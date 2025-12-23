-->

Sanità lagonegrese, Lacorazza: Latronico sente sveglia in ritardo

23/12/2025

Abbiamo suonato la sveglia a ottobre dello scorso anno a seguito della DGR 600/2024 e non ci sorprende, purtroppo, il clamore e le difficoltà che oggi emergono nellarea del Lagonegrese-Senise-Pollino sul tema della sanità e che spingono con colpevole ritardo lassessore Latronico a convocare una riunione di fine anno con tutti i sindaci dellarea.

Il governo regionale ha fallito sulla pianificazione e la programmazione, corre dietro i problemi e non li anticipa, prova a mettere toppe. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Si dimostra oggi, con chiarezza, lurgenza di convocare un incontro in pieno periodo festivo proprio perché il lavoro che doveva essere svolto e governato sul piano politico per tempo non è stato fatto. È evidente che la pressione del territorio, i disagi vissuti dalle comunità e il peso politico esercitato in queste ore da più di un rappresentante del Consiglio regionale hanno di fatto costretto lassessore Latronico ad aprire finalmente una discussione. Questa discussione, tuttavia, dovrà necessariamente incrociare anche il confronto in Consiglio regionale e nelle Commissioni competenti, in cui più volte abbiamo richiesto laudizione dellassessore proprio su questi temi.

A questa situazione  prosegue Lacorazza  si aggiunge un altro elemento grave: il Piano sanitario, che avrebbe dovuto essere approvato entro dicembre, non è stato portato a compimento. La Giunta avrebbe dovuto approvare una bozza mesi fa, per consentire il passaggio in Consiglio a fine dicembre, come era stato annunciato, ma ciò non è avvenuto. La crisi nellarea sud della Basilicata che ha spinto i sindaci a una forte protesta, i 60 mila lucani che rinunciano alle cure, le scelte già compiute, gli atti aziendali approvati e i piani assunzionali dimostrano chiaramente che non cè una reale volontà di costruire una programmazione condivisa, capace di cambiare davvero la sanità lucana e di renderla finalmente più vicina ai cittadini".

"Infine - conclude Lacorazza - spero che lassessore Latronico chiarirà sia la vicenda dellOspedale Unico del Lagonegrese (secondo lotto del Padiglione A e ulteriori avanzamenti con procedure e tempi chiari) che lannessa realizzazione della piattaforma per lelisoccorso h24.



