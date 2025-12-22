-->
22/12/2025
|Le recenti sentenze del Consiglio di Stato segnano un passaggio che lAmministrazione comunale di Potenza non può né minimizzare né archiviare con leggerezza. In due distinti procedimenti, relativi alla Palestra CONI di Montereale e alla riqualificazione della ex scuola media Torraca, il massimo organo della giustizia amministrativa ha riformato le decisioni del TAR Basilicata, dando torto al Comune di Potenza e annullando le aggiudicazioni disposte.
Nel caso della Palestra CONI di Montereale, il Consiglio di Stato ha adottato una decisione netta: annullamento dellaggiudicazione, dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato e riconoscimento del diritto al subentro dellimpresa ricorrente. La pronuncia si fonda sulla violazione delle regole che disciplinano lattribuzione dei punteggi tecnici e lutilizzo delle professionalità esterne, chiarendo che queste non possono essere utilizzate per migliorare lofferta senza unadeguata e formale copertura giuridica.
A questo punto la domanda è inevitabile: il Comune di Potenza sarà altrettanto celere nelleseguire la sentenza quanto lo è stato nellavviare i lavori di demolizione sotto riserva di legge?
Ancora più delicata appare la situazione relativa alla ex scuola media Torraca, per la quale il Consiglio di Stato ha annullato laggiudicazione senza dichiarare linefficacia del contratto né riconoscere il subentro dellappellante, disponendo, come previsto dallordinamento, la permanenza del contratto in capo allimpresa già affidataria. Anche in questo caso, tuttavia, la sentenza evidenzia gravi criticità nella gestione della procedura, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di qualificazione e alla corretta dichiarazione del subappalto per lavorazioni specialistiche.
Si tratta di una bocciatura che chiama direttamente in causa le scelte dellAmministrazione e la sua capacità di presidiare correttamente procedure complesse, peraltro inserite in un contesto particolarmente sensibile quale quello degli interventi finanziati con risorse straordinarie.
Qui si apre un interrogativo politico e amministrativo che non può restare senza risposta: come intende il Comune rimediare agli effetti di questa decisione riducendo al minimo il danno per la comunità? Quali saranno i tempi e le modalità con cui verrà rivista laggiudicazione? E soprattutto, quali garanzie vengono offerte affinché un intervento atteso e strategico per il quartiere non subisca ulteriori rallentamenti a causa di errori oggi certificati da una sentenza definitiva?
Due gare, due aggiudicazioni annullate, due procedimenti nei quali lAmministrazione comunale è risultata soccombente. Non si tratta di una coincidenza liquidabile come un semplice incidente di percorso, ma del segnale di una gestione degli appalti e delle procedure che appare quantomeno disinvolta e che impone una riflessione seria, accompagnata da un necessario cambio di passo.
Servono trasparenza, rigore e rispetto delle regole. Ma serve anche assumersi fino in fondo la responsabilità politica delle scelte compiute, e di quelle che ora si dovranno compiere, per dare corretta esecuzione alle sentenze e tutelare concretamente linteresse pubblico.
Firmatari:
Gruppi consiliari Fanelli Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Orgoglio Lucano, Potenza Civica e Gruppo Misto Potenza
