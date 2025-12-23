-->
|
La voce della Politica
|Sanità lagonegrese, Lacorazza: Latronico sente sveglia in ritardo
23/12/2025
|Abbiamo suonato la sveglia a ottobre dello scorso anno a seguito della DGR 600/2024 e non ci sorprende, purtroppo, il clamore e le difficoltà che oggi emergono nellarea del Lagonegrese-Senise-Pollino sul tema della sanità e che spingono con colpevole ritardo lassessore Latronico a convocare una riunione di fine anno con tutti i sindaci dellarea.
Il governo regionale ha fallito sulla pianificazione e la programmazione, corre dietro i problemi e non li anticipa, prova a mettere toppe. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Si dimostra oggi, con chiarezza, lurgenza di convocare un incontro in pieno periodo festivo proprio perché il lavoro che doveva essere svolto e governato sul piano politico per tempo non è stato fatto. È evidente che la pressione del territorio, i disagi vissuti dalle comunità e il peso politico esercitato in queste ore da più di un rappresentante del Consiglio regionale hanno di fatto costretto lassessore Latronico ad aprire finalmente una discussione. Questa discussione, tuttavia, dovrà necessariamente incrociare anche il confronto in Consiglio regionale e nelle Commissioni competenti, in cui più volte abbiamo richiesto laudizione dellassessore proprio su questi temi.
A questa situazione prosegue Lacorazza si aggiunge un altro elemento grave: il Piano sanitario, che avrebbe dovuto essere approvato entro dicembre, non è stato portato a compimento. La Giunta avrebbe dovuto approvare una bozza mesi fa, per consentire il passaggio in Consiglio a fine dicembre, come era stato annunciato, ma ciò non è avvenuto. La crisi nellarea sud della Basilicata che ha spinto i sindaci a una forte protesta, i 60 mila lucani che rinunciano alle cure, le scelte già compiute, gli atti aziendali approvati e i piani assunzionali dimostrano chiaramente che non cè una reale volontà di costruire una programmazione condivisa, capace di cambiare davvero la sanità lucana e di renderla finalmente più vicina ai cittadini".
"Infine - conclude Lacorazza - spero che lassessore Latronico chiarirà sia la vicenda dellOspedale Unico del Lagonegrese (secondo lotto del Padiglione A e ulteriori avanzamenti con procedure e tempi chiari) che lannessa realizzazione della piattaforma per lelisoccorso h24.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/12/2025 - Bolognetti: Buon Natale e pace in terra agli uomini di buona volontà
Premesso che occorre lavorare per far sì che in questo nostro mondo prevalga la pace e la fratellanza, è altrettanto importante, non meno importante, comprendere che non può esserci pace senza giustizia e senza "giustizia sociale" e che la pace vive laddove si riesce a far t...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Genzano di Lucania, tensione in Consiglio: la Capogruppo di FDI abbandona laula durante la discussione del Bilancio
La Consigliera Comunale e Capogruppo di Fratelli dtalia di Genzano di Lucania, Ilaria Nitti, ha abbandonato laula durante la seduta del Consiglio Comunale del 22 dicembre scorso, seguita dai Consiglieri del gruppo Noi per Genzano. La seduta, che allordi...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Polese:Soddisfazione per ingresso di Giacomo Reale in Italia Viva
Accolgo con soddisfazione lingresso di Giacomo Reale in Italia Viva e nel più ampio percorso riformista che stiamo costruendo. Si tratta di una scelta coerente e di qualità, che rafforza una squadra già radicata nei territori e capace di interpretare con ser...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Vitalizi e sanità, Chiorazzo e Vizziello chiamano in causa Bardi
Nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi presso il Palazzo del Consiglio regionale, i Consiglieri di Basilicata Casa Comune hanno concentrato lattenzione su due questioni emblematiche dellattuale fase politica regionale: la reintroduzione dei vitalizi...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Sanità lagonegrese, Lacorazza: Latronico sente sveglia in ritardo
Abbiamo suonato la sveglia a ottobre dello scorso anno a seguito della DGR 600/2024 e non ci sorprende, purtroppo, il clamore e le difficoltà che oggi emergono nellarea del Lagonegrese-Senise-Pollino sul tema della sanità e che spingono con colpevole ritardo...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Araneo e Verri: Una politica che ha smarrito il senso del limite
In questi giorni abbiamo ascoltato la maggioranza regionale difendere lapprovazione del sistema contributivo per consiglieri, assessori e presidenti di Regione parlando di adeguamento normativo, di misura di civiltà, di assenza di privilegi. Ma questa ...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Indennità differita, Maggioranza: Basta con le strumentalizzazioni
Le forze politiche della maggioranza che sostengono il Governo Bardi intervengono per mettere fine a una polemica costruita su una parola sbagliata e su una insinuazione grave. Chiamare questa disciplina ritorno dei vitalizi evidenziano i consiglieri - è ...-->continua
|
|