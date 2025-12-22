-->
La voce della Politica
|Rotonda: una giornata di dialogo tra paesaggio, comunità e futuro
22/12/2025
|A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, in uno luogo di incontri, visioni e memorie condivise. Un appuntamento che si inserisce in un programma più ampio di attività culturali e promozione territoriale avviato dallAmministrazione per rafforzare identità, partecipazione e sviluppo locale. Tra scuole, luoghi culturali e momenti di confronto, il dialogo tra tradizioni, territorio e nuove generazioni ha guidato lintero percorso, accompagnato dai conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro.
Al termine della giornata, Peppone Calabrese ha commentato lesperienza: "Lemozione di entrare in una scuola e incontrare ragazzi pieni di sogni, così come di vedere un teatro vivo in un paese della Basilicata e del Pollino, stimola a fare sempre meglio, a partecipare, a sentirsi parte integrante di un processo che vuole collocare la nostra comunità al centro del Mediterraneo. Lanno prossimo avremo Matera Capitale del Mediterraneo e Rotonda come capitale rurale: sono messaggi importanti, che molti provano a lanciare nel mondo, ma noi li abbiamo già in casa e dobbiamo solo valorizzarli e raccontarli meglio. Qui abbiamo due prodotti eccezionali, in particolare la melanzana rossa di Rotonda, un unicum senza nulla togliere al fagiolo bianco. Le comunità devono stringersi attorno a questi prodotti, renderli magici, costruire una poetica capace di farli conoscere nel mondo e diventare più consapevoli della loro unicità e bontà. La melanzana rossa di Rotonda è la più buona del mondo."
Sulla stessa linea, la giornalista Bianca Luna Santoro ha sottolineato limportanza della dimensione umana e collettiva della giornata: "È stata unesperienza davvero illuminante. Tornare in classe dopo così tanto tempo, e ritrovare ragazzi curiosi e volenterosi che ci hanno raccontato le loro passioni e i loro hobby, è stato bellissimo ed emozionante. Abbiamo trascorso poi un pomeriggio in comunità, in piazza: è proprio questo che dobbiamo tornare a fare, cooperare insieme, incontrarci nei luoghi simbolo delle nostre città, come oggi a Rotonda. Ho pensato anche alla sfida agroalimentare: valorizzare al massimo i nostri prodotti, come fagioli, tartufo bianco e mischiglio, una farina iperproteica che può dare vita a impasti esportabili nel mondo."
Guardando al valore istituzionale e comunitario delliniziativa, il sindaco di Rotonda Rocco Bruno ha dichiarato: "Abbiamo trascorso una bellissima giornata con Peppone Calabrese, allinsegna del benessere e delle potenzialità del nostro territorio, che vogliamo valorizzare soprattutto per i giovani, affinché restino qui. Le giornate hanno coinvolto anche gli studenti con laboratori e rassegne teatrali. Oggi abbiamo parlato del benessere legato ai nostri due prodotti deccellenza, la melanzana rossa e il fagiolo bianco, nellambito del progetto Sentieri del Benessere, di cui Rotonda è Comune capofila insieme a Latronico, San Severino Lucano, Chiaromonte e Nova Siri. Stiamo realizzando azioni concrete che parlano di comunità e sviluppo, perché cinque comuni insieme possono fare rete, offrire opportunità ai giovani e resistere. A questo si aggiunge la promozione del territorio e una serie di opere infrastrutturali nei comuni coinvolti. Il progetto si lega anche al cartellone degli eventi natalizi, con rassegne teatrali e iniziative delle associazioni locali, che rappresentano il vero motore culturale e sociale della comunità. Rotonda sta vivendo un ottimo momento anche sul piano turistico: i dati APT di ottobre 2025 superano quelli del 2019, a dimostrazione che stiamo lavorando bene."
Infine, il progettista Antonio Candela ha evidenziato il significato della giornata allinterno del percorso triennale di Sentieri del Benessere: "Rotonda, Comune capofila del progetto, ha ospitato una tappa importante. Peppone e Bianca hanno potuto conoscere non solo il paese, ma anche il percorso che porterà al completamento del progetto nel 2026. Questa giornata rappresenta un momento alto di riflessione collettiva: guardiamo a ciò che ci attende come comunità e alla visione del 2026, quando vedremo realizzate le infrastrutture previste nei cinque comuni e il prossimo Festival dei Sentieri del Benessere. È unoccasione per tirare le fila della cavalcata triennale e raccontare ciò che saranno i prossimi tre anni di progettazione, incrociando anche le esperienze parallele che si stanno sviluppando nei territori limitrofi."
Sentieri del Benessere è il progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. Liniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.
A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana,
