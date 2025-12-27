-->
27/12/2025
|Basilicata Casa Comune di Senise esprime forte preoccupazione per la sospensione del servizio di guardia medica prevista nei giorni 30 e 31 dicembre, una decisione che rischia di lasciare il territorio privo di un presidio sanitario essenziale.
Si prende atto dellincontro programmato per il 29 dicembre tra lAssessore Regionale alla Sanità e i sindaci dellarea sud della Basilicata, confidando che da tale confronto possano emergere soluzioni immediate e concrete a tutela della salute dei cittadini.
Tuttavia, in assenza di risposte tempestive e dellimmediata riattivazione del servizio di guardia medica nelle giornate del 30 e 31 dicembre, Basilicata Casa Comune di Senise annuncia fin da ora una forte mobilitazione popolare a sostegno della comunità e del diritto alla salute, che non può essere ulteriormente compromesso da ritardi o incertezze.
La tutela della salute pubblica resta una priorità irrinunciabile.
