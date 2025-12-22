A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, in uno luogo di incontri, visioni e memorie condivise. Un appuntamento che si inserisce in un programma più ampio di attività culturali e promozione territoriale avviato dallAmministrazione per rafforzare identità, partecipazione e sviluppo locale. Tra scuole, luoghi culturali e momenti di confronto, il dialogo tra tradizioni, territorio e nuove generazioni ha guidato lintero percorso, accompagnato dai conduttori Rai Peppone Calabrese e Bianca Luna Santoro.



Al termine della giornata, Peppone Calabrese ha commentato lesperienza: "Lemozione di entrare in una scuola e incontrare ragazzi pieni di sogni, così come di vedere un teatro vivo in un paese della Basilicata e del Pollino, stimola a fare sempre meglio, a partecipare, a sentirsi parte integrante di un processo che vuole collocare la nostra comunità al centro del Mediterraneo. Lanno prossimo avremo Matera Capitale del Mediterraneo e Rotonda come capitale rurale: sono messaggi importanti, che molti provano a lanciare nel mondo, ma noi li abbiamo già in casa e dobbiamo solo valorizzarli e raccontarli meglio. Qui abbiamo due prodotti eccezionali, in particolare la melanzana rossa di Rotonda, un unicum senza nulla togliere al fagiolo bianco. Le comunità devono stringersi attorno a questi prodotti, renderli magici, costruire una poetica capace di farli conoscere nel mondo e diventare più consapevoli della loro unicità e bontà. La melanzana rossa di Rotonda è la più buona del mondo."



Sulla stessa linea, la giornalista Bianca Luna Santoro ha sottolineato limportanza della dimensione umana e collettiva della giornata: "È stata unesperienza davvero illuminante. Tornare in classe dopo così tanto tempo, e ritrovare ragazzi curiosi e volenterosi che ci hanno raccontato le loro passioni e i loro hobby, è stato bellissimo ed emozionante. Abbiamo trascorso poi un pomeriggio in comunità, in piazza: è proprio questo che dobbiamo tornare a fare, cooperare insieme, incontrarci nei luoghi simbolo delle nostre città, come oggi a Rotonda. Ho pensato anche alla sfida agroalimentare: valorizzare al massimo i nostri prodotti, come fagioli, tartufo bianco e mischiglio, una farina iperproteica che può dare vita a impasti esportabili nel mondo."



Guardando al valore istituzionale e comunitario delliniziativa, il sindaco di Rotonda Rocco Bruno ha dichiarato: "Abbiamo trascorso una bellissima giornata con Peppone Calabrese, allinsegna del benessere e delle potenzialità del nostro territorio, che vogliamo valorizzare soprattutto per i giovani, affinché restino qui. Le giornate hanno coinvolto anche gli studenti con laboratori e rassegne teatrali. Oggi abbiamo parlato del benessere legato ai nostri due prodotti deccellenza, la melanzana rossa e il fagiolo bianco, nellambito del progetto Sentieri del Benessere, di cui Rotonda è Comune capofila insieme a Latronico, San Severino Lucano, Chiaromonte e Nova Siri. Stiamo realizzando azioni concrete che parlano di comunità e sviluppo, perché cinque comuni insieme possono fare rete, offrire opportunità ai giovani e resistere. A questo si aggiunge la promozione del territorio e una serie di opere infrastrutturali nei comuni coinvolti. Il progetto si lega anche al cartellone degli eventi natalizi, con rassegne teatrali e iniziative delle associazioni locali, che rappresentano il vero motore culturale e sociale della comunità. Rotonda sta vivendo un ottimo momento anche sul piano turistico: i dati APT di ottobre 2025 superano quelli del 2019, a dimostrazione che stiamo lavorando bene."



Infine, il progettista Antonio Candela ha evidenziato il significato della giornata allinterno del percorso triennale di Sentieri del Benessere: "Rotonda, Comune capofila del progetto, ha ospitato una tappa importante. Peppone e Bianca hanno potuto conoscere non solo il paese, ma anche il percorso che porterà al completamento del progetto nel 2026. Questa giornata rappresenta un momento alto di riflessione collettiva: guardiamo a ciò che ci attende come comunità e alla visione del 2026, quando vedremo realizzate le infrastrutture previste nei cinque comuni e il prossimo Festival dei Sentieri del Benessere. È unoccasione per tirare le fila della cavalcata triennale e raccontare ciò che saranno i prossimi tre anni di progettazione, incrociando anche le esperienze parallele che si stanno sviluppando nei territori limitrofi."



Sentieri del Benessere è il progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. Liniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.