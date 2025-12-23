-->
|
La voce della Politica
|Sanità territoriale nel Senisese: la petizione di un cittadino
23/12/2025
|Parte dalliniziativa di Bruno Fittipaldi, cittadino di Francavilla in Sinni, la petizione popolare che chiede la tutela e il potenziamento della sanità territoriale nella zona di Chiaromonte e nei comuni limitrofi. La mobilitazione nasce da unesperienza personale di Fittipaldi: un anno fa, nel periodo natalizio, un infarto lo ha colpito improvvisamente. Grazie alla prontezza del Punto di Primo Intervento di Chiaromonte, Bruno ha potuto ricevere cure tempestive, salvandosi la vita.
Oggi, di fronte al depotenziamento del presidio, con riduzione degli orari a sole 12 ore e scopertura notturna, Fittipaldi ha deciso di lanciare un appello a tutta la comunità: Un infarto, un ictus, unemergenza grave non scelgono lorario. Se il primo intervento non cè, si rischia di morire. Io sono la prova vivente che questi servizi salvano la vita.
E' possibile contattare Fittipaldi su whatsapp 334 963 5303
Il testo della petizione
I cittadini del Senisese e della Basilicata, preoccupati per la carenza di medici di base, la riduzione degli orari dei servizi di primo intervento e lassenza della guardia medica notturna e festiva, chiedono il ripristino e il potenziamento dei servizi sanitari essenziali. La petizione sottolinea come il diritto alla salute, sancito dallarticolo 32 della Costituzione, non possa dipendere dal luogo di residenza, dallorario o dai giorni festivi.
In particolare, la petizione chiede:
Copertura h24 dei Punti di Primo Intervento;
Riattivazione continua della guardia medica, anche di notte e nei festivi;
Assegnazione immediata dei medici di base mancanti;
Coinvolgimento delle comunità locali e dei sindaci nelle decisioni sulla sanità pubblica;
Una sanità territoriale reale e funzionante, che non sia solo annunciata.
La salute non si taglia. La vita non si riduce a un orario, conclude la petizione, ribadendo il valore universale del diritto alla salute e la necessità di proteggere le comunità interne della Basilicata già segnate da spopolamento e fragilità strutturale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/12/2025 - Sanità territoriale nel Senisese: la petizione di un cittadino
Parte dalliniziativa di Bruno Fittipaldi, cittadino di Francavilla in Sinni, la petizione popolare che chiede la tutela e il potenziamento della sanità territoriale nella zona di Chiaromonte e nei comuni limitrofi. La mobilitazione nasce da unesperienza personale di Fittip...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Bardi su Polo industriale di Jesce
A tre anni dall'acquisizione dello stabilimento di Matera-Jesce da parte del Gruppo Mermec, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sottolinea i buoni risultati raggiunti dal polo industriale, a cominciare dal recupero occupazionale: attraverso un ...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Sanità, Quarto (Fdi): ''Latronico rafforza il sistema sanitario lucano con riforme, gestione Pnrr e mille assunzioni''
«Lazione dellassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico è concreta, strutturata e orientata al rafforzamento complessivo del sistema sanitario lucano, attraverso riforme attese, investimenti mirati e una programmazione seria sul personale». Lo dichiara...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Ara Basilicata: grazie alla Regione garantita copertura finanziaria per i servizi tecnici del 2025
Grazie allimpegno della Regione Basilicata è stata garantita la copertura finanziaria dei servizi tecnici in zootecnica e delle attività portate avanti dellAssociazione nel corso del 2025. Ad annunciarlo il presidente dellAssociazione regionale allevatori...-->continua
|
|
|23/12/2025 - Contributi per prima casa, Cifarelli PD: servono risorse concrete
La recente delibera della Giunta regionale che modifica lAvviso pubblico per i contributi prima casa e ne proroga la graduatoria fino al 27 dicembre 2029 non risolve le criticità che da tempo segnaliamo, dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli.
...-->continua
|
|
|23/12/2025 - MuoviAmo Tursi a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia (CID)
MuoviAmo Tursi esprime profonda preoccupazione e rinnovata sollecitazione alla Regione Basilicata in merito alla delicata situazione che riguarda il Centro Internazionale di Dialettologia (CID) dellUniversità degli Studi della Basilicata.
Nonostante ...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Sanità territoriale in pericolo: appello dei Sindaci del Lagonegrese contro la chiusura notturna delle guardie mediche
Come Presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese, insieme ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, sento il dovere di esprimere una forte e motivata preoccupazione per la disposizione operativa che prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, la chiusura not...-->continua
|
|