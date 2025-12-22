-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sanità, Pittella: ''Preoccupazione per il taglio degli orari dei Punti di Primo Intervento''

22/12/2025

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime forte preoccupazione per la riduzione dellorario dei Punti di Primo Intervento, passati da una copertura h24 a sole 12 ore, esclusi i fine settimana. Una scelta che sta creando allarme nelle comunità locali. Pittella richiama Azienda sanitaria e assessore Latronico alla necessità di una programmazione strategica e di riforme strutturali, ricordando i percorsi di riorganizzazione già avviati in passato. Pur riconoscendo la carenza di medici, sottolinea che è possibile riorganizzare i servizi con le risorse disponibili. Infine, ribadisce la propria disponibilità al confronto per garantire il diritto alla salute, soprattutto nelle aree interne come Maratea, Chiaromonte e la collina materana.

di seguito il comunicato

In queste ore molti sindaci mi hanno manifestato forte preoccupazione per la decisione di ridurre lorario del Punto di Primo Intervento, passato da un servizio garantito 24 ore a una copertura di sole 12 ore, eccetto i fine settimana. Una scelta che sta generando allarme nelle nostre comunità. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che aggiunge:

Voglio richiamare lattenzione dellAzienda territoriale e dellassessore Latronico sulla programmazione strategica che avremmo dovuto affrontare già da tempo. Ricordo che alla fine del nostro governo regionale la riorganizzazione dei servizi territoriali e il nuovo accordo con i medici di medicina generale e con quelli di continuità assistenziale erano stati avviati. Si potrebbe ripartire da lì. È vero che cè una carenza di medici, ma ciò non può impedirci di riorganizzare al meglio il sistema sanitario regionale con le risorse disponibili.

Oggi più che mai  sottolinea Pittella  serve una regia chiara che metta in campo riforme strutturali, capaci di evitare interventi tampone e di costruire una soluzione complessiva, efficace e duratura. Sono mesi che invito al confronto e a valutare le proposte che ho più volte avanzato. Perché la salute dei cittadini non può attendere. Il tema della riduzione degli orari riguarda realtà come Maratea, Chiaromonte, la collina materana e altre aree interne che hanno bisogno di presidi sanitari adeguati e funzionanti. Per questo rivolgo un appello allassessore Latronico, affinché ascolti non solo il grido dallarme delle comunità locali, ma anche il contributo costruttivo di un consigliere di maggioranza che, forte dellesperienza maturata, mette a disposizione suggerimenti concreti.
Ribadisco la mia piena disponibilità al confronto, in ogni momento e in ogni luogo  conclude Pittella  con lauspicio che si individuino soluzioni rapide e concrete per garantire ai cittadini il diritto alle cure e allassistenza.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
22/12/2025 - Scanzano, Giordano (Ugl): Basta episodi criminali, servono interventi urgenti

"Non possiamo permettere che si diffonda lidea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell'ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I...-->continua
22/12/2025 - Rotonda: una giornata di dialogo tra paesaggio, comunità e futuro

A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, ...-->continua
22/12/2025 - Basilicata Casa Comune: conferenza stampa su vitalizi, affidopoli e bilancio 2025

Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitali...-->continua
22/12/2025 - Istat, Rosa (FdI): dati occupazione confermano bontà politiche governo Meloni sul Sud

I dati pubblicati oggi dallIstat sul Sud dimostrano la bontà delle politiche del governo Meloni. Loccupazione cresce più nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Nel 2024 l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aument...-->continua
22/12/2025 - VultureAlto Bradano: quasi 4.000 firme per difendere il diritto alla cura

Sindaco, stiamo per raggiungere le 4.000 firme: non è protesta, ma un grido civile del VultureAlto Bradano per poter curarsi senza rinunce. Lo affermano in una nota stampa medici, dirigenti, professionisti sanitari e lavoratori di Polimedica di Melfi. Liste d...-->continua
22/12/2025 - Potenza: il Liceo Quinto Orazio Flacco e lIstituto Da Vinci  Nitti adottano il Congedo Didattico Mestruale

Potenza. Gli organi collegiali del Liceo Quinto Orazio Flacco e dellIstituto Da Vinci  Nitti di Potenza hanno deliberato ladozione del Congedo Didattico Mestruale, una misura proposta dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza nel febbraio 202...-->continua
22/12/2025 - Basilicata. Piano regionale Avvicinare la cura 20252026

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Avvicinare la cura 20252026, finanziato nellambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.

Il Piano è fina...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo