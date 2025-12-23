Parte dalliniziativa di Bruno Fittipaldi, cittadino di Francavilla in Sinni, la petizione popolare che chiede la tutela e il potenziamento della sanità territoriale nella zona di Chiaromonte e nei comuni limitrofi. La mobilitazione nasce da unesperienza personale di Fittipaldi: un anno fa, nel periodo natalizio, un infarto lo ha colpito improvvisamente. Grazie alla prontezza del Punto di Primo Intervento di Chiaromonte, Bruno ha potuto ricevere cure tempestive, salvandosi la vita.



Oggi, di fronte al depotenziamento del presidio, con riduzione degli orari a sole 12 ore e scopertura notturna, Fittipaldi ha deciso di lanciare un appello a tutta la comunità: Un infarto, un ictus, unemergenza grave non scelgono lorario. Se il primo intervento non cè, si rischia di morire. Io sono la prova vivente che questi servizi salvano la vita.

E' possibile contattare Fittipaldi su whatsapp 334 963 5303





Il testo della petizione



I cittadini del Senisese e della Basilicata, preoccupati per la carenza di medici di base, la riduzione degli orari dei servizi di primo intervento e lassenza della guardia medica notturna e festiva, chiedono il ripristino e il potenziamento dei servizi sanitari essenziali. La petizione sottolinea come il diritto alla salute, sancito dallarticolo 32 della Costituzione, non possa dipendere dal luogo di residenza, dallorario o dai giorni festivi.



In particolare, la petizione chiede:



Copertura h24 dei Punti di Primo Intervento;



Riattivazione continua della guardia medica, anche di notte e nei festivi;



Assegnazione immediata dei medici di base mancanti;



Coinvolgimento delle comunità locali e dei sindaci nelle decisioni sulla sanità pubblica;



Una sanità territoriale reale e funzionante, che non sia solo annunciata.



La salute non si taglia. La vita non si riduce a un orario, conclude la petizione, ribadendo il valore universale del diritto alla salute e la necessità di proteggere le comunità interne della Basilicata già segnate da spopolamento e fragilità strutturale.