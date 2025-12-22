-->
|La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, nei giorni scorsi, lAtto Aziendale dellAzienda Sanitaria Locale di Matera, un provvedimento strategico che definisce il nuovo assetto organizzativo e funzionale dellASM e rafforza il sistema sanitario lucano.
Lapprovazione dellAtto Aziendale, che si inserisce nel percorso di programmazione e riorganizzazione della Sanità portato avanti con convinzione dallAssessorato regionale alla Salute e Politiche della Persona, mira a rendere i servizi più moderni, integrati e vicini ai bisogni dei cittadini.
Lapprovazione dellAtto Aziendale ha dichiarato il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo riconosce maggiore valore alle strutture esistenti, un passaggio fondamentale per il rilancio e la modernizzazione dellAzienda Sanitaria di Matera. È un documento determinante per rafforzare in modo significativo lassistenza territoriale. Il nuovo assetto consente di valorizzare le professionalità presenti, potenziare lintegrazione tra ospedale e territorio e migliorare lefficienza complessiva dellorganizzazione, garantendo qualità, appropriatezza e continuità delle cure. Un traguardo raggiunto grazie alla sensibilità e al lavoro dellAssessore Latronico con il quale abbiamo operato in sinergia per rispondere nel migliore dei modi al bisogno di cura dei cittadini del territorio materano e lucano. Un ringraziamento va ai sindaci di Matera e della provincia con i quali abbiamo condiviso questo progetto di salute approvato allunanimità
LAtto Aziendale introduce anche un significativo miglioramento dellassetto organizzativo con le Unità Operative Semplici che aumentano da 10 a 57, rendendo la struttura aziendale più efficiente e coerente con gli obiettivi di qualità e appropriatezza indicati dalla Regione. Prevede la riconversione in strutture complesse dellAssistenza Domiciliare Integrata e della Farmaceutica territoriale, listituzione della Struttura Complessa delle Cure Primarie, della Struttura Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (ex Consultori) e della Struttura Complessa dellAssistenza Socio-Sanitaria, collocata in staff alla Direzione Sanitaria.
Importanti interventi riguardano anche il rafforzamento della funzione ospedaliera, con la riconversione dellOncologia Medica in Struttura Complessa, listituzione del Dipartimento Cardiologico, lo sdoppiamento del Dipartimento dei Servizi Diagnostici in due dipartimenti distinti (Diagnostica di Laboratorio e Diagnostica per Immagini) e la riconversione in Struttura Complessa del Laboratorio Regionale di Genetica Medica. Per il Presidio Ospedaliero di Policoro è inoltre prevista la riconversione in strutture complesse dellOstetricia e Ginecologia, della Cardiologia e della Direzione Medica di Presidio.
Particolare attenzione è riservata, infine, alla prevenzione, ambito su cui la Regione Basilicata continua a investire, con listituzione della Unità Operativa Semplice Screening Oncologici e Programmi di Prevenzione e con la riorganizzazione di funzioni strategiche attraverso listituzione della UOSD Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale e della UOSD Medicina del Lavoro in staff alla Direzione Sanitaria.
