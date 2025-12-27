-->
27/12/2025
|Lassalto alla sede della Banca MPS di Villa dAgri con il bancomat fatto esplodere è il quarto dopo Filiano, Latronico e Scanzano Jonico in poco più di mese rafforzando la richiesta di Uilca e Uil Basilicata di investimenti, prevenzione e maggiore presenza delle forze dellordine sul territorio, per contrastare fenomeni criminali e difendere servizi essenziali per la comunità. Lo sostengono in una nota congiunta, Vito Cuccaro, segretario regionale Uilca, e Vincenzo Tortorelli, segretario regionale Uil, ribadendo la condanna per il ripetersi continuo di questi episodi riconducibili alla criminalità organizzata. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: questi eventi non possano e non devono diventare una motivazione per proseguire nel processo di chiusura degli sportelli bancari che sta colpendo la Basilicata e i suoi territori. Il ripetersi degli assalti è destinato a modificare in negativo la situazione della sicurezza nella nostra regione che secondo lIstat presenta per entrambe le province della Basilicata livelli di benessere relativamente migliori della media nazionale. In particolare, sono nettamente più bassi, e inferiori anche in confronto al Mezzogiorno, i tassi relativi ai reati predatori: le denunce di rapina sono pari a 8,2 per 100 mila abitanti in Basilicata a fronte delle 47,6 dellItalia, quelle di borseggio sono 16,6 per 100 mila, mentre il tasso di denuncia di furto in abitazione si attesta a 100,8 (-149,5 punti rispetto allItalia). Già con la campagna Chiusura sportello bancario? No grazie! ricordano Cuccaro e Tortorelli avevamo messo in guardia sui rischi legati a furti, rapine e assalti ai bancomat. Oggi i fatti confermano, purtroppo, quanto denunciato. Per questo si pone la necessità -coinvolgendo i lavoratori del comparto sicurezza con UilPolizia- di affrontare la questione della presenza di uomini, donne, strutture, strumenti e mezzi di tutte le forze dellordine in Basilicata".
