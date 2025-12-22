-->
|
La voce della Politica
|Francavilla in Sinni: una scuola digitale con il progetto Ripas
22/12/2025
|A Francavilla in Sinni si è conclusa la consegna dei tablet nelle scuole del territorio, nellambito del Progetto Istruzione Una scuola digitale dentro e fuori le aule, finanziato dal Programma Speciale Senisese RIPAS. Liniziativa nasce con lobiettivo di garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento, favorendo linclusione e linnovazione didattica.
"Il dispositivo elettronico- ha detto il sindaco, Romano Cupparo- non è un semplice dono materiale, ma un investimento concreto nel futuro educativo e sociale dei nostri ragazzi. Con questo progetto vogliamo costruire una scuola che guardi avanti, capace di accompagnare i nostri studenti dentro e fuori le aule, con strumenti che li preparino al mondo digitale."
Liniziativa rientra nel Progetto R.I.P.A.S della Regione Basilicata e rappresenta un passo importante verso una scuola sempre più moderna, inclusiva e attenta alle nuove tecnologie.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/12/2025 - Scanzano, Giordano (Ugl): Basta episodi criminali, servono interventi urgenti
"Non possiamo permettere che si diffonda lidea di farsi giustizia da soli, rischiando di generare violenza e trasformare le nostre città in luoghi pericolosi. Le istituzioni devono fornire alle forze dell'ordine i mezzi necessari per contrastare ogni forma di criminalità. I...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Rotonda: una giornata di dialogo tra paesaggio, comunità e futuro
A Rotonda il paesaggio è diventato racconto e la comunità voce collettiva. La giornata di sabato 20 dicembre, promossa dallAmministrazione comunale nellambito del progetto regionale "Sentieri del Benessere" ha trasformato il paese, Capitale Rurale Italiana, ...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Basilicata Casa Comune: conferenza stampa su vitalizi, affidopoli e bilancio 2025
Si terrà domani, alle ore 11.30, presso la sala A del Palazzo del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune in Consiglio Regionale per illustrare la propria posizione sulla reintroduzione dei vitali...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Istat, Rosa (FdI): dati occupazione confermano bontà politiche governo Meloni sul Sud
I dati pubblicati oggi dallIstat sul Sud dimostrano la bontà delle politiche del governo Meloni. Loccupazione cresce più nel Mezzogiorno rispetto al resto del Paese. Nel 2024 l'input di lavoro complessivo, misurato in termini di numero di occupati, è aument...-->continua
|
|
|22/12/2025 - VultureAlto Bradano: quasi 4.000 firme per difendere il diritto alla cura
Sindaco, stiamo per raggiungere le 4.000 firme: non è protesta, ma un grido civile del VultureAlto Bradano per poter curarsi senza rinunce. Lo affermano in una nota stampa medici, dirigenti, professionisti sanitari e lavoratori di Polimedica di Melfi. Liste d...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Potenza: il Liceo Quinto Orazio Flacco e lIstituto Da Vinci Nitti adottano il Congedo Didattico Mestruale
Potenza. Gli organi collegiali del Liceo Quinto Orazio Flacco e dellIstituto Da Vinci Nitti di Potenza hanno deliberato ladozione del Congedo Didattico Mestruale, una misura proposta dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza nel febbraio 202...-->continua
|
|
|22/12/2025 - Basilicata. Piano regionale Avvicinare la cura 20252026
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano regionale Avvicinare la cura 20252026, finanziato nellambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 20212027, con una dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro.
Il Piano è fina...-->continua
|
|