Il rischio di chiusura della scala mobile di Potenza  afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza  pone la città e lintera comunità di fronte a una situazione problematica che richiede un approccio serio, responsabile e tempestivo. Si rischia infatti di privare non solo il Capoluogo, ma tutta la regione, di un presidio di servizi essenziali per il trasporto pubblico, precludendo lutilizzo di uninfrastruttura che rappresenta un elemento strategico per la mobilità urbana e per la qualità della vita dei cittadini."



"Cè una evidente incongruenza tra gli impegni assunti dalla Regione e le scelte finora adottate. A fronte dei 5 milioni di euro destinati al Capoluogo proprio per affrontare gran parte di queste criticità, nellultimo assestamento di bilancio è stata prevista unassegnazione limitata a soli 600 mila euro, determinando un notevole scostamento rispetto agli obiettivi sbandierati dalla maggioranza."



"Potenza  sottolinea ancora il capogruppo Pd  è punto di riferimento fondamentale dei servizi per tutta la regione: dal sistema economico a quello istituzionale, sanitario, universitario, scolastico e formativo. È luogo di concentrazione di funzioni e di servizi non solo per i cittadini della città, ma anche per chi proviene da fuori. È del tutto evidente che garantire infrastrutture efficienti è una condizione essenziale e strategica per i prossimi anni."



"Non si può ritardare ancora  conclude Lacorazza  è giunto il momento di aprire una riflessione seria e condivisa, che consenta di delineare un percorso chiaro ed efficace. Tra le altre cose la Regione ha ancora a disposizione circa 3,4 milioni di euro pronti a essere reinvestiti su Bucaletto, anche a seguito dellapprovazione dellarticolo 12 della L.R. 23 del 21 maggio 2025, che consente un intervento più mirato, capace di coniugare riqualificazione del quartiere e diritto alla casa. Risorse che erano state destinate altrove e che potrebbero finalmente essere utilizzate in modo utile e coerente per continuare da una parte un processo di riqualificazione e dall'altra assicurare il diritto alla casa.



"Inoltre, attraverso la nostra legge approvata allunanimità, insieme a un ordine del giorno, abbiamo allargato alla rappresentanza degli studenti ma anche alle Province e alle Città la partecipazione nella Conferenza di Piano dellUnibas, la cui principale sede è a Potenza. La legge prevede anche lindicizzazione del contributo a partire dal 2028, che nei prossimi anni aumenteranno a vantaggio dellAteneo. Cerano impegni presi che non sono stati mantenuti, da Bucaletto allUniversità della Basilicata, bene comune del territorio. Per rilanciare Potenza, si parta proprio da qui, da questi temi così come dal rilancio dellAzienda Ospedaliera San Carlo.