoluzione digitale, ogni libro rappresenta un importante strumento di consapevolezza, azione civica, costruzione di cultura a favore della intera comunità e di cui può fregiarsi la nostra Istituzione.
Ci riserviamo di organizzare un evento di presentazione per unopportuna divulgazione di questo pregevole lavoro enciclopedico, ha concluso il Presidente della Provincia di Matera.



