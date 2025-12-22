-->
|Potenza, Lacorazza: ''Si apra una discussione seria e condivisa''
22/12/2025
|Il rischio di chiusura della scala mobile di Potenza afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza pone la città e lintera comunità di fronte a una situazione problematica che richiede un approccio serio, responsabile e tempestivo. Si rischia infatti di privare non solo il Capoluogo, ma tutta la regione, di un presidio di servizi essenziali per il trasporto pubblico, precludendo lutilizzo di uninfrastruttura che rappresenta un elemento strategico per la mobilità urbana e per la qualità della vita dei cittadini."
"Cè una evidente incongruenza tra gli impegni assunti dalla Regione e le scelte finora adottate. A fronte dei 5 milioni di euro destinati al Capoluogo proprio per affrontare gran parte di queste criticità, nellultimo assestamento di bilancio è stata prevista unassegnazione limitata a soli 600 mila euro, determinando un notevole scostamento rispetto agli obiettivi sbandierati dalla maggioranza."
"Potenza sottolinea ancora il capogruppo Pd è punto di riferimento fondamentale dei servizi per tutta la regione: dal sistema economico a quello istituzionale, sanitario, universitario, scolastico e formativo. È luogo di concentrazione di funzioni e di servizi non solo per i cittadini della città, ma anche per chi proviene da fuori. È del tutto evidente che garantire infrastrutture efficienti è una condizione essenziale e strategica per i prossimi anni."
"Non si può ritardare ancora conclude Lacorazza è giunto il momento di aprire una riflessione seria e condivisa, che consenta di delineare un percorso chiaro ed efficace. Tra le altre cose la Regione ha ancora a disposizione circa 3,4 milioni di euro pronti a essere reinvestiti su Bucaletto, anche a seguito dellapprovazione dellarticolo 12 della L.R. 23 del 21 maggio 2025, che consente un intervento più mirato, capace di coniugare riqualificazione del quartiere e diritto alla casa. Risorse che erano state destinate altrove e che potrebbero finalmente essere utilizzate in modo utile e coerente per continuare da una parte un processo di riqualificazione e dall'altra assicurare il diritto alla casa.
"Inoltre, attraverso la nostra legge approvata allunanimità, insieme a un ordine del giorno, abbiamo allargato alla rappresentanza degli studenti ma anche alle Province e alle Città la partecipazione nella Conferenza di Piano dellUnibas, la cui principale sede è a Potenza. La legge prevede anche lindicizzazione del contributo a partire dal 2028, che nei prossimi anni aumenteranno a vantaggio dellAteneo. Cerano impegni presi che non sono stati mantenuti, da Bucaletto allUniversità della Basilicata, bene comune del territorio. Per rilanciare Potenza, si parta proprio da qui, da questi temi così come dal rilancio dellAzienda Ospedaliera San Carlo.
