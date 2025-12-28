-->
La voce della Politica
|Pina Picierno in visita agli stabilimenti Calia e Apofruit su invito di Chiorazzo
28/12/2025
|A conclusione degli incontri svoltisi oggi presso lo stabilimento Calia Italia e Apofruit Italia, il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, traccia un bilancio della visita in Basilicata della Vice Presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.
Abbiamo voluto cogliere immediatamente la disponibilità della Vice Presidente Picierno per farle conoscere da vicino alcune realtà produttive strategiche per la Basilicata, che rappresentano eccellenze riconosciute ma che oggi vivono una fase complessa e delicata. La visita a Calia - prosegue Chiorazzo - è stata loccasione per approfondire le difficoltà che stanno colpendo lintero comparto del mobile imbottito, un settore identitario per Matera e per la vicina Puglia, oggi investito da una crisi produttiva profonda, aggravata negli ultimi mesi anche dagli effetti delle politiche dei dazi imposti dagli Stati Uniti, che rischiano di colpire ulteriormente export, occupazione e competitività.
Sul tema dei dazi e delle politiche commerciali internazionali la Vice Presidente Picierno ha sottolineato che occorre tutelare in modo netto le nostre eccellenze sia in termini commerciali che culturali, rafforzando una rete di protezione europea che aiuti nella competizione industriale i nostri prodotti e i nostri produttori.
Analoga attenzione è stata riservata ad Apofruit, una delle più importanti organizzazioni di produttori ortofrutticoli operanti in Basilicata e nel Mezzogiorno. Qui - sottolinea Chiorazzo - il confronto si è concentrato sulle ricadute delle nuove politiche agricole comunitarie e sulla necessità di garantire risorse adeguate e strumenti di tutela a un settore che rappresenta una colonna portante delleconomia agricola lucana e del reddito di centinaia di famiglie.
Nel corso della visita ad Apofruit, Picierno ha evidenziato come la Pac è uno strumento straordinario, il sostegno che è arrivato dallUnione Europea è sempre stato puntuale e forte, direi anche unico nel suo genere. Ma come ogni strumento va aggiornato e condiviso in modo sempre maggiore. Nel pomeriggio la Vice Presidente del Parlamento europeo parteciperà ad altri momenti significativi della giornata, prendendo parte alla celebrazione per lordinazione sacerdotale a Senise di Don Lucio Martino e concludendo la visita a Pisticci, alla cena sociale dellassociazione Dea per sempre, su invito di Mirna Mastronardi, impegnata nella tutela degli adolescenti e nel contrasto al disagio giovanile. Una presenza - evidenzia Chiorazzo - che ha testimoniato attenzione non solo ai temi economici e produttivi, ma anche al valore sociale, educativo e comunitario dei nostri territori.
Dalla Basilicata - conclude Chiorazzo - arriva un messaggio chiaro allEuropa. Le politiche comunitarie, industriali e agricole, devono tornare a misurarsi con la realtà concreta dei territori e delle imprese. Difendere il lavoro, sostenere le filiere produttive e accompagnare le transizioni economiche è una responsabilità condivisa che chiama in causa tutti i livelli istituzionali.
|