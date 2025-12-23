-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

MuoviAmo Tursi a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia (CID)

23/12/2025

MuoviAmo Tursi esprime profonda preoccupazione e rinnovata sollecitazione alla Regione Basilicata in merito alla delicata situazione che riguarda il Centro Internazionale di Dialettologia (CID) dellUniversità degli Studi della Basilicata.

Nonostante linserimento del CID nel Piano Triennale Regionale della Cultura, approvato allunanimità, e lapprovazione, sempre allunanimità, da parte del Consiglio di Presidenza Regionale di un finanziamento di 30.000 euro da destinare allUnibas per consentire la prosecuzione delle attività, la sopravvivenza del Centro è oggi di fatto compromessa.

Le ultime notizie di stampa segnalano, infatti, che questi fondi, originariamente destinati a sostenere il CID, siano stati dirottati ad altre voci di spesa, legate alla cosiddetta indennità differita o mini-vitalizio dei consiglieri regionali.

QUANDO LA CULTURA È IN GINOCCHIO, È LINTERA COMUNITÀ CHE PERDE, perciò, ci auguriamo che la situazione possa trovare una soluzione positiva che consenta al CID di riprendere le numerose attività che da quasi 20 anni conduce SUL territorio e PER il territorio lucano!



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
23/12/2025 - Sanità territoriale nel Senisese: la petizione di un cittadino

Parte dalliniziativa di Bruno Fittipaldi, cittadino di Francavilla in Sinni, la petizione popolare che chiede la tutela e il potenziamento della sanità territoriale nella zona di Chiaromonte e nei comuni limitrofi. La mobilitazione nasce da unesperienza personale di Fittip...-->continua
23/12/2025 - Bardi su Polo industriale di Jesce

A tre anni dall'acquisizione dello stabilimento di Matera-Jesce da parte del Gruppo Mermec, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sottolinea i buoni risultati raggiunti dal polo industriale, a cominciare dal recupero occupazionale: attraverso un ...-->continua
23/12/2025 - Sanità, Quarto (Fdi): ''Latronico rafforza il sistema sanitario lucano con riforme, gestione Pnrr e mille assunzioni''

«Lazione dellassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico è concreta, strutturata e orientata al rafforzamento complessivo del sistema sanitario lucano, attraverso riforme attese, investimenti mirati e una programmazione seria sul personale». Lo dichiara...-->continua
23/12/2025 - Ara Basilicata: grazie alla Regione garantita copertura finanziaria per i servizi tecnici del 2025

Grazie allimpegno della Regione Basilicata è stata garantita la copertura finanziaria dei servizi tecnici in zootecnica e delle attività portate avanti dellAssociazione nel corso del 2025. Ad annunciarlo il presidente dellAssociazione regionale allevatori...-->continua
23/12/2025 - Contributi per prima casa, Cifarelli PD: servono risorse concrete

La recente delibera della Giunta regionale che modifica lAvviso pubblico per i contributi prima casa e ne proroga la graduatoria fino al 27 dicembre 2029 non risolve le criticità che da tempo segnaliamo, dichiara il Consigliere regionale Roberto Cifarelli. ...-->continua
23/12/2025 - MuoviAmo Tursi a sostegno del Centro Internazionale di Dialettologia (CID)

MuoviAmo Tursi esprime profonda preoccupazione e rinnovata sollecitazione alla Regione Basilicata in merito alla delicata situazione che riguarda il Centro Internazionale di Dialettologia (CID) dellUniversità degli Studi della Basilicata.

Nonostante ...-->continua
22/12/2025 - Sanità territoriale in pericolo: appello dei Sindaci del Lagonegrese contro la chiusura notturna delle guardie mediche

Come Presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese, insieme ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, sento il dovere di esprimere una forte e motivata preoccupazione per la disposizione operativa che prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, la chiusura not...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo