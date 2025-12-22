-->
|Turismo rurale, Leone: sostegno agli agricoltori e al futuro della Basilicata
22/12/2025
|«Lapprovazione del DDL n. 50/2025, collegato alla legge finanziaria regionale, rappresenta una scelta politica chiara: sostenere il lavoro degli agricoltori lucani, rafforzare le imprese delle aree rurali e costruire un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sullidentità dei territori e sulla qualità dellaccoglienza».
Lo afferma il consigliere regionale Leone, firmatario dellemendamento che aggiorna la Legge regionale sullagriturismo e sul turismo rurale, introducendo nuove forme di ospitalità allaria aperta come il campeggio rurale e il glamping.
«Abbiamo voluto superare norme ormai datate e dare risposte concrete a un settore che chiede regole certe e strumenti moderni. Non parliamo di consumo di suolo o di speculazione, ma di opportunità reali per le aziende agricole che intendono integrare il reddito restando legate alla produzione e al territorio».
La norma avrà un impatto particolarmente significativo nel Metapontino, considerata la forte diffusione dellattività agricola e la presenza di aziende strutturate che possono cogliere le opportunità offerte dallintegrazione tra agricoltura e turismo. «In territori come il Metapontino sottolinea Leone questa misura può rappresentare uno strumento concreto per rafforzare il reddito delle imprese agricole, valorizzando le produzioni locali e intercettando una domanda turistica sempre più orientata verso esperienze autentiche e sostenibili».
Secondo il consigliere, lemendamento rafforza il principio della prevalenza dellattività agricola, tutelando il paesaggio e assicurando che ogni intervento resti connesso alla funzione primaria dellazienda agricola. «La Basilicata aggiunge ha bisogno di politiche che valorizzino le sue vocazioni territoriali, senza forzature e senza modelli calati dallalto».
«Con questa norma prosegue la Regione si schiera dalla parte di chi investe e lavora nelle campagne lucane, contrastando lo spopolamento delle aree rurali e creando nuove opportunità di sviluppo sostenibile».
«Il collegato alla finanziaria conclude Leone dimostra che attraverso scelte legislative mirate è possibile costruire una visione di sviluppo che tenga insieme crescita economica, tutela ambientale e dignità del lavoro agricolo, nellinteresse dellintera Basilicata».
