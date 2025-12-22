La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, nei giorni scorsi, lAtto Aziendale dellAzienda Sanitaria Locale di Matera, un provvedimento strategico che definisce il nuovo assetto organizzativo e funzionale dellASM e rafforza il sistema sanitario lucano.

Lapprovazione dellAtto Aziendale, che si inserisce nel percorso di programmazione e riorganizzazione della Sanità portato avanti con convinzione dallAssessorato regionale alla Salute e Politiche della Persona, mira a rendere i servizi più moderni, integrati e vicini ai bisogni dei cittadini.



Lapprovazione dellAtto Aziendale  ha dichiarato il Direttore Generale dellASM, Maurizio Friolo  riconosce maggiore valore alle strutture esistenti, un passaggio fondamentale per il rilancio e la modernizzazione dellAzienda Sanitaria di Matera. È un documento determinante per rafforzare in modo significativo lassistenza territoriale. Il nuovo assetto consente di valorizzare le professionalità presenti, potenziare lintegrazione tra ospedale e territorio e migliorare lefficienza complessiva dellorganizzazione, garantendo qualità, appropriatezza e continuità delle cure. Un traguardo raggiunto grazie alla sensibilità e al lavoro dellAssessore Latronico con il quale abbiamo operato in sinergia per rispondere nel migliore dei modi al bisogno di cura dei cittadini del territorio materano e lucano. Un ringraziamento va ai sindaci di Matera e della provincia con i quali abbiamo condiviso questo progetto di salute approvato allunanimità



LAtto Aziendale introduce anche un significativo miglioramento dellassetto organizzativo con le Unità Operative Semplici che aumentano da 10 a 57, rendendo la struttura aziendale più efficiente e coerente con gli obiettivi di qualità e appropriatezza indicati dalla Regione. Prevede la riconversione in strutture complesse dellAssistenza Domiciliare Integrata e della Farmaceutica territoriale, listituzione della Struttura Complessa delle Cure Primarie, della Struttura Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (ex Consultori) e della Struttura Complessa dellAssistenza Socio-Sanitaria, collocata in staff alla Direzione Sanitaria.

Importanti interventi riguardano anche il rafforzamento della funzione ospedaliera, con la riconversione dellOncologia Medica in Struttura Complessa, listituzione del Dipartimento Cardiologico, lo sdoppiamento del Dipartimento dei Servizi Diagnostici in due dipartimenti distinti (Diagnostica di Laboratorio e Diagnostica per Immagini) e la riconversione in Struttura Complessa del Laboratorio Regionale di Genetica Medica. Per il Presidio Ospedaliero di Policoro è inoltre prevista la riconversione in strutture complesse dellOstetricia e Ginecologia, della Cardiologia e della Direzione Medica di Presidio.



Particolare attenzione è riservata, infine, alla prevenzione, ambito su cui la Regione Basilicata continua a investire, con listituzione della Unità Operativa Semplice Screening Oncologici e Programmi di Prevenzione e con la riorganizzazione di funzioni strategiche attraverso listituzione della UOSD Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale e della UOSD Medicina del Lavoro in staff alla Direzione Sanitaria.