Potenza: domani il Comitato sicurezza valuta feste e passaggio Fiamma Olimpica

22/12/2025

Nutrito ordine del giorno quello del Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro domani 23 dicembre, alle ore 10,30. Oltre allesame delle misure di sicurezza in vista delle festività natalizie e di fine anno, saranno conclusivamente valutate le linee di safety e security messe a punto per il Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, che il 28 e 29 dicembre prossimi toccherà più Comuni della provincia di Potenza.
Alla riunione di Comitato sono stati invitati, oltre al Presidente della Provincia di Potenza, al Sindaco di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, i Sindaci dei Comuni di Avigliano, Castelmezzano, Filiano, Melfi, Pietragalla, Rionero in Vulture e Venosa e Potenza, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Potenza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 ed il Responsabile Struttura Territoriale ANAS di Basilicata.
Saranno inoltre, collegati in videoconferenza il Security Manager ed i Responsabili del Viaggio e del Percorso della Fiamma Olimpica Fondazione Milano Cortina 2026.



