23/12/2025
|Grazie allimpegno della Regione Basilicata è stata garantita la copertura finanziaria dei servizi tecnici in zootecnica e delle attività portate avanti dellAssociazione nel corso del 2025. Ad annunciarlo il presidente dellAssociazione regionale allevatori di Basilicata, Palmino Ferramosca, che in mattinata a Potenza, assieme al direttore regionale, Franco Carbone, e al presidente dellassociazione veterinari, Michele Andrea Taccogna, ha tenuto una conferenza stampa per rappresentare pubblicamente la situazione relativa ai servizi di assistenza tecnica in zootecnia e ai rapporti con la Regione Basilicata, alla luce di impegni istituzionali assunti nei mesi scorsi e finalmente definiti. Nel corso del 2025 sono stati garantiti quotidianamente tutti i servizi di assistenza tecnica in zootecnia ha sottolineato Ferramosca - previsti dalle delibere regionali vigenti, assicurando un presidio fondamentale per il comparto zootecnico lucano e per le aziende allevatoriali del territorio. I servizi sono stati assicurati con oltre 25 mila visite aziendali, tra veterinari e agronomi, a circa 2500 allevamenti e oltre 220 mila capi, tra bovini, ovicaprini, suini, equidi e avicoli; questanno anche agli allevamenti di acquacoltura. Attività garantita, anche in assenza di adeguate risorse, grazie alla disponibilità e responsabilità di circa 70 professionisti e della comprensione di tutto il personale dipendente di Ara Basilicata. Tale criticità, conseguenza delle difficoltà di bilancio regionale per il 2025, ha generato una situazione di sofferenza finanziaria ha aggiunto Ferramosca- che proprio ieri il governatore Bardi, consapevole della situazione e del momento particolare, ha voluto affrontare e superare garantendo al sistema Ara il giusto riconoscimento del lavoro svolto e la giusta attenzione alla zootecnia lucana. In particolare ha garantito il completamento della delibera iniziale e lerogazione entro fine mese delle risorse necessarie (tre milioni di euro) a compensare i costi sostenuti dallAssociazione per tutto il 2025. Si tratta di attività essenziali, che incidono direttamente sulla sicurezza sanitaria e alimentare, sul benessere animale e sulla tenuta complessiva del sistema zootecnico regionale. Come Ara ha evidenziato Ferramosca - ci sentiamo di ringraziare Bardi per la grande sensibilità e lo stesso Assessore Cicala per la proattiva collaborazione. LAssociazione adesso attende fiduciosa la concretizzazione di tali impegni proprio per dare serenità, soprattutto in questo periodo festivo, ai propri collaboratori e alle loro famiglie; altrettanto con soddisfazione abbiamo appreso dal presidente della Giunta regionale la volontà di poter programmare in tempo utile e con risorse certe lattività 2026. LAssociazione regionale allevatori della Basilicata ribadisce di aver sempre operato con correttezza, spirito di collaborazione istituzionale e senso di responsabilità verso il territorio e lutilizzo delle risorse pubbliche; di ciò ringraziamo nuovamente la Presidenza e lintero Governo regionale per lattenzione al settore.
