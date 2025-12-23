«Lazione dellassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico è concreta, strutturata e orientata al rafforzamento complessivo del sistema sanitario lucano, attraverso riforme attese, investimenti mirati e una programmazione seria sul personale». Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata. «Negli ultimi mesi  prosegue Quarto  il lavoro dellassessore Latronico ha affrontato nodi storici della sanità regionale, a partire dalla sottoscrizione, dopo diciassette anni, degli accordi integrativi regionali con medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali, insieme al riordino della continuità assistenziale, che rafforza in modo stabile la presenza dei servizi sanitari sui territori. Un passaggio altrettanto rilevante  aggiunge  è listituzione del ruolo unico dei medici di guardia medica, con la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Una scelta che garantisce maggiore stabilità organizzativa e valorizza professionalità fondamentali soprattutto nelle aree interne. Sul fronte dellemergenza -urgenza  sottolinea Quarto  sono stati attivati specifici avvisi per il 118 e avviato il rinnovo del parco mezzi e delle dotazioni, mentre la telemedicina rappresenta uno strumento strategico per migliorare laccesso alle cure e lintegrazione tra ospedale e territorio. Grande attenzione è rivolta alla medicina territoriale  prosegue  con il rafforzamento delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali (Cot), in attuazione della Missione 6 del Pnrr, insieme allavviso per il reclutamento di 200 infermieri di comunità e a un investimento di circa 27 milioni di euro destinato a potenziare i servizi di prossimità e la presa in carico dei cittadini. In questo quadro si inserisce anche lapprovazione dei Piani triennali dei fabbisogni 2026-2028 delle aziende del Servizio sanitario regionale, che prevedono complessivamente circa mille nuove assunzioni tra medici, infermieri e personale sanitario. Un passaggio strategico che consente di superare in modo strutturale la carenza di personale e di rafforzare la qualità e la continuità dellassistenza. Accanto a questi interventi  continua Quarto  si collocano gli investimenti sullinnovazione tecnologica, che stanno interessando lintero territorio regionale, dal Materano al Potentino, il ruolo centrale dellOspedale San Carlo di Potenza allinterno della rete ospedaliera e il completamento della governance delle aziende sanitarie, con la recente nomina del direttore generale dellAsp, quella del commissario dellAzienda ospedaliera San Carlo e, nei mesi scorsi, del direttore generale dellAsm di Matera. È questa  evidenzia ancora Quarto  la direzione impressa dallassessore Latronico: riforme attese da anni, attuazione coerente del Pnrr, programmazione sul personale, investimenti e attenzione ai territori. Una linea di governo che punta a rendere la sanità lucana più solida, moderna e capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini. Lassessore Cosimo Latronico  conclude Piergiorgio Quarto  porta avanti queste scelte con un metodo chiaro e responsabile, fondato sul confronto diretto con i territori e con gli amministratori locali. Il coinvolgimento dei sindaci non è un atto formale, ma una parte integrante della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. In questa direzione si colloca anche lincontro convocato per il 29 dicembre, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, con i sindaci dei 26 Comuni del distretto Lagonegrese-Pollino, alla presenza del direttore generale Asp».

