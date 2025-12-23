-->

Ara Basilicata: grazie alla Regione garantita copertura finanziaria per i servizi tecnici del 2025

23/12/2025

Grazie allimpegno della Regione Basilicata è stata garantita la copertura finanziaria dei servizi tecnici in zootecnica e delle attività portate avanti dellAssociazione nel corso del 2025. Ad annunciarlo il presidente dellAssociazione regionale allevatori di Basilicata, Palmino Ferramosca, che in mattinata a Potenza, assieme al direttore regionale, Franco Carbone, e al presidente dellassociazione veterinari, Michele Andrea Taccogna, ha tenuto una conferenza stampa per rappresentare pubblicamente la situazione relativa ai servizi di assistenza tecnica in zootecnia e ai rapporti con la Regione Basilicata, alla luce di impegni istituzionali assunti nei mesi scorsi e finalmente definiti. Nel corso del 2025 sono stati garantiti quotidianamente tutti i servizi di assistenza tecnica in zootecnia  ha sottolineato Ferramosca - previsti dalle delibere regionali vigenti, assicurando un presidio fondamentale per il comparto zootecnico lucano e per le aziende allevatoriali del territorio. I servizi sono stati assicurati con oltre 25 mila visite aziendali, tra veterinari e agronomi, a circa 2500 allevamenti e oltre 220 mila capi, tra bovini, ovicaprini, suini, equidi e avicoli; questanno anche agli allevamenti di acquacoltura. Attività garantita, anche in assenza di adeguate risorse, grazie alla disponibilità e responsabilità di circa 70 professionisti e della comprensione di tutto il personale dipendente di Ara Basilicata. Tale criticità, conseguenza delle difficoltà di bilancio regionale per il 2025, ha generato una situazione di sofferenza finanziaria  ha aggiunto Ferramosca- che proprio ieri il governatore Bardi, consapevole della situazione e del momento particolare, ha voluto affrontare e superare garantendo al sistema Ara il giusto riconoscimento del lavoro svolto e la giusta attenzione alla zootecnia lucana. In particolare ha garantito il completamento della delibera iniziale e lerogazione entro fine mese delle risorse necessarie (tre milioni di euro) a compensare i costi sostenuti dallAssociazione per tutto il 2025. Si tratta di attività essenziali, che incidono direttamente sulla sicurezza sanitaria e alimentare, sul benessere animale e sulla tenuta complessiva del sistema zootecnico regionale. Come Ara  ha evidenziato Ferramosca - ci sentiamo di ringraziare Bardi per la grande sensibilità e lo stesso Assessore Cicala per la proattiva collaborazione. LAssociazione adesso attende fiduciosa la concretizzazione di tali impegni proprio per dare serenità, soprattutto in questo periodo festivo, ai propri collaboratori e alle loro famiglie; altrettanto con soddisfazione abbiamo appreso dal presidente della Giunta regionale la volontà di poter programmare in tempo utile e con risorse certe lattività 2026. LAssociazione regionale allevatori della Basilicata ribadisce di aver sempre operato con correttezza, spirito di collaborazione istituzionale e senso di responsabilità verso il territorio e lutilizzo delle risorse pubbliche; di ciò ringraziamo nuovamente la Presidenza e lintero Governo regionale per lattenzione al settore.



