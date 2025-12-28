-->
|
La voce della Politica
|Cifarelli PD: Dazi USA, Bankitalia lancia lallarme ma la Regione fa finta di niente
28/12/2025
|La Basilicata è tra le regioni italiane più esposte ai nuovi dazi americani. Lo certifica Banca dItalia. Ma mentre il mondo cambia, la geopolitica influenza leconomia e le catene del valore globali ridisegnano mercati e occupazione, la nostra Regione continua a vivere in una realtà parallela, dove ci si accontenta di qualche passerella istituzionale e di relazioni di facciata con il Governo nazionale, del tutto inefficaci a proteggere la Basilicata e chi lavora.
Così il Consigliere regionale Roberto Cifarelli commenta i dati dello studio Questioni di Economia e Finanza di Banca dItalia, che colloca la Basilicata al terzo posto in Italia per esposizione al mercato statunitense, con unincidenza del 4,1% dei ricavi delle imprese legata direttamente o indirettamente agli Stati Uniti.
Questi numeri dicono una cosa chiara: la Basilicata non è unarea ai margini del mondo, ma è dentro le dinamiche delleconomia internazionale. Eppure siamo governati da chi continua a raccontare una narrazione rassicurante e provinciale, fatta di titoli e dichiarazioni, ma totalmente priva di strategia. Non si rendono conto o fingono di non rendersi conto di quanto sta accadendo nel mondo e di come questo incida sulla nostra regione, denuncia Cifarelli.
Bankitalia evidenzia che lesposizione lucana non riguarda solo lexport diretto, ma anche la rete di imprese che fanno parte delle filiere produttive nazionali legate agli USA, in particolare nei settori della manifattura specializzata e dellenergia, con inevitabili riflessi sullautomotive e su comparti cruciali per leconomia lucana.
Di fronte a questo scenario servirebbero competenza, visione, capacità di programmare. Invece abbiamo una Giunta che si limita a inseguire il Governo nazionale nella speranza di qualche benevolenza politica, senza ottenere nulla di concreto, senza strumenti di protezione economica, senza politiche industriali vere, senza un disegno per lexport, senza difesa delle filiere e dei lavoratori. Siamo davanti ad una classe dirigente che si crogiola nella propria propaganda mentre la realtà corre in unaltra direzione.
Quando Banca dItalia segnala che siamo tra le regioni più vulnerabili, non basta dire che va tutto bene. Servono atti, non slogan. Servono decisioni, non foto ricordo. Se chi guida la Regione continuerà a ignorare la portata di questi segnali, la Basilicata pagherà un prezzo altissimo in termini di economia, lavoro e futuro.
È ora conclude Cifarelli che la Regione torni ad avere una guida capace di stare dentro le dinamiche del mondo reale, non dentro una bolla autoreferenziale. Perché difendere la Basilicata significa comprenderla davvero, non raccontarla per convenienza politica.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/12/2025 - FIALS Potenza: senza infermieri e autisti la postazione del 118 di San Nicola di Melfi non può restare aperta
Nel sistema dell'emergenza-urgenza la continuità rappresenta il primo indicatore di efficacia. Dove il servizio resta stabile, la rete regge, i tempi di intervento scorrono in modo ordinato e la sicurezza sanitaria trova una risposta adeguata. Dove invece la presenza diventa...-->continua
|
|
|28/12/2025 - Cifarelli PD: Dazi USA, Bankitalia lancia lallarme ma la Regione fa finta di niente
La Basilicata è tra le regioni italiane più esposte ai nuovi dazi americani. Lo certifica Banca dItalia. Ma mentre il mondo cambia, la geopolitica influenza leconomia e le catene del valore globali ridisegnano mercati e occupazione, la nostra Regione continu...-->continua
|
|
|28/12/2025 - Pina Picierno in visita agli stabilimenti Calia e Apofruit su invito di Chiorazzo
A conclusione degli incontri svoltisi oggi presso lo stabilimento Calia Italia e Apofruit Italia, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, traccia un bilancio della visita in Basilicata della Vice Presidente del Parlamento...-->continua
|
|
|27/12/2025 - Il Presidente ANCI in difesa del Centro Internazionale di Dialettologia
La chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia (Cid) sarebbe una ferita profonda per la nostra terra. Il Cid non è solo un centro di ricerca, ma è il cuore pulsante della memoria storica, culturale e linguistica della Basilicata. Da oltre vent'anni, il...-->continua
|
|
|27/12/2025 - Cicala: «Settore primario lucano: bilancio 2025 e priorità 2026»
«Il 2025 è stato un anno di grandi sfide per il settore primario lucano: la crisi idrica -- con l'invaso di Monte Cotugno sceso a 34 milioni di metri cubi -- le emergenze fitosanitarie e un contesto di bilancio complesso hanno messo alla prova imprese e istitu...-->continua
|
|
|27/12/2025 - Assalti ai bancomat in Basilicata, Uilca e Uil:''più sicurezza e investimenti''
Lassalto alla sede della Banca MPS di Villa dAgri con il bancomat fatto esplodere è il quarto dopo Filiano, Latronico e Scanzano Jonico in poco più di mese rafforzando la richiesta di Uilca e Uil Basilicata di investimenti, prevenzione e maggiore presenz...-->continua
|
|
|27/12/2025 - Democrazia è Libertà: bonus scuole paritarie, Chiaromonte chiede lestensione anche alla primaria
In merito al bonus previsto dalla prossima Legge di Bilancio, che introduce un voucher fino a 1.500 euro destinato agli studenti delle scuole paritarie della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, si evi...-->continua
|
|