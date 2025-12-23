-->
La voce della Politica
Bardi su Polo industriale di Jesce
23/12/2025
|A tre anni dall'acquisizione dello stabilimento di Matera-Jesce da parte del Gruppo Mermec, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sottolinea i buoni risultati raggiunti dal polo industriale, a cominciare dal recupero occupazionale: attraverso un piano di reinserimento mirato si è passati dal bacino della Cassa Integrazione Guadagni - che per quindici anni ha interessato 64 lavoratori - a una forza lavoro attuale di 220 unità. "Lassorbimento dei lavoratori precedentemente in cassa integrazione - dice Bardi - rappresenta una best practice nel panorama nazionale. Una ripresa produttiva che si traduce in restituzione di dignità professionale e prospettiva a decine di famiglie, trasformando una criticità sociale in una risorsa per lo sviluppo tecnologico del territorio.
Il Presidente ricorda che il rilancio del quartier generale di Jesce si inserisce nel quadro più ampio dellAccordo di Sviluppo sottoscritto con il Ministero e le Regioni partner. Il piano prevede investimenti complessivi per 75 milioni di euro, con una forte specializzazione della Basilicata nei comparti della diagnostica avanzata e della mobilità green. Il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione spiega Bardi - ha accompagnato questo percorso come partner strategico, facilitando la trasformazione del sito in un centro di "intelligenza ferroviaria" capace di servire i mercati europei e internazionali. Bardi ribadisce limpegno della Giunta regionale nel migliorare lecosistema per le imprese che operano in Basilicata. L'obiettivo istituzionale resta quello di proseguire sulla strada della semplificazione amministrativa, riducendo gli oneri burocratici per le realtà industriali che scelgono di investire in innovazione 4.0. "Vogliamo che la Basilicata sia percepita come un terreno fertile per l'alta tecnologia. L'esportazione del nostro 'saper fare' ferroviario in tutta Europa è la prova che il coordinamento tra istituzioni e sistema produttivo può generare risultati d'eccellenza su scala globale.
