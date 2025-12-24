-->
|La sanità lucana compie un importante passo avanti nel campo della sanità territoriale grazie allarrivo del robot chirurgico Hugo, tecnologia di avanguardia che sarà utilizzata in prima battuta nei reparti di urologia, chirurgia generale e ginecologia dellospedale di Matera.
«Larrivo del robot chirurgico Hugo nel nostro territorio è una conquista di civiltà dichiara il Consigliere regionale Nicola Morea e un significativo scatto in avanti per la qualità dellassistenza sanitaria offerta ai cittadini. Questa tecnologia non solo innalza gli standard terapeutici delle nostre strutture, ma contribuisce anche a drenare i flussi di mobilità passiva verso altri centri più lontani, favorendo al contempo una mobilità sanitaria attiva verso Matera e la Basilicata. I vantaggi della chirurgia robotica includono interventi minimamente invasivi, minor rischio di complicanze, degenze più brevi e ripresa più rapida delle normali attività».
«In particolare - prosegue il consigliere - lutilizzo del robot nella urologia aiuta nei trattamenti di patologie della prostata, rene e altri organi con precisione chirurgica difficilmente raggiungibile con tecniche tradizionali; in chirurgia generale consente procedure complesse con minore invadenza; mentre in ginecologia supporta interventi come isterectomie e altre operazioni su organi pelvici con un approccio mininvasivo».
«Questo investimento rappresenta dunque una risposta concreta alle esigenze di salute dei cittadini lucani e un segnale forte di come innovazione e sanità pubblica possano camminare insieme per garantire prestazioni cliniche sempre più efficaci e sicure. Un plauso alla Direzione Strategica dellAsm e a tutto il personale che ha lavorato per raggiungere limportante risultato, indispensabile per il territorio e fortemente voluto dalla politica regionale. A tale proposito mi preme ringraziare lAssessore alla Salute Cosimo Latronico e il Dipartimento Regionale, con cui abbiamo collaborato per portare a Matera una importantissima novità», conclude Morea.
