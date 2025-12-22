Il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale lancia il Tour del SI al referendum Giustizia. Il metodo della vicinanza premia



"C'è un momento, nella vita politica di una regione, in cui bisogna scegliere tra l'autoreferenzialità e il confronto vero con i territori. Quel momento, per la Lega in Basilicata, è il metodo quotidiano di lavoro".



Con queste parole il Consigliere Regionale Domenico Raffaele Tataranno, Capogruppo della Lega, traccia il bilancio del ciclo di incontri territoriali che ha toccato Accettura, Stigliano, Montescaglioso e Bernalda, registrando un'ampia e qualificata partecipazione di sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle comunità, anche dei comuni limitrofi.



"Abbiamo voluto dare conto, in maniera chiara e trasparente, del lavoro svolto in questi diciotto mesi di attività consiliare  dichiara Tataranno  non attraverso comunicati o post sui social, ma guardando negli occhi i sindaci, ascoltando le richieste dei territori, raccogliendo le priorità che solo chi vive ogni giorno le comunità può indicare con precisione".



Durante gli appuntamenti sono stati illustrati gli interventi approvati: dalla viabilità comunale al sostegno per scuole e trasporto studenti, dalla riforma degli usi civici agli investimenti sui servizi essenziali, fino agli interventi straordinari per situazioni urgenti che danno finalmente respiro ai comuni, con particolare riferimento a infrastrutture, rigenerazione urbana e sostegni post calamità naturali.



"Questa non è politica da salotto  prosegue il Consigliere  è politica di prossimità. È quello che la Lega fa in Basilicata: opera con metodo, costruisce soluzioni, ascolta prima di decidere. La partecipazione convinta dei sindaci e degli amministratori dimostra che il rapporto diretto tra Regione e territori non è uno slogan, ma una modalità di governo che funziona e che produce risultati".



La tappa conclusiva di Bernalda ha visto anche la presenza e l'intervento dell'Assessore regionale Pasquale Pepe, che ha approfondito alcuni aspetti della programmazione in corso e delle iniziative in via di definizione, contribuendo con il suo consueto rigore tecnico e politico al confronto con i presenti.



"Desidero ringraziare tutti i sindaci e gli amministratori che hanno partecipato  conclude Tataranno  le loro osservazioni, le loro proposte, le loro priorità saranno alla base del lavoro che continueremo a svolgere nei prossimi mesi. Perché in una regione come la Basilicata, ogni passo che rafforza i diritti, i servizi e la fiducia nelle istituzioni rappresenta un investimento sul futuro di tutti. Nelle prossime settimane, infine, saranno comunicate le date e le località del tour a sostegno del SÌ al referendum sulla giustizia, che vedrà nuovamente il gruppo Lega impegnato sul territorio lucano.