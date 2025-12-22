-->

Basilicata. Piano regionale Avvicinare la cura 20252026

22/12/2025

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Avvicinare la cura 20252026, finanziato nellambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.

Il Piano è finalizzato a garantire il diritto alla salute, facilitando laccesso ai percorsi di cura e promuovendo una presa in carico tempestiva e appropriata delle persone residenti in Basilicata che si trovano in condizioni di vulnerabilità, anche a causa di patologie croniche, fragilità sociali, difficoltà economiche o barriere territoriali.

Lintervento si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il rafforzamento dellassistenza territoriale e della prossimità, in un contesto caratterizzato da spopolamento, bassa densità abitativa, invecchiamento della popolazione e difficoltà di mobilità, soprattutto nelle aree interne e periferiche.

Il Piano prevede due principali linee di azione:

azioni per migliorare laccessibilità ai percorsi di cura, in particolare attraverso servizi di trasporto sociale e misure di supporto rivolte alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica (Azione 8.4.11.D);
azioni per la promozione dellautonomia, della prevenzione e del mantenimento delle capacità residue, anche mediante il coinvolgimento del Terzo settore (Azione 8.4.11.B).
Le risorse sono ripartite in 7 milioni di euro per le azioni di accessibilità e 2 milioni di euro per i percorsi di autonomia e prevenzione. I soggetti beneficiari dellintervento sono le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, che attueranno le attività previste sulla base di specifici accordi istituzionali con la Regione Basilicata e puntano al raggiungimento di oltre 1700 destinatari.

Con il Piano Avvicinare la cura  dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico  puntiamo a ridurre le disuguaglianze territoriali e ad intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. È un investimento mirato sulla prossimità, sullinclusione e sulla qualità della presa in carico che rafforza lintegrazione tra servizi sanitari e sociali, valorizza il ruolo delle Aziende sanitarie e del Terzo settore e si inserisce pienamente nella strategia regionale e nazionale di potenziamento dellassistenza territoriale, in coerenza con il PNRR e con il Programma FESR FSE+ 20212027.



