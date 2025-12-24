-->

Matera accoglie il robot chirurgico Hugo: un salto avanti per la sanità

24/12/2025

La sanità lucana compie un importante passo avanti nel campo della sanità territoriale grazie allarrivo del robot chirurgico Hugo, tecnologia di avanguardia che sarà utilizzata in prima battuta nei reparti di urologia, chirurgia generale e ginecologia dellospedale di Matera.

«Larrivo del robot chirurgico Hugo nel nostro territorio è una conquista di civiltà  dichiara il Consigliere regionale Nicola Morea  e un significativo scatto in avanti per la qualità dellassistenza sanitaria offerta ai cittadini. Questa tecnologia non solo innalza gli standard terapeutici delle nostre strutture, ma contribuisce anche a drenare i flussi di mobilità passiva verso altri centri più lontani, favorendo al contempo una mobilità sanitaria attiva verso Matera e la Basilicata. I vantaggi della chirurgia robotica includono interventi minimamente invasivi, minor rischio di complicanze, degenze più brevi e ripresa più rapida delle normali attività».

«In particolare - prosegue il consigliere - lutilizzo del robot nella urologia aiuta nei trattamenti di patologie della prostata, rene e altri organi con precisione chirurgica difficilmente raggiungibile con tecniche tradizionali; in chirurgia generale consente procedure complesse con minore invadenza; mentre in ginecologia supporta interventi come isterectomie e altre operazioni su organi pelvici con un approccio mininvasivo».

«Questo investimento rappresenta dunque una risposta concreta alle esigenze di salute dei cittadini lucani e un segnale forte di come innovazione e sanità pubblica possano camminare insieme per garantire prestazioni cliniche sempre più efficaci e sicure. Un plauso alla Direzione Strategica dellAsm e a tutto il personale che ha lavorato per raggiungere limportante risultato, indispensabile per il territorio e fortemente voluto dalla politica regionale. A tale proposito mi preme ringraziare lAssessore alla Salute Cosimo Latronico e il Dipartimento Regionale, con cui abbiamo collaborato per portare a Matera una importantissima novità», conclude Morea.




