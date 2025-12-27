-->

Assalti ai bancomat in Basilicata, Uilca e Uil:''più sicurezza e investimenti''

27/12/2025

Lassalto alla sede della Banca MPS di Villa dAgri con il bancomat fatto esplodere è il quarto  dopo Filiano, Latronico e Scanzano Jonico  in poco più di mese rafforzando la richiesta di Uilca e Uil Basilicata di investimenti, prevenzione e maggiore presenza delle forze dellordine sul territorio, per contrastare fenomeni criminali e difendere servizi essenziali per la comunità. Lo sostengono in una nota congiunta, Vito Cuccaro, segretario regionale Uilca, e Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil, ribadendo la condanna per il ripetersi continuo di questi episodi riconducibili alla criminalità organizzata. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: questi eventi non possano e non devono diventare una motivazione per proseguire nel processo di chiusura degli sportelli bancari che sta colpendo la Basilicata e i suoi territori. Il ripetersi degli assalti è destinato a modificare in negativo la situazione della sicurezza nella nostra regione che secondo lIstat presenta per entrambe le province della Basilicata livelli di benessere relativamente migliori della media nazionale. In particolare, sono nettamente più bassi, e inferiori anche in confronto al Mezzogiorno, i tassi relativi ai reati predatori: le denunce di rapina sono pari a 8,2 per 100 mila abitanti in Basilicata a fronte delle 47,6 dellItalia, quelle di borseggio sono 16,6 per 100 mila, mentre il tasso di denuncia di furto in abitazione si attesta a 100,8 (-149,5 punti rispetto allItalia). Già con la campagna Chiusura sportello bancario? No grazie!  ricordano Cuccaro e Tortorelli  avevamo messo in guardia sui rischi legati a furti, rapine e assalti ai bancomat. Oggi i fatti confermano, purtroppo, quanto denunciato. Per questo si pone la necessità -coinvolgendo i lavoratori del comparto sicurezza con UilPolizia- di affrontare la questione della presenza di uomini, donne, strutture, strumenti e mezzi di tutte le forze dellordine in Basilicata".



