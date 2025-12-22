Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, esprime forte preoccupazione per la riduzione dellorario dei Punti di Primo Intervento, passati da una copertura h24 a sole 12 ore, esclusi i fine settimana. Una scelta che sta creando allarme nelle comunità locali. Pittella richiama Azienda sanitaria e assessore Latronico alla necessità di una programmazione strategica e di riforme strutturali, ricordando i percorsi di riorganizzazione già avviati in passato. Pur riconoscendo la carenza di medici, sottolinea che è possibile riorganizzare i servizi con le risorse disponibili. Infine, ribadisce la propria disponibilità al confronto per garantire il diritto alla salute, soprattutto nelle aree interne come Maratea, Chiaromonte e la collina materana.



di seguito il comunicato



In queste ore molti sindaci mi hanno manifestato forte preoccupazione per la decisione di ridurre lorario del Punto di Primo Intervento, passato da un servizio garantito 24 ore a una copertura di sole 12 ore, eccetto i fine settimana. Una scelta che sta generando allarme nelle nostre comunità. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che aggiunge:



Voglio richiamare lattenzione dellAzienda territoriale e dellassessore Latronico sulla programmazione strategica che avremmo dovuto affrontare già da tempo. Ricordo che alla fine del nostro governo regionale la riorganizzazione dei servizi territoriali e il nuovo accordo con i medici di medicina generale e con quelli di continuità assistenziale erano stati avviati. Si potrebbe ripartire da lì. È vero che cè una carenza di medici, ma ciò non può impedirci di riorganizzare al meglio il sistema sanitario regionale con le risorse disponibili.



Oggi più che mai  sottolinea Pittella  serve una regia chiara che metta in campo riforme strutturali, capaci di evitare interventi tampone e di costruire una soluzione complessiva, efficace e duratura. Sono mesi che invito al confronto e a valutare le proposte che ho più volte avanzato. Perché la salute dei cittadini non può attendere. Il tema della riduzione degli orari riguarda realtà come Maratea, Chiaromonte, la collina materana e altre aree interne che hanno bisogno di presidi sanitari adeguati e funzionanti. Per questo rivolgo un appello allassessore Latronico, affinché ascolti non solo il grido dallarme delle comunità locali, ma anche il contributo costruttivo di un consigliere di maggioranza che, forte dellesperienza maturata, mette a disposizione suggerimenti concreti.

Ribadisco la mia piena disponibilità al confronto, in ogni momento e in ogni luogo  conclude Pittella  con lauspicio che si individuino soluzioni rapide e concrete per garantire ai cittadini il diritto alle cure e allassistenza.