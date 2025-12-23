Nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi presso il Palazzo del Consiglio regionale, i Consiglieri di Basilicata Casa Comune hanno concentrato lattenzione su due questioni emblematiche dellattuale fase politica regionale: la reintroduzione dei vitalizi e la grave condizione della sanità lucana.



Sul tema dei vitalizi, il Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo ha parlato di una pagina vergognosa nella storia della Regione Basilicata, chiamando direttamente in causa il Presidente della Giunta Vito Bardi.



Il Presidente Bardi - ha dichiarato Chiorazzo - era assente alla seduta del Consiglio regionale in cui si è consumato questo strappo gravissimo e, a distanza di giorni, non ha ancora chiarito se condivide o meno quanto accaduto. Un silenzio assordante che pesa come una responsabilità politica. Chi nel tempo ha più volte richiamato, anche pubblicamente, lezioni di etica ed estetica pubblica, oggi non può sottrarsi al dovere di dire da che parte sta.



Chiorazzo ha ribadito che la reintroduzione dei vitalizi, peraltro avvenuta attraverso un emendamento inserito nel collegato alla legge di stabilità, rappresenta una scelta sbagliata, fuori dal tempo e moralmente inaccettabile, che allontana ulteriormente i cittadini dalle istituzioni.



Chiorazzo ha inoltre denunciato quanto avvenuto con lassestamento di bilancio, definendolo un vero e proprio banchetto politico, nel quale le risorse pubbliche sono state spartite senza una visione, senza priorità e senza un reale riferimento allinteresse generale, mentre famiglie, imprese e territori continuano a fare i conti con difficoltà crescenti. Una gestione che, secondo BCC, ha certificato la distanza tra il Palazzo e la Basilicata reale.



Alla luce dello stato disastroso della sanità lucana - ha sottolineato Chiorazzo - e delle ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, laccordo programmatico tra Pittella e il centrodestra può considerarsi ormai esaurito nei fatti. È evidente che quellintesa non produce risultati né sul piano della programmazione né su quello della tutela del diritto alla salute. Per questo riteniamo che Pittella debba uscire definitivamente da questo equivoco politico e assumere una posizione chiara e coerente davanti ai lucani.



Sulle criticità della sanità, il Capogruppo Giovanni Vizziello, denuncia una situazione sempre più preoccupante e lontana dalla narrazione rassicurante della Giunta regionale.



In Basilicata - ha sottolineato Vizziello - non è stata aperta una sola Casa della Comunità, le farmacie dei servizi non decollano, linfermiere di famiglia è fermo dal 2020, la telemedicina è quasi inesistente e il fascicolo sanitario elettronico è utilizzato da una percentuale irrisoria della popolazione. Le liste dattesa restano insostenibili e circa 60 mila lucani ogni anno rinunciano alle cure, mentre il Piano Sanitario Regionale continua a non essere portato in Consiglio. Nel corso della conferenza è stata infine ribadita la proposta avanzata da Basilicata Casa Comune di riconoscere un incentivo economico di 1.000 euro mensili aggiuntivi ai medici che scelgono di lavorare nei piccoli comuni e nelle aree interne, come misura concreta per contrastare la desertificazione sanitaria e garantire il diritto alla salute anche nelle zone più fragili della regione".



Basilicata Casa Comune ribadisce la propria netta contrarietà allaumento dei costi della politica e chiede un cambio di rotta immediato sulle politiche sanitarie, fondato su programmazione, serietà e rispetto dei diritti dei cittadini lucani.



Lo riporta una nota stampa dei Consiglieri regionali di Bcc