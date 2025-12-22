Come Presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese, insieme ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, sento il dovere di esprimere una forte e motivata preoccupazione per la disposizione operativa che prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, la chiusura notturna della guardia medica e infermieristica presso i Punti di Primo Intervento di Lauria, Maratea e Chiaromonte.

Difendere la sanità pubblica significa difendere un diritto costituzionale. Larticolo 32 della Costituzione affida alla Repubblica il compito di tutelare la salute come diritto fondamentale dellindividuo e interesse della collettività.

Questo principio assume un valore ancora più profondo nei territori vasti e complessi come il nostro, che si estendono dal Pollino al Tirreno, caratterizzati da distanze, fragilità infrastrutturali e difficoltà di collegamento.

In unarea come il Lagonegrese, la presenza di servizi sanitari essenziali non è unopzione organizzativa, ma una necessità vitale. Il diritto a essere curati, soprattutto nelle situazioni di emergenza, deve essere garantito in modo equo e tempestivo a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.

La chiusura notturna delle guardie mediche e dei servizi di continuità assistenziale rischia di compromettere seriamente il diritto alla salute, costringendo intere comunità a fare riferimento esclusivamente allunico Pronto Soccorso attivo dellarea, con inevitabili ricadute sui tempi di intervento e sulla sicurezza delle persone.

A questa situazione già critica si aggiunge la grave e persistente carenza dei medici di medicina generale, che interessa in modo significativo sia la Valle del Noce sia la Valle del Mercure, dove in diversi comuni i cittadini risultano privi di un medico di base di riferimento o costretti a fare affidamento su professionisti con un numero di assistiti ben oltre le soglie sostenibili.

Lindebolimento simultaneo della medicina di base, dei Punti di Primo Intervento e dei servizi di continuità assistenziale determina un vuoto sanitario pericoloso, che colpisce in particolare le persone anziane, fragili e non autosufficienti e che produce un aumento inevitabile del ricorso improprio ai Pronto Soccorso, aggravando ulteriormente un sistema già sotto pressione. In territori vasti e con difficoltà di collegamento come il nostro, la presenza capillare di medici di base e di presìdi sanitari territoriali non è sostituibile né rinviabile, ma rappresenta una condizione indispensabile per garantire cure tempestive, prevenzione e continuità assistenziale.

I Punti di Primo Intervento e le guardie mediche rappresentano un presidio fondamentale di sanità territoriale: svolgono una funzione di primo filtro, alleggeriscono i Pronto Soccorso, consentono una gestione più efficace delle emergenze e garantiscono una risposta immediata in contesti dove il fattore tempo può fare la differenza.

Indebolire questi servizi significa aumentare il senso di isolamento dei territori interni e accentuare disuguaglianze già esistenti.

I servizi essenziali, inoltre, non sono soltanto diritti: sono anche condizioni imprescindibili per consentire alle persone di restare a vivere nelle nostre comunità.

Senza sanità, senza assistenza e senza presìdi di sicurezza sociale, le aree interne rischiano un progressivo spopolamento, con conseguenze gravi e durature sul tessuto economico e sociale.

Siamo inoltre a conoscenza del fatto che in altri distretti sanitari della Regione, pur tra difficoltà oggettive, le problematiche legate alla turnazione delle guardie mediche vengono affrontate e risolte attraverso soluzioni organizzative alternative che, secondo quanto riferito, risulterebbero di difficile applicazione soltanto in questa area sud.

Anche questo aspetto merita un approfondimento serio e trasparente e riteniamo che debba essere oggetto di confronto nellincontro che si chiede di attivare.

Per queste ragioni, rivolgiamo un appello chiaro e responsabile alle istituzioni regionali e, in particolare, alla Direzione Generale dellASP e ai dirigenti preposti alla gestione dei servizi sanitari, affinché venga convocato con urgenza un incontro fattivo e propositivo.

È necessario avviare un confronto serio e costruttivo che consenta di pianificare congiuntamente il funzionamento dei servizi, individuare soluzioni sostenibili e superare criticità che non possono ricadere sui cittadini.

Non è più accettabile che i Comuni vengano a conoscenza di scelte così rilevanti attraverso semplici comunicazioni protocollate, dalle quali si apprendono in modo asettico decisioni già assunte, senza alcun coinvolgimento preventivo delle amministrazioni locali.

I Sindaci sono i presìdi istituzionali dei territori, il primo punto di riferimento delle comunità, e non possono essere esclusi dai processi decisionali, soprattutto quando si interviene su temi così delicati e strategici come la sanità pubblica.

Siamo certi che la Regione Basilicata saprà cogliere il senso di questa preoccupazione e vorrà farsi parte attiva nellindividuare soluzioni condivise, coerenti con i principi costituzionali e con lobiettivo dichiarato di rafforzare la sanità territoriale.

Difendere il diritto alla salute significa difendere la dignità delle persone, luguaglianza tra i cittadini e il futuro delle nostre comunità. Su questo tema non sono ammesse ambiguità né arretramenti.

Il Presidente e i Sindaci dellUnione dei Comuni del Lagonegrese