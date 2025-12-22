Le recenti sentenze del Consiglio di Stato segnano un passaggio che lAmministrazione comunale di Potenza non può né minimizzare né archiviare con leggerezza. In due distinti procedimenti, relativi alla Palestra CONI di Montereale e alla riqualificazione della ex scuola media Torraca, il massimo organo della giustizia amministrativa ha riformato le decisioni del TAR Basilicata, dando torto al Comune di Potenza e annullando le aggiudicazioni disposte.



Nel caso della Palestra CONI di Montereale, il Consiglio di Stato ha adottato una decisione netta: annullamento dellaggiudicazione, dichiarazione di inefficacia del contratto già stipulato e riconoscimento del diritto al subentro dellimpresa ricorrente. La pronuncia si fonda sulla violazione delle regole che disciplinano lattribuzione dei punteggi tecnici e lutilizzo delle professionalità esterne, chiarendo che queste non possono essere utilizzate per migliorare lofferta senza unadeguata e formale copertura giuridica.

A questo punto la domanda è inevitabile: il Comune di Potenza sarà altrettanto celere nelleseguire la sentenza quanto lo è stato nellavviare i lavori di demolizione sotto riserva di legge?



Ancora più delicata appare la situazione relativa alla ex scuola media Torraca, per la quale il Consiglio di Stato ha annullato laggiudicazione senza dichiarare linefficacia del contratto né riconoscere il subentro dellappellante, disponendo, come previsto dallordinamento, la permanenza del contratto in capo allimpresa già affidataria. Anche in questo caso, tuttavia, la sentenza evidenzia gravi criticità nella gestione della procedura, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di qualificazione e alla corretta dichiarazione del subappalto per lavorazioni specialistiche.



Si tratta di una bocciatura che chiama direttamente in causa le scelte dellAmministrazione e la sua capacità di presidiare correttamente procedure complesse, peraltro inserite in un contesto particolarmente sensibile quale quello degli interventi finanziati con risorse straordinarie.

Qui si apre un interrogativo politico e amministrativo che non può restare senza risposta: come intende il Comune rimediare agli effetti di questa decisione riducendo al minimo il danno per la comunità? Quali saranno i tempi e le modalità con cui verrà rivista laggiudicazione? E soprattutto, quali garanzie vengono offerte affinché un intervento atteso e strategico per il quartiere non subisca ulteriori rallentamenti a causa di errori oggi certificati da una sentenza definitiva?



Due gare, due aggiudicazioni annullate, due procedimenti nei quali lAmministrazione comunale è risultata soccombente. Non si tratta di una coincidenza liquidabile come un semplice incidente di percorso, ma del segnale di una gestione degli appalti e delle procedure che appare quantomeno disinvolta e che impone una riflessione seria, accompagnata da un necessario cambio di passo.

Servono trasparenza, rigore e rispetto delle regole. Ma serve anche assumersi fino in fondo la responsabilità politica delle scelte compiute, e di quelle che ora si dovranno compiere, per dare corretta esecuzione alle sentenze e tutelare concretamente linteresse pubblico.



Firmatari:

Gruppi consiliari Fanelli Sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Orgoglio Lucano, Potenza Civica e Gruppo Misto Potenza