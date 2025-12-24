Nel pomeriggio del 18 dicembre scorso, presso la sede Municipale del Comune di Sant'Angelo le Fratte, si è tenuto un importante incontro del coordinamento dei Borghi Eccellenti Lucani, cui hanno partecipato i Sindaci della rete ed il coordinatore Michele Miglionico . L'ordine del giorno ha previsto il resoconto delle attività svolte nell'ultimo anno, un periodo caratterizzato da significativi risultati e una costante crescita della rete.

In particolare, abbiamo il piacere di annunciare che il numero dei comuni aderenti è aumentato, raggiungendo quota 16. Sono stati siglati due protocolli d'intesa cruciali con il Club Alpino Italiano (CAI) e l'Agenzia di Promozione Territoriale (APT) di Basilicata, avviate interlocuzioni con la LFC, che aprono la strada a future collaborazioni per la valorizzazione del nostro territorio.

Un'altra iniziativa di rilievo è la candidatura di un progetto innovativo dedicato alla rievocazione dei giochi tradizionali, un segnale forte della nostra volontà di riportare in vita le tradizioni locali. Candidato un progetto per il recupero e la messa in rete di sentieri e vecchi tratturi. È stato inoltre stilato un progetto generale di valorizzazione e promozione integrata, che mira a potenziare le peculiarità di ciascun borgo attraverso un'azione sinergica.

Durante l'incontro sono stati presentati i risultati dei primi press tour realizzati, i quali hanno contribuito a far conoscere meglio le bellezze e le risorse dei nostri comuni. Sono stati organizzati cartelloni unici per eventi di punta, sia per l'estate che per il Natale 2025, favorendo una comunicazione coordinata e efficace.

Particolare impegno è stato posto anche nelle campagne di comunicazione autogestite, che hanno visto i comuni della rete lavorare insieme in modo proattivo. Infine, sono stati intrapresi percorsi condivisi con altre reti di promozione, ampliando così le possibilità di collaborazione e scambio tra territori.

In conclusione, possiamo affermare che questo primo anno è stato dinamico e ricco di soddisfazioni. Gli amministratori presenti hanno condiviso linee comuni per l'attuazione di nuovi progetti, gettando le basi per un futuro ancora più promettente per i Borghi Eccellenti Lucani, demandando il coordinatore Michele Miglionico ad attivare concretamente quando deciso e condiviso.