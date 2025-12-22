A Francavilla in Sinni si è conclusa la consegna dei tablet nelle scuole del territorio, nellambito del Progetto Istruzione Una scuola digitale dentro e fuori le aule, finanziato dal Programma Speciale Senisese  RIPAS. Liniziativa nasce con lobiettivo di garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento, favorendo linclusione e linnovazione didattica.





"Il dispositivo elettronico- ha detto il sindaco, Romano Cupparo- non è un semplice dono materiale, ma un investimento concreto nel futuro educativo e sociale dei nostri ragazzi. Con questo progetto vogliamo costruire una scuola che guardi avanti, capace di accompagnare i nostri studenti dentro e fuori le aule, con strumenti che li preparino al mondo digitale."



Liniziativa rientra nel Progetto R.I.P.A.S della Regione Basilicata e rappresenta un passo importante verso una scuola sempre più moderna, inclusiva e attenta alle nuove tecnologie.