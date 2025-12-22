-->
"C'è un momento, nella vita politica di una regione, in cui bisogna scegliere tra l'autoreferenzialità e il confronto vero con i territori. Quel momento, per la Lega in Basilicata, è il metodo quotidiano di lavoro".
Con queste parole il Consigliere Regionale Domenico Raffaele Tataranno, Capogruppo della Lega, traccia il bilancio del ciclo di incontri territoriali che ha toccato Accettura, Stigliano, Montescaglioso e Bernalda, registrando un'ampia e qualificata partecipazione di sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle comunità, anche dei comuni limitrofi.
"Abbiamo voluto dare conto, in maniera chiara e trasparente, del lavoro svolto in questi diciotto mesi di attività consiliare dichiara Tataranno non attraverso comunicati o post sui social, ma guardando negli occhi i sindaci, ascoltando le richieste dei territori, raccogliendo le priorità che solo chi vive ogni giorno le comunità può indicare con precisione".
Durante gli appuntamenti sono stati illustrati gli interventi approvati: dalla viabilità comunale al sostegno per scuole e trasporto studenti, dalla riforma degli usi civici agli investimenti sui servizi essenziali, fino agli interventi straordinari per situazioni urgenti che danno finalmente respiro ai comuni, con particolare riferimento a infrastrutture, rigenerazione urbana e sostegni post calamità naturali.
"Questa non è politica da salotto prosegue il Consigliere è politica di prossimità. È quello che la Lega fa in Basilicata: opera con metodo, costruisce soluzioni, ascolta prima di decidere. La partecipazione convinta dei sindaci e degli amministratori dimostra che il rapporto diretto tra Regione e territori non è uno slogan, ma una modalità di governo che funziona e che produce risultati".
La tappa conclusiva di Bernalda ha visto anche la presenza e l'intervento dell'Assessore regionale Pasquale Pepe, che ha approfondito alcuni aspetti della programmazione in corso e delle iniziative in via di definizione, contribuendo con il suo consueto rigore tecnico e politico al confronto con i presenti.
"Desidero ringraziare tutti i sindaci e gli amministratori che hanno partecipato conclude Tataranno le loro osservazioni, le loro proposte, le loro priorità saranno alla base del lavoro che continueremo a svolgere nei prossimi mesi. Perché in una regione come la Basilicata, ogni passo che rafforza i diritti, i servizi e la fiducia nelle istituzioni rappresenta un investimento sul futuro di tutti. Nelle prossime settimane, infine, saranno comunicate le date e le località del tour a sostegno del SÌ al referendum sulla giustizia, che vedrà nuovamente il gruppo Lega impegnato sul territorio lucano.
