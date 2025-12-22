-->

Prima casa, proroga graduatoria e tempi ridotti

22/12/2025

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato una delibera della Direzione Infrastrutture che modifica in maniera sostanziale lAvviso pubblico per lassegnazione dei contributi destinati allacquisto della prima casa, con lobiettivo di accelerare le procedure, tutelare i cittadini collocati in graduatoria e garantire il pieno utilizzo delle risorse disponibili entro i termini previsti.
Il provvedimento interviene su due aspetti centrali della misura: i tempi per lacquisto dellimmobile e quelli per la rendicontazione alla Regione. In particolare, il termine entro cui i beneficiari devono procedere allacquisto della prima casa viene ridotto da dodici a sei mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo. Contestualmente, il termine per la presentazione della documentazione necessaria allerogazione del contributo passa da centoventi giorni a trenta giorni successivi allacquisto.
La revisione della tempistica riguarda i cittadini inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammissibili, approvata nel dicembre 2022 e valida fino al 27 dicembre 2025, che viene ora prorogata fino al 27 dicembre 2029. Pertanto, a partire dalla comunicazione della Regione si avranno sei mesi per procedere allacquisto beneficiando del sostegno economico regionale. Una scelta ritenuta necessaria per agevolare lo scorrimento della graduatoria e limpiego integrale delle risorse disponibili, pari a oltre 9,7 milioni di euro. Si precisa, chi si trova in graduatoria e ha già provveduto ad acquistare limmobile potrà beneficiare del contributo.
Con la riduzione dei tempi  ha dichiarato il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe  rendiamo la misura più efficiente e più equa. Evitiamo che, dopo oltre un anno, ci si trovi a dover rivedere le posizioni dei beneficiari che per le ragioni più diverse potrebbero non aver acquistato limmobile, allungando inutilmente i tempi di riassegnazione e creando ulteriori appesantimenti burocratici. Lobiettivo è chiaro: spendere bene e spendere tutte le risorse disponibili, a vantaggio dei cittadini e nel rispetto delle scadenze fissate.
Le modifiche approvate potranno, dunque, consentire di superare alcune criticità sperimentate nellattuazione dellAvviso. La precedente scansione temporale, infatti, prevedeva fino a sedici mesi complessivi tra acquisto dellimmobile e rendicontazione, con il rischio concreto di rallentare le assegnazioni, bloccare lo scorrimento della graduatoria e determinare complicazioni amministrative. In particolare, il protrarsi dei tempi esponeva la Regione al rischio di dover gestire le risorse a cavallo di due esercizi di bilancio, con un conseguente aggravio burocratico e un rallentamento significativo delle procedure di riprogrammazione e riassegnazione.
La nuova tempistica consentirà alla struttura regionale competente di istruire un numero maggiore di istanze e di assicurare una gestione più rapida e lineare dellintero procedimento, scongiurando il rischio di mancato utilizzo dei fondi entro il 2029 e rafforzando lefficacia di una misura pensata per sostenere concretamente laccesso alla prima casa in Basilicata.



