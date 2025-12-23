MuoviAmo Tursi esprime profonda preoccupazione e rinnovata sollecitazione alla Regione Basilicata in merito alla delicata situazione che riguarda il Centro Internazionale di Dialettologia (CID) dellUniversità degli Studi della Basilicata.



Nonostante linserimento del CID nel Piano Triennale Regionale della Cultura, approvato allunanimità, e lapprovazione, sempre allunanimità, da parte del Consiglio di Presidenza Regionale di un finanziamento di 30.000 euro da destinare allUnibas per consentire la prosecuzione delle attività, la sopravvivenza del Centro è oggi di fatto compromessa.



Le ultime notizie di stampa segnalano, infatti, che questi fondi, originariamente destinati a sostenere il CID, siano stati dirottati ad altre voci di spesa, legate alla cosiddetta indennità differita o mini-vitalizio dei consiglieri regionali.



QUANDO LA CULTURA È IN GINOCCHIO, È LINTERA COMUNITÀ CHE PERDE, perciò, ci auguriamo che la situazione possa trovare una soluzione positiva che consenta al CID di riprendere le numerose attività che da quasi 20 anni conduce SUL territorio e PER il territorio lucano!