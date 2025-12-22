-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Potenza, Lacorazza: ''Si apra una discussione seria e condivisa''

22/12/2025

Il rischio di chiusura della scala mobile di Potenza  afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza  pone la città e lintera comunità di fronte a una situazione problematica che richiede un approccio serio, responsabile e tempestivo. Si rischia infatti di privare non solo il Capoluogo, ma tutta la regione, di un presidio di servizi essenziali per il trasporto pubblico, precludendo lutilizzo di uninfrastruttura che rappresenta un elemento strategico per la mobilità urbana e per la qualità della vita dei cittadini."

"Cè una evidente incongruenza tra gli impegni assunti dalla Regione e le scelte finora adottate. A fronte dei 5 milioni di euro destinati al Capoluogo proprio per affrontare gran parte di queste criticità, nellultimo assestamento di bilancio è stata prevista unassegnazione limitata a soli 600 mila euro, determinando un notevole scostamento rispetto agli obiettivi sbandierati dalla maggioranza."

"Potenza  sottolinea ancora il capogruppo Pd  è punto di riferimento fondamentale dei servizi per tutta la regione: dal sistema economico a quello istituzionale, sanitario, universitario, scolastico e formativo. È luogo di concentrazione di funzioni e di servizi non solo per i cittadini della città, ma anche per chi proviene da fuori. È del tutto evidente che garantire infrastrutture efficienti è una condizione essenziale e strategica per i prossimi anni."

"Non si può ritardare ancora  conclude Lacorazza  è giunto il momento di aprire una riflessione seria e condivisa, che consenta di delineare un percorso chiaro ed efficace. Tra le altre cose la Regione ha ancora a disposizione circa 3,4 milioni di euro pronti a essere reinvestiti su Bucaletto, anche a seguito dellapprovazione dellarticolo 12 della L.R. 23 del 21 maggio 2025, che consente un intervento più mirato, capace di coniugare riqualificazione del quartiere e diritto alla casa. Risorse che erano state destinate altrove e che potrebbero finalmente essere utilizzate in modo utile e coerente per continuare da una parte un processo di riqualificazione e dall'altra assicurare il diritto alla casa.

"Inoltre, attraverso la nostra legge approvata allunanimità, insieme a un ordine del giorno, abbiamo allargato alla rappresentanza degli studenti ma anche alle Province e alle Città la partecipazione nella Conferenza di Piano dellUnibas, la cui principale sede è a Potenza. La legge prevede anche lindicizzazione del contributo a partire dal 2028, che nei prossimi anni aumenteranno a vantaggio dellAteneo. Cerano impegni presi che non sono stati mantenuti, da Bucaletto allUniversità della Basilicata, bene comune del territorio. Per rilanciare Potenza, si parta proprio da qui, da questi temi così come dal rilancio dellAzienda Ospedaliera San Carlo.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/12/2025 - Scanzano, Giordano (Ugl): Basta episodi criminali, servono interventi urgenti

"Non possiamo permettere che si diffonda lidea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell'ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I...-->continua
22/12/2025 - Rotonda: una giornata di dialogo tra paesaggio, comunità e futuro

A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, ...-->continua
22/12/2025 - Basilicata Casa Comune: conferenza stampa su vitalizi, affidopoli e bilancio 2025

Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitali...-->continua
22/12/2025 - Istat, Rosa (FdI): dati occupazione confermano bontà politiche governo Meloni sul Sud

I dati pubblicati oggi dallIstat sul Sud dimostrano la bontà delle politiche del governo Meloni. Loccupazione cresce più nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Nel 2024 l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aument...-->continua
22/12/2025 - VultureAlto Bradano: quasi 4.000 firme per difendere il diritto alla cura

Sindaco, stiamo per raggiungere le 4.000 firme: non è protesta, ma un grido civile del VultureAlto Bradano per poter curarsi senza rinunce. Lo affermano in una nota stampa medici, dirigenti, professionisti sanitari e lavoratori di Polimedica di Melfi. Liste d...-->continua
22/12/2025 - Potenza: il Liceo Quinto Orazio Flacco e lIstituto Da Vinci  Nitti adottano il Congedo Didattico Mestruale

Potenza. Gli organi collegiali del Liceo Quinto Orazio Flacco e dellIstituto Da Vinci  Nitti di Potenza hanno deliberato ladozione del Congedo Didattico Mestruale, una misura proposta dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza nel febbraio 202...-->continua
22/12/2025 - Basilicata. Piano regionale Avvicinare la cura 20252026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Avvicinare la cura 20252026, finanziato nellambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.

Il Piano è fina...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo