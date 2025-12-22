-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata Casa Comune: conferenza stampa su vitalizi, affidopoli e bilancio 2025

22/12/2025

Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitalizi ai consiglieri regionali e per fare il punto sullattività istituzionale e politica svolta dal Movimento nel corso del 2025.



Lincontro con la stampa sarà loccasione per chiarire le ragioni della netta contrarietà di Basilicata Casa Comune a una scelta ritenuta sbagliata, fuori dal tempo e distante dalle reali priorità dei cittadini lucani, oltre che per ribadire la necessità di una politica improntata a sobrietà, trasparenza e rispetto per i cittadini.



Spazio sarà inoltre dedicato alle vicende legate alla cosiddetta affidopoli e alla gestione degli affidamenti e delle risorse pubbliche, temi sui quali i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno più volte chiesto chiarezza, trasparenza e il rispetto rigoroso delle regole. Sarà anche l'occasione per una valutazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali, sulle criticità emerse negli ultimi mesi, dai ritardi accumulati, alle scelte opache, alla mancanza di confronto con i territori e con gli organismi partecipativi preposti. Questioni che rischiano di compromettere opportunità strategiche di sviluppo sostenibile e di tradire le aspettative delle comunità locali.



Nel corso della conferenza stampa verrà infine presentato un bilancio complessivo dellattività istituzionale svolta nel 2025.




archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/12/2025 - Scanzano, Giordano (Ugl): Basta episodi criminali, servono interventi urgenti

"Non possiamo permettere che si diffonda lidea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell'ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I...-->continua
22/12/2025 - Rotonda: una giornata di dialogo tra paesaggio, comunità e futuro

A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, ...-->continua
22/12/2025 - Basilicata Casa Comune: conferenza stampa su vitalizi, affidopoli e bilancio 2025

Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitali...-->continua
22/12/2025 - Istat, Rosa (FdI): dati occupazione confermano bontà politiche governo Meloni sul Sud

I dati pubblicati oggi dallIstat sul Sud dimostrano la bontà delle politiche del governo Meloni. Loccupazione cresce più nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Nel 2024 l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aument...-->continua
22/12/2025 - VultureAlto Bradano: quasi 4.000 firme per difendere il diritto alla cura

Sindaco, stiamo per raggiungere le 4.000 firme: non è protesta, ma un grido civile del VultureAlto Bradano per poter curarsi senza rinunce. Lo affermano in una nota stampa medici, dirigenti, professionisti sanitari e lavoratori di Polimedica di Melfi. Liste d...-->continua
22/12/2025 - Potenza: il Liceo Quinto Orazio Flacco e lIstituto Da Vinci  Nitti adottano il Congedo Didattico Mestruale

Potenza. Gli organi collegiali del Liceo Quinto Orazio Flacco e dellIstituto Da Vinci  Nitti di Potenza hanno deliberato ladozione del Congedo Didattico Mestruale, una misura proposta dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza nel febbraio 202...-->continua
22/12/2025 - Basilicata. Piano regionale Avvicinare la cura 20252026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Avvicinare la cura 20252026, finanziato nellambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.

Il Piano è fina...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo