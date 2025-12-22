-->
|
La voce della Politica
|Sanità, Pittella: ''Preoccupazione per il taglio degli orari dei Punti di Primo Intervento''
22/12/2025
|Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime forte preoccupazione per la riduzione dellorario dei Punti di Primo Intervento, passati da una copertura h24 a sole 12 ore, esclusi i fine settimana. Una scelta che sta creando allarme nelle comunità locali. Pittella richiama Azienda sanitaria e assessore Latronico alla necessità di una programmazione strategica e di riforme strutturali, ricordando i percorsi di riorganizzazione già avviati in passato. Pur riconoscendo la carenza di medici, sottolinea che è possibile riorganizzare i servizi con le risorse disponibili. Infine, ribadisce la propria disponibilità al confronto per garantire il diritto alla salute, soprattutto nelle aree interne come Maratea, Chiaromonte e la collina materana.
di seguito il comunicato
In queste ore molti sindaci mi hanno manifestato forte preoccupazione per la decisione di ridurre lorario del Punto di Primo Intervento, passato da un servizio garantito 24 ore a una copertura di sole 12 ore, eccetto i fine settimana. Una scelta che sta generando allarme nelle nostre comunità. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che aggiunge:
Voglio richiamare lattenzione dellAzienda territoriale e dellassessore Latronico sulla programmazione strategica che avremmo dovuto affrontare già da tempo. Ricordo che alla fine del nostro governo regionale la riorganizzazione dei servizi territoriali e il nuovo accordo con i medici di medicina generale e con quelli di continuità assistenziale erano stati avviati. Si potrebbe ripartire da lì. È vero che cè una carenza di medici, ma ciò non può impedirci di riorganizzare al meglio il sistema sanitario regionale con le risorse disponibili.
Oggi più che mai sottolinea Pittella serve una regia chiara che metta in campo riforme strutturali, capaci di evitare interventi tampone e di costruire una soluzione complessiva, efficace e duratura. Sono mesi che invito al confronto e a valutare le proposte che ho più volte avanzato. Perché la salute dei cittadini non può attendere. Il tema della riduzione degli orari riguarda realtà come Maratea, Chiaromonte, la collina materana e altre aree interne che hanno bisogno di presidi sanitari adeguati e funzionanti. Per questo rivolgo un appello allassessore Latronico, affinché ascolti non solo il grido dallarme delle comunità locali, ma anche il contributo costruttivo di un consigliere di maggioranza che, forte dellesperienza maturata, mette a disposizione suggerimenti concreti.
Ribadisco la mia piena disponibilità al confronto, in ogni momento e in ogni luogo conclude Pittella con lauspicio che si individuino soluzioni rapide e concrete per garantire ai cittadini il diritto alle cure e allassistenza.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/12/2025 - Scanzano, Giordano (Ugl): Basta episodi criminali, servono interventi urgenti
"Non possiamo permettere che si diffonda lidea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell'ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Rotonda: una giornata di dialogo tra paesaggio, comunità e futuro
A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, ...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Basilicata Casa Comune: conferenza stampa su vitalizi, affidopoli e bilancio 2025
Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitali...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Istat, Rosa (FdI): dati occupazione confermano bontà politiche governo Meloni sul Sud
I dati pubblicati oggi dallIstat sul Sud dimostrano la bontà delle politiche del governo Meloni. Loccupazione cresce più nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Nel 2024 l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aument...-->continua
|
|
|22/12/2025 - VultureAlto Bradano: quasi 4.000 firme per difendere il diritto alla cura
Sindaco, stiamo per raggiungere le 4.000 firme: non è protesta, ma un grido civile del VultureAlto Bradano per poter curarsi senza rinunce. Lo affermano in una nota stampa medici, dirigenti, professionisti sanitari e lavoratori di Polimedica di Melfi. Liste d...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Potenza: il Liceo Quinto Orazio Flacco e lIstituto Da Vinci Nitti adottano il Congedo Didattico Mestruale
Potenza. Gli organi collegiali del Liceo Quinto Orazio Flacco e dellIstituto Da Vinci Nitti di Potenza hanno deliberato ladozione del Congedo Didattico Mestruale, una misura proposta dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza nel febbraio 202...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Basilicata. Piano regionale Avvicinare la cura 20252026
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Avvicinare la cura 20252026, finanziato nellambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.
Il Piano è fina...-->continua
|
|