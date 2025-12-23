-->
Sanità, Quarto (Fdi): ''Latronico rafforza il sistema sanitario lucano con riforme, gestione Pnrr e mille assunzioni''
23/12/2025
|«Lazione dellassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico è concreta, strutturata e orientata al rafforzamento complessivo del sistema sanitario lucano, attraverso riforme attese, investimenti mirati e una programmazione seria sul personale». Lo dichiara Piergiorgio Quarto, coordinatore regionale di Fratelli dItalia Basilicata. «Negli ultimi mesi prosegue Quarto il lavoro dellassessore Latronico ha affrontato nodi storici della sanità regionale, a partire dalla sottoscrizione, dopo diciassette anni, degli accordi integrativi regionali con medici di medicina generale, pediatri e specialisti ambulatoriali, insieme al riordino della continuità assistenziale, che rafforza in modo stabile la presenza dei servizi sanitari sui territori. Un passaggio altrettanto rilevante aggiunge è listituzione del ruolo unico dei medici di guardia medica, con la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Una scelta che garantisce maggiore stabilità organizzativa e valorizza professionalità fondamentali soprattutto nelle aree interne. Sul fronte dellemergenza -urgenza sottolinea Quarto sono stati attivati specifici avvisi per il 118 e avviato il rinnovo del parco mezzi e delle dotazioni, mentre la telemedicina rappresenta uno strumento strategico per migliorare laccesso alle cure e lintegrazione tra ospedale e territorio. Grande attenzione è rivolta alla medicina territoriale prosegue con il rafforzamento delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali (Cot), in attuazione della Missione 6 del Pnrr, insieme allavviso per il reclutamento di 200 infermieri di comunità e a un investimento di circa 27 milioni di euro destinato a potenziare i servizi di prossimità e la presa in carico dei cittadini. In questo quadro si inserisce anche lapprovazione dei Piani triennali dei fabbisogni 2026-2028 delle aziende del Servizio sanitario regionale, che prevedono complessivamente circa mille nuove assunzioni tra medici, infermieri e personale sanitario. Un passaggio strategico che consente di superare in modo strutturale la carenza di personale e di rafforzare la qualità e la continuità dellassistenza. Accanto a questi interventi continua Quarto si collocano gli investimenti sullinnovazione tecnologica, che stanno interessando lintero territorio regionale, dal Materano al Potentino, il ruolo centrale dellOspedale San Carlo di Potenza allinterno della rete ospedaliera e il completamento della governance delle aziende sanitarie, con la recente nomina del direttore generale dellAsp, quella del commissario dellAzienda ospedaliera San Carlo e, nei mesi scorsi, del direttore generale dellAsm di Matera. È questa evidenzia ancora Quarto la direzione impressa dallassessore Latronico: riforme attese da anni, attuazione coerente del Pnrr, programmazione sul personale, investimenti e attenzione ai territori. Una linea di governo che punta a rendere la sanità lucana più solida, moderna e capace di rispondere in modo concreto ai bisogni dei cittadini. Lassessore Cosimo Latronico conclude Piergiorgio Quarto porta avanti queste scelte con un metodo chiaro e responsabile, fondato sul confronto diretto con i territori e con gli amministratori locali. Il coinvolgimento dei sindaci non è un atto formale, ma una parte integrante della riorganizzazione del sistema sanitario regionale. In questa direzione si colloca anche lincontro convocato per il 29 dicembre, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, con i sindaci dei 26 Comuni del distretto Lagonegrese-Pollino, alla presenza del direttore generale Asp».
