Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitalizi ai consiglieri regionali e per fare il punto sullattività istituzionale e politica svolta dal Movimento nel corso del 2025.







Lincontro con la stampa sarà loccasione per chiarire le ragioni della netta contrarietà di Basilicata Casa Comune a una scelta ritenuta sbagliata, fuori dal tempo e distante dalle reali priorità dei cittadini lucani, oltre che per ribadire la necessità di una politica improntata a sobrietà, trasparenza e rispetto per i cittadini.







Spazio sarà inoltre dedicato alle vicende legate alla cosiddetta affidopoli e alla gestione degli affidamenti e delle risorse pubbliche, temi sui quali i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, hanno più volte chiesto chiarezza, trasparenza e il rispetto rigoroso delle regole. Sarà anche l'occasione per una valutazione sull'utilizzo delle risorse derivanti dalle compensazioni ambientali, sulle criticità emerse negli ultimi mesi, dai ritardi accumulati, alle scelte opache, alla mancanza di confronto con i territori e con gli organismi partecipativi preposti. Questioni che rischiano di compromettere opportunità strategiche di sviluppo sostenibile e di tradire le aspettative delle comunità locali.







Nel corso della conferenza stampa verrà infine presentato un bilancio complessivo dellattività istituzionale svolta nel 2025.



