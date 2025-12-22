-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Stabilizzazione del personale del CNR: un passo fondamentale per il futuro

22/12/2025

Stamattina ho presentato una mozione che ritengo di importanza strategica per la Basilicata, finalizzata a sostenere la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e a rafforzare il sistema regionale della ricerca. Questa mozione non mira solo a garantire che venga approvato un atto di giustizia sociale per i ricercatori, ma rappresenta una scelta strategica per il futuro della nostra Regione.

Il CNR è un presidio scientifico di primario valore per il nostro territorio. Le sedi lucane del CNR, che operano nei settori cruciali dellambiente, della salute, dellenergia e del patrimonio culturale, sono motori di innovazione e sviluppo. La ricerca svolta dal CNR è essenziale per rispondere alle sfide locali, come la gestione del nostro fragile territorio, e per orientare le politiche pubbliche verso un futuro sostenibile.

Tuttavia, la precarietà del personale, che oggi rappresenta una parte significativa degli operatori del CNR, mette a rischio non solo la stabilità di questi progetti, ma anche la capacità della Basilicata di trattenere risorse umane altamente qualificate. La dispersione di queste professionalità comprometterebbe la continuazione di importanti ricerche scientifiche, con serie ripercussioni sul già fragile territorio lucano.

Per questo motivo, invito tutti i colleghi del Consiglio Regionale a sottoscrivere e sostenere questa mozione, per dare un segnale forte e unanime di impegno verso la valorizzazione del nostro capitale umano e scientifico.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/12/2025 - Sanità territoriale in pericolo: appello dei Sindaci del Lagonegrese contro la chiusura notturna delle guardie mediche

Come Presidente dellUnione dei Comuni del Lagonegrese, insieme ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, sento il dovere di esprimere una forte e motivata preoccupazione per la disposizione operativa che prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, la chiusura notturna della gua...-->continua
22/12/2025 - Sanità, Lacorazza: I nodi vengono al pettine

"Era chiaro a tutti, ed evidente da tempo, che le contraddizioni che avevamo già segnalato, e che oggi rilancia anche il presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, sarebbero arrivate al punto critico. Sono stati i sindaci a denunciare i gravi e pers...-->continua
22/12/2025 - Potenza: Consiglio di Stato annulla due gare, i gruppi di opposizione chiedono responsabilità

Le recenti sentenze del Consiglio di Stato segnano un passaggio che lAmministrazione comunale di Potenza non può né minimizzare né archiviare con leggerezza. In due distinti procedimenti, relativi alla Palestra CONI di Montereale e alla riqualificazione della...-->continua
22/12/2025 - Legge Acque minerali, Europa Verde-AVS Basilicata: "La Regione favorisce Coca Cola"

Europa VerdeAVS esprime forte preoccupazione per la nuova legge regionale sulla gestione delle acque minerali (ddl approvato dalla Giunta il 21 dicembre 2025), cioè una risorsa pubblica strategica che appartiene alle comunità lucane.

Il nuovo impiant...-->continua
22/12/2025 - Bochicchio (AVS-PSI-LBP): Stabilizzazione del personale del CNR: un passo fondamentale per il futuro

Stamattina ho presentato una mozione che ritengo di importanza strategica per la Basilicata, finalizzata a sostenere la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e a rafforzare il sistema regionale della ricerca. Quest...-->continua
22/12/2025 - Sanità, la Giunta Regionale della Basilicata approva lAtto Aziendale dellASM

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, nei giorni scorsi, lAtto Aziendale dellAzienda Sanitaria Locale di Matera, un provvedimento strategico che definisce il nuovo assetto organizzativo e funzionale dellASM e rafforza il sistema sanitario lucan...-->continua
22/12/2025 - Prima casa, proroga graduatoria e tempi ridotti

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera della Direzione Infrastrutture che modifica in maniera sostanziale lAvviso pubblico per lassegnazione dei contributi destinati allacquisto della prima casa, con lobiettivo di accelerare le proc...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo